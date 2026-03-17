ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అద్భుత ఆవిష్కరణ- కార్బన్‌ డయాక్సైడ్‌తో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారీ- ఇంధన సమస్యకు చెక్!

వాతావరణంలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను జీవఇంధనంగా మార్చిన స్టూడెంట్స్- బయోలూప్ ఆల్గే సిస్టమ్ అభివృద్ధి- విద్యార్థులపై ప్రశంసలు

Engineering Students Innovation
Published : March 17, 2026 at 10:25 PM IST

Engineering Students Innovation : వాయు కాలుష్యం, ఇంధన సంక్షోభాన్ని తగ్గించేందుకు కీలక ఆవిష్కరణ చేశారు కర్ణాటకలోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీకి చెందిన విద్యార్థులు. వాతావరణం నుంచి కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను సంగ్రహించి దానిని జీవ ఇంధనంగా (గ్రీన్ హైడ్రోజన్) మార్చే 'బయోలూప్' అనే ఒక నూతన వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ క్రమంలో వారిపై ప్రసంసలు కురుస్తున్నాయి.

ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల ఆవిష్కరణ
బెళగావి జిల్లాలోని ఎస్‌జీ బాలేకుంద్రి ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన కంప్యూటర్ సైన్స్ విద్యార్థులు ప్రకుల్ హిరేమత్, హర్షిత్ హిరేమత్, అంకిత్ దాసనకొప్ప, సూరజ్ పశ్చాపూర్, శ్రేయ యరగట్టిమత్‌లు కాలేజీ ప్రొఫెసర్ శివానంద్ హిరేమత్ మార్గదర్శకత్వంలో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను రూపొందించారు. ఇది జాతీయ స్థాయిలో అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించింది. దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ఇటీవల జరిగిన ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026లో బయోలూప్ ఆల్గే సిస్టమ్‌ను రూపొందించిన విద్యార్థులపై ప్రశంసలు కురిపించారు. వీరి కృషిని పలువురు అభినందించారు. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ, అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ ప్రచురించిన 'కేస్ బుక్ ఆన్ రియల్ వరల్డ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఎనర్జీ' సంచికలో బయోలూప్‌పై వ్యాసం ప్రచురితమైంది. ఈ ప్రాజెక్టును 15 ప్రధాన ఏఐ ఎనర్జీ కేస్ స్టడీస్‌లో చేర్చారు.

బయోలూప్ అంటే ఏమిటి?
బయోలూప్ అనేది వాతావరణం నుంచి కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను గ్రహించడం ద్వారా జీవ ఇంధనాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి రూపొందించిన ఒక వినూత్న ప్రయోగాత్మక నమూనా. బయోలూప్ వ్యవస్థ అనేది శైవలాలతో నడిచే ఒక ఫోటోబయోరియాక్టర్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. బయోరియాక్టర్ లోపల కాంతి, ఉష్ణోగ్రత, పోషక స్థాయిలు, వాయు మార్పిడి, శైవలాల పెరుగుదల వంటి అంశాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికి, విశ్లేషించడానికి ఒక వ్యవస్థను రూపొందించారు.

శైవలాలకు వాతావరణం నుంచి కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను గ్రహించి సేంద్రీయ సమ్మేళనాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉంది. ఈ ప్రక్రియను ఏఐ టెక్నాలజీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తారు. ఆ తర్వాత కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను జీవ ఇంధనం లేదా గ్రీన్ హైడ్రోజన్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఆవిష్కరణ సంప్రదాయ ఇంధనాలకు ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తుంది. అలాగే వాతావరణంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తుంది.

స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారంటే?
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా తలెత్తిన ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభ సమయంలో ఈ ఆలోచన పుట్టిందని విద్యార్థి ప్రకుల్ హిరేమత్ ఈటీవీ భారత్‌కు తెలిపారు. భారతదేశం ఇంధన రంగంలో ఇంకా పూర్తి స్వయం సమృద్ధి సాధించలేదన్నారు. ఇంకా చమురు దిగుమతుల కోసం ఇతర దేశాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతోందన్నారు. అదే సమయంలో దేశంలో వాయు కాలుష్య స్థాయిలు పెరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచంలో ఇంధన సమస్య తలెత్తింది. ఆ సమయంలోనే మాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది. మా కళాశాల యాజమాన్యం కూడా మాకు సహకరించింది. స్టార్టప్ కర్ణాటక నుంచి రూ. లక్ష గ్రాంట్ కూడా అందుకున్నాం. బయోలూప్‌ను మరింత అభివృద్ధి చేసి భారత్‌ను ఇంధన స్వయం సమృద్ధి గల దేశంగా మార్చడమే మా లక్ష్యం." అని ప్రకుల్ హిరేమత్ స్పష్టం చేశారు.

ఈ వ్యవస్థలో ఉపయోగించే శైవలాలు చెట్ల కంటే వేగంగా పెరుగుతాయని మరో విద్యార్థి హర్షిత్ హిరేమత్ వెల్లడించారు. ఫోటోబయోరియాక్టర్ ప్రక్రియ ద్వారా హైడ్రోజన్‌ను ఉత్పత్తి చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, మాల్స్, బస్ స్టాండ్‌లు, రైల్వే స్టేషన్లు, విమానాశ్రయాలు వంటి అధిక జనసాంద్రత గల బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రణాళికలతో అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దీనిని తీర్చిదిద్దేందుకు తమ బృందం కృషి చేస్తోందని మరో స్టూడెంట్ సూరజ్ పశ్చాపూర్ తెలిపారు.

ఈ ప్రాజెక్టు దాదాపు 80 శాతం పూర్తయిందని ఎస్‌జీ బాలేకుంద్రి ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ప్రొఫెసర్ శివానంద్ హిరేమత్ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే పేటెంట్ దరఖాస్తు కూడా దాఖలు చేశామని తెలిపారు. ఈ ఆవిష్కరణ విజయవంతమైతే ఇళ్లు, బహిరంగ ప్రదేశాలలో గాలి నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ఈ సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.

