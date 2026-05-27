'గవర్నర్ అపాయింట్​మెంట్ కోరిన సిద్ధరామయ్య!'- DKకు లైన్ క్లియర్​ అయినట్లేనా?

కర్ణాటకలో సీఎం మార్పునకు రంగం సిద్ధం- గవర్నర్ అపాయింట్​మెంట్ కోరిన సీఎంవో- రేపే సిద్ధూ రాజీనామా ఉండనుందా?

SIDDARAMAIAH - DK (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 27, 2026 at 10:58 PM IST

Siddaramaiah Resign : కర్ణాటకలో నాయకత్వ మార్పునకు ఎట్టకేలకు రంగం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య రేపు రాజీనామా చేయనున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల సమాచారం. గురువారం ఉదయం 10.30 గంటలకు సమయం కేటాయించాలని సీఎం కార్యాలయం నుంచి లోక్‌భవన్‌కు వినతిపత్రం వెళ్లినట్లు తెలిసింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ నుంచి తప్పుకొని, ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్​కు సిద్ధూ లైన్ క్లియర్ చేయనున్నారని ప్రచారం ఊపందుకుంది.

ఇక రేపు గవర్నర్‌తో భేటీ తర్వాత కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్ష సమావేశం జరగనుంది. అందులో సిద్దరామయ్య తన రాజీనామాపై ప్రకటన చేయనున్నట్లు తెలిసింది. తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ పేరు దాదాపుగా ఖరారైంది. కానీ దీనిని పార్టీ అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. చర్చల కోసం దిల్లీకి వెళ్లిన శివకుమార్ రేపు నేరుగా సీఎం సిద్దరామయ్య ఏర్పాటు చేసిన అల్పాహార విందుకు హాజరుకానున్నారు.

కాగా, మంగళవారం దిల్లీ వెళ్లిన సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీతో విడివిడిగా సమావేశయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని పార్టీ పెద్దలు సిద్దరామయ్యకు సూచించినట్లు సమాచారం. ఆయనకు రాజ్యసభ సీటుతోపాటు జాతీయ స్థాయిలో పదవి కూడా ఆఫర్‌ చేసినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా సిద్ధూ కుమారుడు యతింద్రకు రాష్ట్ర కేబినెట్‌లో స్థానం కల్పించనున్నట్లు తెలిసింది.

బెంగళూరుకు చేరుకున్న డీకే
నిన్న చర్చల కోసం దిల్లీ వెళ్లిన డీకే శివకుమార్ ఇవాళ సాయంత్రానికి తిరిగి బెంగళూరులోని తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇంటి వద్దకు వచ్చారు. వాళ్లందరికీ అభివాదం చేస్తూ డీకే లోపలికి వెళ్లిపోయారు.

హైకమాండ్ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం!
తాజా రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తారా అని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే విజయనంద్ కాశప్పనవర్​ను మీడియా ప్రశ్నించింది. దీనికి ఆయన "ఆ విషయం మాకు తెలియదు. నిజానికి దీనిపై ఎటువంటి చర్చ జరగలేదు. మాకు ఎటువంటి సమాచారం కూడా అందలేదు. అయితే అధిష్టానం ఏది చెబితే దానికి మేమంతా దానికి కట్టుబడి ఉంటాం" అని ఆయన అన్నారు.

