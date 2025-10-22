ETV Bharat / bharat

మా నాన్న రాజకీయ జీవితం ముగిసినట్లే- సిద్ధరామయ్య కుమారుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు!

కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌ నాయకత్వాన్ని నడిపించేందుకు సతీశ్ ఝర్కిహోళి అర్హుడు- సీఎం మార్పుపై సంకేతాలు!

Karnataka CM Change Speculation
Karnataka CM Change Speculation (ETV Bharat)
Published : October 22, 2025 at 6:28 PM IST

Karnataka CM Change Speculation : కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు అంశంపై రాజకీయ వేడి కొనసాగుతోన్న వేళ రాష్ట్ర సీఎం సిద్ధరామయ్య కుమారుడు యతీంద్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన తండ్రి రాజకీయ జీవితం చివరి దశలో ఉందని బాంబు పేల్చారు. అంతేకాకుండా కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌ నాయకత్వాన్ని నడిపించేందుకు సతీశ్ ఝర్కిహోళి అర్హుడంటూ సీఎం మార్పుపై సంకేతాలు ఇచ్చారు. బెళగావి జిల్లాలో బుధవారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య, ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఇది కాస్తా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

"రాజకీయాల్లో మా నాన్న చివరి దశలో ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బలమైన, ప్రగతిశీల భావజాలం ఉన్న నాయకుడు ఆయనకు కావాలి. అలాంటి నాయకుడికి సిద్ధరామయ్య మార్గదర్శిగా ఉంటారు కూడా. సతీశ్ ఝర్కిహోళికి ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకత్వాన్ని నడిపించేందుకు ఆయన సరైన వ్యక్తి. పెద్ద బాధ్యతలు అందుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి."

- యతీంద్ర, సిద్ధరామయ్య కుమారుడు

ముఖ్యమంత్రి మార్పును ఉద్దేశించే యతీంద్ర వ్యాఖ్యలు
మరోవైపు యతీంద్ర వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పును ఉద్దేశించే ఆయన ఇలా మాట్లాడి ఉంటారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే సిద్ధరామయ్య తర్వాత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్‌ పగ్గాలు చేపడుతారనే ప్రచారం వేళ సతీశ్ పేరు తెరపైకి రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ పరిణామాలపై సిద్ధరామయ్య గానీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ గానీ ఇంకా స్పందించలేదు.

ఎన్నికల నాటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై ప్రచారం
రెండున్నరేళ్ల అనంతరం ముఖ్యమంత్రి పీఠంలో మార్పు ఉంటుందని కాంగ్రెస్‌ అధికారంలో వచ్చినప్పటినుంచి ప్రచారం సాగుతోంది. ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా దాన్నే నమ్ముతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, కార్యకర్తలు బహిరంగంగానే దీనిపై వ్యాఖ్యలు చేయడంతో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఐదేళ్లూ తానే ముఖ్యమంత్రినని ప్రస్తుత సీఎం సిద్ధరామయ్య చెబుతున్నారు. 2023 ఎన్నికల తర్వాత నాకు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కదని అంచనా వేశారని, కానీ నేనే సీఎం అయ్యానని తెలిపారు. రానున్న రెండున్నరేళ్లకు నేనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటానని, ఇందులో ఎవరికీ సందేహం అవసరం లేదని తేల్చి చెప్పారు. నాయకత్వ మార్పు, మంత్రివర్గ విస్తరణపై అధిష్ఠానమే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని సిద్ధరామయ్య వెల్లడించారు.

పార్టీ రెండుగా చీలిపోతుందని అధిష్ఠానం భయం
మరోవైపు తన చేతుల్లో ఏమీ లేదని, కాలమే అన్నింటికీ సమాధానం చెబుతుందని డీకే శివకుమార్‌ అంటున్నారు. తనకేం తొందరలేదని, తన తలరాత ఏంటో తనకు తెలుసునని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి పదవికి సంబంధించి తాను ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే సీఎం మార్పుపై ఇప్పటికీ పలు ఊహాగానాలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే సిద్ధరామయ్యను గద్దె దించితే పార్టీ రెండుగా చీలిపోతుందని అధిష్ఠానం భయపడుతోంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే హైకమాండ్‌ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

'కుర్చీ ఇప్పుడు ఖాళీగా లేదు'- సీఎం మార్పుపై సిద్ధరామయ్య క్లారిటీ

నా తలరాత ఏంటో నాకు తెలుసు: సీఎం పదవిపై డీకే శివకుమార్​

