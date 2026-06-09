సగం తిన్న యాపిల్స్ను జనాల్లోకి విసిరిన డీకే శివకుమార్- కర్ణాటక సీఎంపై తీవ్ర విమర్శలు
సీఎం అయిన తర్వాత తన స్వంత నియోజకవర్గం కనకపురలో డీకేశివకుమార్ భారీ ర్యాలీ- ఆయనకు క్రేన్ సాయంతో భారీ యాపిల్ పండ్ల దండను బహుకరించిన అభిమానులు
Published : June 9, 2026 at 10:52 AM IST
DK Shivakumar Apple Controversy : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ సగం తిన్న యాపిల్ పండ్లను జనాల్లోకి విసరడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. సీఎం అయిన తర్వాత తన సొంత నియోజకవర్గం కనకపురలో డీకేశివకుమార్ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు ఆయనకు క్రేన్ సాయంతో భారీ యాపిల్ పండ్ల దండను బహూకరించారు. ఆయన ఆ దండ నుంచి యాపిల్స్ తీసి సగం తిని, మిగిలిన పండును అక్కడ ఉన్న జనాల మధ్య విసిరారు. అభిమానులు ఆ యాపిల్స్ కోసం ఎగబడ్డారు. వీడియో కాస్తా వైరల్ కావడంతో విమర్శల పర్వం మొదలైంది. ఇది అహంకారానికి పరాకాష్ట అని, ప్రజలను అవమానించడమేనని నెటిజన్లు మండిపడ్డారు. ఐతే అభిమానులు మాత్రం తమ అభిమాన నాయకుడు పండు కొరికి ఇస్తే తప్పేంటి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
#Karnataka CM DK Shivakumar grabbed attention during a grand welcome in Harohalli, Kanakapura, when he plucked an apple from a massive apple garland, took a bite, and tossed the remaining fruit into the cheering crowd. pic.twitter.com/TThAPpDUJF— Imran Khan (@KeypadGuerilla) June 9, 2026
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా పదవి చేపట్టాక తొలిసారి తన నియోజకవర్గానికి బయలుదేరిన డీకే శివకుమార్, ఆదివారం మెట్రో రైలులో ప్రయాణించారు. విధాన సౌధ స్టేషన్ నుంచి కనకపుర స్టేషన్ వరకు మెట్రోలో వచ్చిన డీకే, అనంతరం అక్కడి నుంచి రోడ్డుమార్గంలో వెళ్లారు. మెట్రోలో ఆయన ప్రయాణికులతో సరదాగా ముచ్చటించారు. సామాన్యులకు ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తొద్దనే ఉద్దేశంతో తాను మెట్రో రైలులో ప్రయాణించినట్టు డీకే శివకుమార్ చెప్పారు.
ఇదిలా ఉండగా, కర్ణాటక నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన డీకే శివకుమార్కు సొంత నేతల నుంచే తలనొప్పులు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. రామలింగారెడ్డి తిరుగుబాటు పరిష్కారమైందని ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ప్రకటించిన కొద్ది రోజులకే, ప్రభుత్వంలో నెలకొన్న అసంతృప్తి వెలుగులోకి వచ్చింది. శాఖల కేటాయింపులపై అసంతృప్తితో ఉన్న ఇద్దరు మంత్రులు కాంగ్రెస్ నాయకత్వంతో చర్చల కోసం దిల్లీకి పయనమయ్యారు.
ఇందులో బెంగళూరు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి కృష్ణ బైరే గౌడ కూడా ఉన్నారు. ఆయనకు శాఖ కేటాయించినప్పటికీ, ఇంకా తన శాఖ బాధ్యతలను అధికారికంగా చేపట్టలేదు. అయితే, ఆ శాఖలోని బెంగళూరు అభివృద్ధి అథారిటీ (BDA), బెంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ (BMRDA) వంటి కీలక విభాగాలను మాత్రం సీఎం శివకుమార్ తన వద్దే ఉంచుకున్నారు. దీనిపై అసంతృప్తిగా ఉన్న కృష్ణ బేరె సీఎం డీకే శివకుమార్ను కూడా కలిశారు. ఈ సమస్యపై పూర్తి పరిష్కారం వచ్చిన తర్వాతే బాధ్యతలు తీసుకుంటానని కృష్ణ బేరె చెప్పాారు. స్పష్టంచేశారు. ఆ రెండింటినీ బెంగళూరు అభివృద్ధి పోర్ట్ఫోలియో పరిధిలోకి తీసుకురావాలని కృష్ణ బైరే గౌడ పార్టీ నాయకత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారని సమాచారం. బెంగళూరు, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రణాళిక, అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించే ఈ రెండు ఏజెన్సీలపై నియంత్రణ లేకుండా శాఖకు పరిమిత అధికారాలు మాత్రమే ఉంటాయని మంత్రి భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. శాఖ విషయంలో అసంతృప్తితో ఉన్నవారితో పాటు మంత్రివర్గంలో చోటు కోసం అభ్యర్థించేందుకు ఎమ్మెల్యేలు దిల్లీ బాట పట్టారు. డీకేకు అత్యంత సన్నిహితుడిగా పేరొందిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రిజ్వాన్ అర్షద్ కూడా దిల్లీకి చేరుకున్నారు.
అంతకుముందు సీనియర్ మంత్రి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఆయన నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి బాధ్యతల నుంచి వైదొలిగారు. నగరాభివృద్ధి శాఖ ఇవ్వాలని విన్నవించినా, తనకు అవగాహన లేని నీటిపారుదల శాఖ ఇచ్చారని అసంతృప్తి వ్యక్తంచేశారు. దీంతో జయనగర్లోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో మంత్రితో అర్ధరాత్రి సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపారు డీకే శివకుమార్. అనంతరం ఈ సమస్య పరిష్కారమైనట్లు కర్ణాటక సీఎం DK శివకుమార్ తెలిపారు. ఆయన తనకు మంచి స్నేహితుడని అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమైనట్లు చెప్పారు. రామలింగారెడ్డి రాజీనామా అంశంపై కథలు అల్లవద్దని కర్ణాటక సీఎం సూచించారు. మరో మంత్రి కూడా కేటాయింపుల తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మంత్రిత్వశాఖల అప్పగింత సమయంలో సీనియార్టీని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని మంత్రి కేహెచ్ మునియప్ప బహిరంగంగానే తన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తాజా కేబినెట్ విస్తరణలో మునియప్పకు ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖను కేటాయించారు. కానీ, ఆయన మాత్రం సామాజిక సంక్షేమం లేదా వ్యవసాయ శాఖ కోరుకున్నారు.
మమతకు బిగ్ షాక్- NDAకు 20 మంది టీఎంసీ ఎంపీల మద్దతు
ఇండియా కూటమి ప్రధాని అభ్యర్థిని ఇప్పుడే ప్రకటించాలి : సంజయ్ రౌత్