ఆఫీస్​లో రాసలీలలు- డీజీపీ స్థాయి అధికారి రామచంద్రరావు సస్పెండ్

రాష్ట్ర డీజీపీ స్థాయి అధికారి రామచంద్రరావును సస్పెండ్ చేసిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 8:38 AM IST

Karnataka DGP Suspended : కన్నడ నటి రన్యారావు తండ్రి, కర్ణాటక రాష్ట్ర డీజీపీ స్థాయి అధికారి కె.రామచంద్రరావు సస్పెండ్‌ అయ్యారు. ఆఫీస్​లోనే పలువురు మహిళలతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు వీడియోలు వైరల్ కావడంతో కర్ణాటక ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టి రామచంద్రరావును స్పసెండ్ చేసింది. ఈ మేరకు తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అందులో రామచంద్రరావు ప్రవర్తన నిబంధనలను ఉల్లఘించిందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

