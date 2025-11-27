ETV Bharat / bharat

ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడంలో ఎవరైనా ఒక్కటే: డీకే సంచలన వ్యాఖ్యలు

సీఎం మార్పుకు సంబంధించి కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలు- ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్​

DK Shiva kumar
DK Shiva kumar (ANI)
ETV Bharat Telugu Team

November 27, 2025

Karnataka CM Post Tussle : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ఇటీవల రెండున్నరేళ్ల పదవీ కాలాన్ని పూర్తి చేసుకోవడంతో సీఎం మార్పుపై ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి. నవంబర్‌లో ఆ మార్పు ఉండొచ్చన్న వార్తలు, ఈ నెల ముగింపునకు వచ్చినా ఇంకా ఆగడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్​ సంచలన పోస్ట్​ చేశారు. పద శక్తి ప్రపంచ శక్తి అని, ఇచ్చిన వాగ్ధానాలను నిలబెట్టుకోవడమే ప్రపంచలోని అతిపెద్ద శక్తి అని అన్నారు. మాటను నిలబెట్టుకోవడంలో జడ్జి అయినా, రాష్ట్రపతి అయినా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నడుచుకోవాలని సూచించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు.

మరోవైపు, కర్ణాటక హోం మంత్రి జి. పరమేశ్వర సీఎం మార్పుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీకే శివకుమార్ సీఎం అయ్యేందుకు తాను పూర్తిగా మద్దతిస్తానని తెలిపారు. ఈ మేరకు మీడియాతో మాట్లాడారు. అధికార మార్పిడి జరిగి, శివకుమార్​కు సీఎం బాధ్యతలు అప్పగించినా తాను దానికి అంగీకరిస్తానన్నారు. తనకు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలనే కోరిక ఉందని పరమేశ్వర తెలిపారు. పార్టీ కోసం తాను చేసి కృషి గురించి హైకమాండ్​కు తెలుసునని, వారే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారని పేర్కొన్నారు. మల్లిఖార్జున ఖర్గే కూడా కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి పదవికి తగిన వ్యక్తి ఆయన అన్నారు.

ఇది ఒకరిద్దరూ కలిసి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం కాదు!
ఇదిలా ఉండగా, ముఖ్యమంత్రి పదవి ఎవరికి కట్టబెట్టాలన్న విషయంపై కాంగ్రెస్​ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇది ఒక్కరిద్దరు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం కాదని, సమష్టిగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయమని చెప్పారు. అందరినీ పిలిచి చర్చలు నిర్వహించాలని, ఈ చర్చలో కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​గాంధీ, ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్​లు ఉంటారని తెలిపారు. వీరితో పాటు ఇతర సభ్యులు కూడా చర్చల్లో పాల్గొంటారని అన్నారు. అయితే వీరందరితో కలిసి చర్చించిన తర్వాతే అసలు నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఖర్గే మీడియాకి వెల్లడించారు.

కాంగ్రెస్ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి కెఎన్ రాజన్న కూడా సీఎం మార్పుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రిని కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ (సీఎల్పీ) నిర్ణయించాలని, అందువల్ల అసెంబ్లీని రద్దు చేసి ఎన్నికలకు సన్నద్ధం కావాలని తెలిపారు. సిద్ధరామయ్యను ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకున్నది సీఎల్‌పీ అని ఆయన గుర్తుచేశారు. అయితే రాజన్న సిద్ధరామయ్య వైపు మొగ్గు చూపినట్లు తెలుస్తోంది. అదే విధంగా హోంమంత్రి జి పరమేశ్వర గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఆయన్ను రెండో ఎంపికగా అని సూచించారు. నాయకత్వం గురించి మాట్లాడవద్దని హైకమాండ్ చెప్పిందని, అందుకే తాను దాని గురించి మాట్లాడనని రాజన్న అన్నారు. సిద్ధరామయ్య ఐదేళ్లు సీఎంగా ఉండాలన్నది తన వ్యక్తిగత కోరిక అని చెప్పారు. రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఏఐసీసీ దీనిపై స్పష్టత ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు.

కర్ణాటకలో నాయకత్వ మార్పుపై జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఇంకా తెరపడలేదు. సీఎం సీటు కోసం సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్​ల మధ్య కోల్డ్‌వార్‌ కొనసాగుతుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ రంగంలోకి దిగారు. త్వరలోనే అధిష్ఠానం దీనిపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి.

