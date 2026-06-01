IPL ఫైనల్ వేదిక మార్చి మాకు అన్యాయం- కానీ RCBదే కప్: డీకే కీలక వ్యాఖ్యలు
వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచిన ఆర్సీబీకి కర్ణాటక నేతల అభినందనలు- ఫైనల్ మ్యాచ్ బెంగళూరులో జరగాల్సిందని, వేదిక మార్పు అన్యాయమని డీకే శివకుమార్ వ్యాఖ్యలు- రాజకీయ కారణాలతోనే ఫైనల్ను గుజరాత్కు తరలించారని ఆరోపణ
Published : June 1, 2026 at 7:09 AM IST
DK Shivakumar On IPL : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) ఫైనల్ వేదిక మార్పుపై కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఫైనల్ మ్యాచ్ బెంగళూరులో జరగాల్సి ఉండగా, దాన్ని గుజరాత్కు మార్చడం కర్ణాటకకు జరిగిన అన్యాయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే మరోవైపు వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకున్న రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) జట్టుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు.
గుజరాత్పై జరిగిన ఫైనల్ పోరులో ఆర్సీబీ విజయం సాధించి మరోసారి ఛాంపియన్గా నిలిచిన నేపథ్యంలో డీకే శివకుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఫైనల్ వేదిక మార్పు అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. "ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ బెంగళూరులో జరగాల్సింది. కానీ మాకు అన్యాయం జరిగింది. రాజకీయ కారణాల వల్లే మ్యాచ్ను వేరే వేదికకు తరలించారు. దీనిపై నేను మరింతగా మాట్లాడదలచుకోలేదు" అని డీకే శివకుమార్ వ్యాఖ్యానించారు.
All the best, reigning champions!— DK Shivakumar (@DKShivakumar) May 31, 2026
ಇದು RCBಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ.
From the first match to the final, RCB has showcased grit, discipline, and exceptional teamwork. The team has once again made Bengaluru proud and united millions of fans in hope and celebration.
Wishing @RCBTweets the very… pic.twitter.com/pxfNaCcN45
ఈ ఏడాది కూడా కప్ మనదే!
అయితే వేదిక వివాదాన్ని పక్కనబెడితే, ఈ సీజన్లో ఆర్సీబీ అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చిందని ఆయన కొనియాడారు. గత సీజన్ విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తూ మరోసారి టైటిల్ను సొంతం చేసుకోవడం గొప్ప విజయమని పేర్కొన్నారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం తరఫున, రాష్ట్రంలోని కోట్లాది ఆర్సీబీ అభిమానుల తరఫున జట్టుకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అనంతరం ఎక్స్లో కూడా డీకే శివకుమార్ ప్రత్యేక సందేశం పోస్టు చేశారు.
.@RCBTweets has once again emerged as the IPL champions. Throughout the tournament, the fearless brand of cricket displayed by the RCB boys seemed to leave opposing teams with no answers.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) May 31, 2026
Congratulations to our RCB on lifting the trophy for the second consecutive time. This… pic.twitter.com/1AeTz55DIN
"వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ను గెలిచి ఆర్సీబీ చరిత్ర సృష్టించింది. పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం, ఛాంపియన్లకు ఉండే పోరాటస్ఫూర్తితో జట్టు మరోసారి బెంగళూరుకు గర్వకారణంగా నిలిచింది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఈ రాత్రి బెంగళూరు మరోసారి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ ఏడాది కూడా కప్ మనదే. ఆటగాళ్లు, కోచ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్, ప్రతి అడుగులో జట్టుకు అండగా నిలిచిన లక్షలాది మంది అభిమానులకు అభినందనలు" అని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు. ఆర్సీబీ విజయాన్ని ఆయన ఫ్రాంచైజీ చరిత్రలో స్వర్ణాక్షరాలతో నిలిచిపోయే ఘట్టంగా అభివర్ణించారు..
సమష్టి కృషికి వచ్చిన ఫలితం!
మరోవైపు కర్ణాటకలో పదవి నుంచి వైదొలగనున్న ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య కూడా ఆర్సీబీ విజయంపై స్పందించారు. జట్టు మొత్తం టోర్నమెంట్లో దూకుడైన క్రికెట్ ఆడిందని, ప్రత్యర్థి జట్లకు సమాధానం చెప్పే అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదని కొనియాడారు. "టోర్నమెంట్ మొత్తం ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు భయపడకుండా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆడిన తీరు విశేషం. వారి దూకుడైన ఆటకు ప్రత్యర్థి జట్లు సమాధానం వెతుక్కోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది" అని సిద్ధరామయ్య పేర్కొన్నారు. వరుసగా రెండోసారి ట్రోఫీని గెలుచుకోవడం జట్టు సామర్థ్యానికి నిదర్శనమని అన్నారు.
జట్టు విజయం ఒక్కరి కృషి వల్ల సాధ్యపడలేదని, ఇది సమష్టి కృషికి వచ్చిన ఫలితమని సిద్ధరామయ్య అభిప్రాయపడ్డారు. ఆటగాళ్లు, కోచ్లు, సహాయక సిబ్బంది, అభిమానులందరి భాగస్వామ్యంతో ఈ విజయం సాధ్యమైందని చెప్పారు. ఈ గెలుపు కారణంగా ఆర్సీబీ అభిమానుల ఇళ్లన్నింటిలో పండుగ వాతావరణం నెలకొందని వ్యాఖ్యానించారు.
కీలక సూచనలు ఇచ్చిన పోలీసులు
అలాగే విజయోత్సవాల సందర్భంగా అభిమానులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా ఆయన సూచించారు. ఆర్సీబీ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ సంబరాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున, పోలీసులు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు. "ఆర్సీబీ విజయం సందర్భంగా రాష్ట్ర పోలీసు శాఖ కొన్ని సూచనలు జారీ చేసింది. అవి ప్రజల భద్రత, సంక్షేమం కోసం రూపొందించినవే. కాబట్టి అభిమానులంతా వాటిని పాటించి బాధ్యతాయుతంగా సంబరాలు జరుపుకోవాలి" అని సిద్ధరామయ్య విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఇక ఆర్సీబీ వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలవడంతో బెంగళూరు నగరం ఆనందోత్సాహాల్లో మునిగిపోయింది. సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల సందడి కనిపిస్తుండగా, రాష్ట్ర రాజకీయ నాయకులు కూడా జట్టును అభినందిస్తూ సందేశాలు పోస్టు చేస్తున్నారు. ఫైనల్ వేదిక మార్పుపై డీకే శివకుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒకవైపు చర్చకు దారితీస్తుండగా, మరోవైపు ఆర్సీబీ విజయం కర్ణాటక క్రికెట్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ప్రస్తుతం జట్టు విజయోత్సవాలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక ఆసక్తి నెలకొంది.
RCB కప్పు గెలిచినా డామినేషన్ వైభవ్దే- 15ఏళ్లకే ఏకంగా ఐదు అవార్డులు
'రేటేమో ఫుల్లు- ఆట చూస్తే నిల్లు'- ఈ సీజన్లో బిగ్గెస్ట్ ఫ్లాప్ ప్లేయర్స్- లిస్టులో నలుగురు మనోళ్లే!