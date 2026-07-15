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కర్ణాటకలో కేబినెట్ విస్తరణకు కౌంట్‌డౌన్!- సీఎం దిల్లీ పర్యటనతో ఊపందుకున్న చర్చలు

దిల్లీకి సీఎం డీకే శివకుమార్, మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య ప్రయాణం- కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌తో కీలక భేటీలకు అవకాశం- 20 మంత్రి పదవులు ఖాళీ- ఆశావహుల్లో పెరిగిన ఉత్కంఠ

Karnataka Cabinet Expansion
Karnataka Cabinet Expansion (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 6:50 PM IST

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Karnataka Cabinet Expansion : కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కేబినెట్ విస్తరణ అంశం మరోసారి హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ దిల్లీ పర్యటనతో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌లో మంత్రి పదవులపై చర్చలు మళ్లీ ఊపందుకున్నాయి. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మంత్రివర్గ విస్తరణపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో మంత్రి పదవుల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న ఎమ్మెల్యేల్లో ఉత్కంఠ మరింత పెరిగింది.

బుధవారం సాయంత్రం దిల్లీకి వెళ్లిన డీకే శివకుమార్, కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ అవుతారని అధికారిక షెడ్యూల్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే కాంగ్రెస్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఆయన పార్టీ అగ్రనేతలతో కూడా సమావేశమయ్యే అవకాశముంది. ఇటీవలే కేబినెట్ విస్తరణపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అపాయింట్‌మెంట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు శివకుమార్ వెల్లడించారు. అధిష్ఠానం సమయం ఇచ్చిన వెంటనే దిల్లీకి వెళ్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు.

దిల్లీ పర్యటనకు ముందు డీకే శివకుమార్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యను ఆయన నివాసంలో కలిసి చర్చలు జరపడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఫొటోలను శివకుమార్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు. కేబినెట్ విస్తరణకు సంబంధించిన అంశాలపైనే ఇద్దరు నేతల మధ్య చర్చలు జరిగాయని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఇదే సమయంలో సిద్ధరామయ్య కూడా దిల్లీకి వెళ్లనున్నట్లు ఆయన కుమారుడు, రాష్ట్ర మంత్రి యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య వెల్లడించారు. కేబినెట్ విస్తరణను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని పార్టీ భావిస్తోందన్నారు. రాజ్యసభ, శాసన మండలి ఎన్నికల కారణంగా ఈ ప్రక్రియ ఆలస్యమైందని చెప్పారు. ఇప్పుడు హైకమాండ్ రాష్ట్ర నాయకులను చర్చలకు పిలిచిందని, సమావేశాల అనంతరం మంత్రివర్గ విస్తరణపై నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

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KARNATAKA CABINET EXPANSION
KARNATAKA CABINET EXPANSION

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