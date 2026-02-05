ETV Bharat / bharat

డబ్బులు లేవని అధికారులకు 'ముల్లంగి' లంచం- కర్ణాటక రైతు వినూత్న నిరసన

తుమకూరులో ప్రభుత్వ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై అన్నదాత కన్నెర్ర- పొలానికి దారి కోసం కాళ్లరిగేలా తిరిగినా కనికరించని వైనం- లోకాయుక్త చెప్పినా డోంట్ కేర్- ఆవేదనతో తహసీల్దార్ ఆఫీసుకు ముల్లంగి లోడుతో వచ్చిన రైతు

Farmer Offers Radish as Bribe
Farmer Offers Radish as Bribe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 7:06 PM IST

Farmer Offers Radish as Bribe in Protest : ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో సామాన్యుడి పని జరగాలంటే 'చేతులు తడపాల్సిందే' అన్న నానుడికి అద్దం పట్టే ఘటన ఇది. అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై, లంచగొండితనంపై ఓ అన్నదాత కన్నెర్ర చేశాడు. తన పొలానికి దారి ఇవ్వాలని కాళ్లరిగేలా తిరిగినా కనికరించని రెవెన్యూ అధికారులకు బుద్ధి చెప్పేందుకు అత్యంత వినూత్నమైన, ఆలోచింపజేసే నిరసన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. 'లంచం ఇవ్వడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, కావాలంటే నేను కష్టపడి పండించిన ముల్లంగిని లంచంగా తీసుకోవాలని' ఏకంగా తహసీల్దార్ ఆఫీసు ముందే బైఠాయించాడు. కర్ణాటకలోని తుమకూరు జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటన ఆ రాష్ట్రంలో చర్చినీయాంశమైంది.

ముల్లంగి మూటతో ఆఫీసుకు
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని తుమకూరు జిల్లా మధుగిరి తాలూకా కార్యాలయం మంగళవారం ఒక విచిత్రమైన నిరసనకు వేదికైంది. ప్రసన్నకుమార్ అనే రైతు తన ద్విచక్ర వాహనంపై భారీగా ముల్లంగి కూరగాయలను నింపుకుని ఆఫీసుకు వచ్చాడు. నేరుగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు బండిని నిలిపాడు. చేతిలో మైకు పట్టుకుని అధికారుల తీరుపై నిప్పులు చెరిగాడు. "మీరు అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర లేదు. నేను రైతును. ఇవే నా ఆస్తి. వీటినే లంచంగా తీసుకుని నా పని చేయండి" అంటూ గట్టిగా నినదించాడు.

అసలేం జరిగింది?
ప్రసన్నకుమార్ మధుగిరి తాలూకాలోని జక్కెనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ సామాన్య రైతు. సర్వే నంబర్ 8/1లో ఆయనకు వ్యవసాయ భూమి ఉంది. అందులో ఆయన కూరగాయలు, ఇతర పంటలు సాగు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం, మ్యాప్‌లో ఆయన పొలానికి వెళ్లడానికి స్పష్టమైన రహదారి ఉంది. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి వేరుగా ఉంది. ఆ దారిని పక్కవారే ఆక్రమించుకున్నారు. దీంతో ఆ రైతు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోంటున్నాడు.

తిరగ్గా, తిరగ్గా
తన పొలానికి వెళ్లడానికి దారి లేక పంటను మార్కెట్‌కు తరలించడానికి ప్రసన్నకుమార్ నరకం చూస్తున్నాడు. ఆక్రమణలను తొలగించి, ఉన్న దారిని క్లియర్ చేయాలని ఆయన అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. లేదా కనీసం కొత్త దారి అయినా వేయాలని ఎన్నోసార్లు విన్నవించుకున్నాడు. తహసీల్దార్ ఈ విషయంపై స్పందించి, సమస్యను పరిష్కరించాలని స్థానిక అధికారులను ఆదేశించారు. కానీ క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది మాత్రం ఆ ఫైలును కదలనివ్వలేదు. దీంతో ఎలాంటి పనులు ముందుకు సాగలేదు.

లోకాయుక్త చెప్పినా లెక్కచేయలే
అధికారుల మొండి వైఖరి ఎంతలా ఉందంటే, ఏకంగా లోకాయుక్త ఆదేశాలను కూడా వారు బేఖాతరు చేశారు. రెండు నెలల క్రితం లోకాయుక్త అధికారులు స్వయంగా వచ్చి పరిశీలించారు. నెల రోజుల్లోగా రైతుకు దారి సౌకర్యం కల్పించాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కానీ రెండు నెలలు గడిచినా, ఒక్క అధికారి కూడా అటువైపు తొంగిచూడలేదు. రోజూ ఏదో ఒక కథ చెబుతూ, కుంటి సాకులు చెబుతూ కాలం వెల్లదీస్తున్నారని రైతు ఆవేేదన వ్యక్తం చేశాడు.

డబ్బుల్లేవు, ముల్లంగే దిక్కు
అధికారులు పని చేయకపోవడానికి కారణం లంచమే అని ప్రసన్నకుమార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. "వాళ్లు అడిగినంత ఇవ్వడానికి నా దగ్గర డబ్బుల్లేవు. నేను కూరగాయలు అమ్ముకుని బతికే సామాన్య రైతును. అందుకే నా పొలంలో పండించిన ముల్లంగినే లంచంగా తెచ్చాను. ఇవి తీసుకుని అయినా నా పని చేసిపెట్టండి" అంటూ మైకులో ఆయన చేసిన ఆర్తనాదం అక్కడున్న వారిని కదిలించింది. ఆక్రమణదారులకు భయపడో, లేక లంచం కోసమో అధికారులు తనను వేధిస్తున్నారని రైతు ఆరోపించాడు. తహసీల్దార్ ఆఫీసు ముందు ముల్లంగి కుప్పపోసి ఆయన చేసిన ఈ నిరసన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.

