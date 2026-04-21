చూడకుండా 1,800కు పైగా వచనాలు- లావణ్య మెమొరీ అదుర్స్!
జ్ఞాపకశక్తితో వెయ్యికి పైగా వచనాలు కంఠస్థం- ఇప్పటికే ఎన్నో వేదికలపై ప్రదర్శనలు- 15 ఏళ్లకే అరుదైన గౌరవం
Published : April 21, 2026 at 11:21 AM IST
Girl Recites Thousands of Vachanas : పుస్తకం వైపు చూడకుండా చదివిన పాఠాలు తిరిగి అప్పచెప్పడం మనందరికీ వచ్చు. కానీ ఒకటి కాదు రెండు కాదు వెయ్యికి పైగా వచనాలను చూడకుండా పఠించడం ఎక్కడైనా చూశారా! అవును కర్ణాటకలోని ఒక 15 ఏళ్ల అమ్మాయి, కేవలం తన జ్ఞాపకశక్తి, అసాధారణ సామర్థ్యంతో 1,800కు పైగా వచనాలను పఠించి, అనేకమందిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అంతే కాకుండా వివిధ వేదికలపై చేసిన ప్రదర్శనలకు గానూ ఎన్నో బహుమతులను కూడా అందుకుంది.
ఏడో తరగతిలోనే ప్రస్థానం
బెళగావి జిల్లాలో హరే బాగేవాడి గ్రామానికి చెందిన లావణ్య అంగడి 9వ తరగతి చదువుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె బైల్హొంగల్ తాలూకాలోని సానికొప్ప గ్రామంలో ఉన్న తన మేనమామ ఇంట్లో ఉంటూ, అక్కడి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుకుంటోంది. ఈమె తల్లిదండ్రులు మంజునాథ్, గిరిజ. లావణ్య ఆరో తరగతి పూర్తయిన తర్వాత, వేసవి సెలవుల్లో నాగనూరులోని రుద్రాక్షి మఠంలో జరిగిన 'శరణ సంస్కార శిబిరం'లో పాల్గొంది. అక్కడే ఆమె 'ఇష్టలింగ దీక్ష'ను స్వీకరించి, వచనాలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టింది. బసవన్నతో పాటు ఇతర శరణుల బోధనల స్ఫూర్తితో, ఆమె వచనాల అభ్యాసంలోనూ, లింగాయత్ ఆధ్యాత్మిక ఆచరణలలోనూ పూర్తిగా లీనమైపోయింది.
వివిధ వేదికలపై ప్రదర్శనలు
2022లో జరిగిన మండలం స్థాయి పోటీలో పాల్గొన్న ఆమె, 30 నిమిషాల్లో 81 వచనాలను పఠించి, ప్రోత్సాహక బహుమతిని ఇచ్చారు. 2023 మే 1, బెళగావిలో జరిగిన ఒక జిల్లా స్థాయి పోటీలో, కేవలం ఒక గంట వ్యవధిలో 320 వచనాలను పఠించి ఆమె ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అదే సంవత్సరం తరువాత, చిత్రదుర్గలో 500 వచనాలను పఠించి ఆమె మళ్ళీ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. అలాగే బసవకల్యాణలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో, ఐదు గంటల్లో 770 వచనాలను పఠించి అగ్రస్థానాన్ని సాధించింది. 2024లో, నెలమంగలలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో, నాలుగు గంటల్లో 550 వచనాలను పఠించి ఆమె తృతీయ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
వచనాల ఛాంపియన్గా ప్రసిద్ధి
2025 ఏప్రిల్ 29న, నెలమంగలలో జరిగిన అంతర్రాష్ట్ర వచన పఠన పోటీలో ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకోవడం ద్వారా లావణ్యకు విస్తృత గుర్తింపు లభించింది. ఆ పోటీలో ఆమె కేవలం మూడు గంటల వ్యవధిలోనే 1,051 వచనాలను పఠించి, లక్ష రూపాయల నగదు బహుమతిని గెలుచుకుంది. బసవన్న, అల్లమ ప్రభు, అక్క మహాదేవి, సిద్ధరామేశ్వర, చన్నబసవన్న, అంబిగర చౌడయ్య వంటి పలువురు ప్రముఖ లింగాయత్ శరణుల వచనాలపై లావణ్య పూర్తి పట్టు సాధించింది. ఆమె పలు రాష్ట్ర స్థాయి వచన పఠన పోటీలలో పాల్గొని, చిన్న వయసులోనే అనేక బహుమతులను గెలుచుకుంది. తద్వారా 'వచనాల ఛాంపియన్'గా గుర్తింపు పొందింది.
రెండు గంటల్లో 500 వచనాలు
2025 జూన్ 15వ తేదీన సనేహళ్లిలో జరిగిన ఒక పోటీలో ఆమె మరోసారి తృతీయ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ పోటీలో ఆమె నిర్దిష్ట నిబంధనల నడుమ, కేవలం రెండు గంటల వ్యవధిలో 500 వచనాలను పఠించింది. 2026 జనవరి 11, హవేరిలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో, అంబిగర చౌడయ్య రచించిన 102 వచనాలను పఠించి ఆమె ద్వితీయ స్థానాన్ని సాధించింది. ఇటీవలే 2026 ఫిబ్రవరి 16, శివరాత్రి సందర్భంగా జోడట్టిలో జరిగిన 'ఓపెన్ కేటగిరీ' పోటీలో 390 వచనాలను పఠించి ఆమె ప్రథమ స్థానాన్ని గెలుచుకుంది.
జూనియర్ అధ్యక్షురాలిగా ఎంపిక
పోటీల పరిధిని దాటి ఆమెకు లభిస్తున్న గుర్తింపుకు నిదర్శనంగా 2025 జూలై 26న బెళగావిలో జరిగిన మొట్టమొదటి 'పిల్లల కన్నడ సాహిత్య సమ్మేళనానికి' లావణ్య జూనియర్ అధ్యక్షురాలిగా ఎంపికైంది. ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడుతూ, వచనాలు జీవితానికి ఒక మార్గదర్శక దీపంలా పనిచేస్తాయని లావణ్య పేర్కొంది. వచనాలను కేవలం కంఠస్థం చేయడం కోసమే కాదని, వాటిని అర్థం చేసుకుని ఆచరించడం కూడా ముఖ్యమని ఆమె తెలిపింది. ఎందుకంటే, విలువలతో ఉండే ఒక జీవితాన్ని ఎలా గడపాలో, బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా ఎలా ఎదగాలో అవి ప్రజలకు బోధిస్తాయని ఆమె వివరించింది.
ప్రాథమిక శిక్షణే విజయాలకు పునాది
ప్రస్తుతం తన వచనాల్లో బసవన్నకు సంబంధించిన సుమారు 900 వచనాలు ఉన్నాయని, అలాగే అల్లమ ప్రభు, సిద్ధరామేశ్వర, అక్క మహాదేవి, జెడర దాసిమయ్య, అంబిగర చౌడయ్యల వచనాలు ఒక్కొక్కరివి సుమారు 100 చొప్పున ఉన్నాయని ఆమె వివరించింది. వీటితో పాటు ఇతర శరణుల వచనాలు సుమారు 300 వరకు ఉన్నాయని ఆమె తెలిపింది. తనకు లభించిన స్ఫూర్తికి బసవన్నే మూలమని, అలాగే నాగనూరు రుద్రాక్షి మఠం శిబిరంలో తాను పొందిన ప్రాథమిక శిక్షణే తన విజయాలకు పునాది అని లావణ్య పేర్కొంది. తన తల్లి గిరిజ, గురువు మహంతేష్ తోరణగట్టిలతో పాటు, తనకు ఒక గురువులా మార్గనిర్దేశం చేసిన తన అత్త మహాదేవి కిత్తూరుని కూడా ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
రోజుకు 10 వచనాలు కంఠస్థం
తన అభ్యాస పద్ధతిని వివరిస్తూ, లావణ్య తాను మొదట్లో రోజుకు సుమారు 10 వచనాలను కంఠస్థం చేసేదాన్నని చెప్పారు. ఆ తర్వాత, ఆమె బ్రాహ్మ ముహూర్తంలో తెల్లవారుజామున చదవడం ప్రారంభించారు, ఇది రోజుకు 50 వచనాల వరకు కంఠస్థం చేసే తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి సహాయపడింది. చాలాసార్లు చదవడం కంటే ఒక్కసారి రాయడం ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని నమ్మి, తాను నేర్చుకున్న వచనాలను రాసుకోవడం కూడా ఆమె అభ్యసించారు. వచన పఠనంలో తన విజయాలతో పాటు, లావణ్య పాఠశాలలో కూడా అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచే విద్యార్థిని. 9వ తరగతి పూర్తి చేసిన ఆమె, ఇప్పుడు తన 10వ తరగతి పరీక్షలలో పూర్తి మార్కులు సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.