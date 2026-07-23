ఏఐ, సెన్సార్లు, కెమెరాలు- రూ.4 లక్షలతో డ్రైవర్ లేని వాహనం- విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ
ఏఐ, సెన్సార్లు, కెమెరాలతో నడిచే 'శ్రీ వాహన్' అభివృద్ధి- ఆస్పత్రులు, విద్యాసంస్థలు, రక్షణ రంగంలో వినియోగానికి అనువైన సాంకేతికత- పాత వాహనాలకూ అమర్చేలా తక్కువ ఖర్చుతో రూపొందించిన స్వయంచాలక వ్యవస్థ
Published : July 23, 2026 at 10:41 PM IST
Driver Less Vehicle Students Innovation : కర్ణాటక మంగళూరులోని ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు అభివృద్ధి చేసిన ఓ స్వయంచాలక వాహనం ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. డ్రైవర్ అవసరం లేకుండానే ముందుగా నిర్దేశించిన మార్గంలో ప్రయాణించే ఈ వాహనానికి 'శ్రీ వాహన్' అని పేరు పెట్టారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), సెన్సార్లు, కెమెరా ఆధారిత నావిగేషన్ వ్యవస్థతో రూపొందించిన ఆ వాహనం, భవిష్యత్ రవాణా రంగంలో కొత్త అవకాశాలకు నాంది పలికేలా ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కోట్ల రూపాయలు ఖర్చయ్యే స్వయంచాలక వాహనాల సాంకేతికతను కేవలం రూ.4 లక్షల వ్యయంతో అభివృద్ధి చేయడం విశేషంగా నిలిచింది.
ఆ వినూత్న ప్రాజెక్టును మంగళూరులోని శ్రీనివాస్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు కలిసి రూపొందించారు. ఆధునిక సాంకేతికతను సామాజిక అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉపయోగించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టినట్లు బృందం తెలిపింది. 'శ్రీ వాహన్' ముందుగానే మ్యాప్ చేసిన మార్గాన్ని గుర్తుంచుకుని అదే దారిలో స్వయంగా ప్రయాణిస్తుంది. ఏఐతో పాటు సెన్సార్లు, కెమెరాల సహాయంతో చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను గుర్తించి సురక్షితంగా ముందుకు సాగుతుంది.
ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే!
ప్రస్తుతం పరిశోధన దశలో ఉన్న ఆ వాహనం స్వయంచాలక విధానంలో గంటకు 5 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తోంది. ఇది పూర్తిగా భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయించిన వేగమని అభివృద్ధి బృందం చెబుతోంది. అవసరమైతే మాన్యువల్ విధానంలో గంటకు 20 నుంచి 25 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడపవచ్చు. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కావడం మరో ప్రత్యేకత. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 15 నుంచి 22 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది. దాదాపు 360 కిలోల బరువును మోయగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. అంటే ఆరుగురు ప్రయాణికులు లేదా అంతే బరువున్న సామగ్రిని సులభంగా తరలించవచ్చు.
ఈ వాహనంలో ముందు భాగంతో పాటు హెడ్రెస్ట్ దగ్గర ప్రత్యేక కెమెరాలను అమర్చారు. స్వయంచాలకంగా ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో మార్గంలో అడ్డంకులు ఎదురైనా, సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తినా కెమెరాల ద్వారా ప్రత్యక్ష దృశ్యాలను పరిశీలిస్తూ దూరం నుంచే ఆపరేటర్ వాహనాన్ని నియంత్రించవచ్చు. దీంతో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రమాదాలను నివారించే అవకాశం ఉంటుంది. సాంకేతికతను కేవలం క్యాంపస్ రవాణాకే పరిమితం చేయకుండా పలు రంగాల్లో ఉపయోగించవచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
రక్షణ రంగంలో కూడా!
పెద్ద విద్యాసంస్థలు, ఐటీ పార్కులు, పారిశ్రామిక సంస్థల్లో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి సురక్షితంగా తరలించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ప్రయాణికుల సీట్లను తొలగిస్తే చిన్న అంబులెన్స్గా మార్చి ఆస్పత్రుల్లో ఒక బ్లాక్ నుంచి మరో బ్లాక్కు రోగులను తరలించేందుకు కూడా వినియోగించవచ్చని బృందం పేర్కొంది. రక్షణ రంగంలో కూడా ఆ వాహనానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని అభివృద్ధి బృందం విశ్వసిస్తోంది. సరిహద్దు ప్రాంతాలు, ప్రమాదకర సైనిక ప్రాంతాల్లో ఆహారం, ఆయుధాలు, ఇతర అవసరమైన సామగ్రిని సైనికుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం లేకుండా తరలించేందుకు దీనిని వినియోగించవచ్చు. రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా సురక్షిత ప్రదేశంలో నుంచే వాహనాన్ని నియంత్రించే అవకాశం ఉండటం దీని ప్రధాన బలంగా చెబుతున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టుకు మార్గదర్శకత్వం వహించిన అధ్యాపకుడు ప్రొఫెసర్ విశ్వాస్ మాట్లాడుతూ, క్యాంపస్ మొబిలిటీ, ఆస్పత్రుల్లో రోగుల రవాణా, సైనిక అవసరాల కోసం ఉపయోగపడేలా నాలుగు ప్రధాన లక్ష్యాలతో ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించామని తెలిపారు. తక్కువ ఖర్చుతో పాత వాహనాలకూ అమర్చగల స్వయంచాలక వ్యవస్థను విజయవంతంగా అభివృద్ధి చేశామని చెప్పారు. సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు వెంటనే మాన్యువల్ నియంత్రణ చేపట్టేందుకు రిమోట్ ఓవర్రైడ్ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు.
360 కిలోల బరువును మోయగల సామర్థ్యం
శ్రీనివాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ డీన్ డాక్టర్ రామకృష్ణ హెగ్డే మాట్లాడుతూ, తరగతి గదుల్లో పాఠాలు నేర్చుకోవడమే కాకుండా సమాజానికి ఉపయోగపడే ఉత్పత్తులను రూపొందించాలనే లక్ష్యంతో విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఇటీవల అసోం, సిక్కిం సరిహద్దుల్లో సైనిక అవసరాల కోసం రిమోట్ కంట్రోల్ వాహనాలపై అధ్యయనం చేసిన ఓ బృందం, తమ వాహనం అవసరాలకు పూర్తిగా సరిపోతుందని గుర్తించిందని చెప్పారు. 360 కిలోల బరువును మోయగల సామర్థ్యం ఉండటంతో రక్షణ రంగంలో దీనికి మంచి భవిష్యత్ ఉందన్నారు.
ఆ ప్రాజెక్టుకు నాయకత్వం వహించిన విశాఖ్ మాట్లాడుతూ, శ్రేయస్, ఉజ్వల్, అద్వితీయ, ప్రఖ్యాత్, అక్షయ్, మంజునాథ్తో కలిసి ఐదు నుంచి ఆరు నెలల పాటు శ్రమించి ఈ వాహనాన్ని రూపొందించామని తెలిపారు. ప్రపంచంలోని పెద్ద కంపెనీలు ఎన్నో సంవత్సరాలు, భారీ పెట్టుబడులతో అభివృద్ధి చేస్తున్న సాంకేతికతను తాము చాలా తక్కువ సమయంలో, అతి తక్కువ ఖర్చుతో రూపొందించగలిగామని చెప్పారు. ఇకపై ఈ వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరచి పూర్తి స్థాయి స్వయంచాలక అంబులెన్స్తో పాటు అధునాతన డ్రైవర్లెస్ వాహనంగా తీర్చిదిద్దడమే తమ తదుపరి లక్ష్యమని వెల్లడించారు.
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