కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రిని మారుస్తారా?- కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇదే!
కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ వద్దకు వెళ్లిన కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య, ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్- సమావేశం తర్వాత సీఎం మార్పుపై ఏం చెప్పారంటే?
Published : May 26, 2026 at 6:53 PM IST
Karnataka CM Post Row : కర్ణాటక రాజకీయాల్లో గత కొంత కాలంగా కొనసాగుతున్న సీఎం మార్పు ఊహాగానాలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. మంగళవారం కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీతో సమావేశం అయిన అనంతరం ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతూ, నేటి చర్చ కేవలం త్వరలో జరగనున్న రాజ్యసభ ఎన్నికలు, కర్ణాటక పరిషత్ ఎన్నికలపైనే జరిగిందని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రిని మారుస్తారనే వార్తలు కేవలం ఊహాగానాలని, వాటిలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదు' అని స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | Amid speculations around CM post in Karnataka, after a party meeting, Congress general secretary (organisation) KC Venugopal says, " ...the entire discussion was concentrated only on upcoming rajya sabha elections and council elections of karnataka. whatever speculation… pic.twitter.com/d7ZcBY5A2R— ANI (@ANI) May 26, 2026
"ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో సమావేశం అయ్యాం. ఈ చర్చలో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, కర్ణాటక ఇన్ఛార్జ్ ప్రధాన కార్యదర్శి, నేను పాల్గొన్నాం. చర్చ మొత్తం కేవలం జరగనున్న రాజ్యసభ ఎన్నికలు, కర్ణాటక పరిషత్ ఎన్నికలపైనే జరిగింది. మీరంతా చేస్తున్న ఊహాగానాలన్నీ కేవలం ఊహాగానాలే. అందులో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించినట్లుగానే కర్ణాట రాజ్యసభ, పరిషత్ స్థానాల అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తాం. ఈ రోజు మేము తీసుకున్న నిర్ణయం ఇదే. ఇంకేమీ కాదు."
- కేసీ వేణుగోపాల్, కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ (ఆర్గనైజేషన్)