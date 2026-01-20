ఆఫీస్లో రాసలీలలు- డీజీపీ స్థాయి అధికారి రామచంద్రరావు సస్పెండ్
రాష్ట్ర డీజీపీ స్థాయి అధికారి రామచంద్రరావును సస్పెండ్ చేసిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం
Karnataka DGP Suspend (ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 8:38 AM IST
Karnataka DGP Suspended : కన్నడ నటి రన్యారావు తండ్రి, కర్ణాటక రాష్ట్ర డీజీపీ స్థాయి అధికారి కె.రామచంద్రరావు సస్పెండ్ అయ్యారు. ఆఫీస్లోనే పలువురు మహిళలతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు వీడియోలు వైరల్ కావడంతో కర్ణాటక ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టి రామచంద్రరావును స్పసెండ్ చేసింది. ఈ మేరకు తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అందులో రామచంద్రరావు ప్రవర్తన నిబంధనలను ఉల్లఘించిందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.