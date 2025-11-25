కన్ఫ్యూజన్కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేలా ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి : సిద్ధరామయ్య
రాజకీయ అనిశ్చితికి ఒకట్రెండు రోజుల్లో తెరపడే అవకాశాలు
Published : November 25, 2025 at 4:51 PM IST
Karnataka CM Change Speculation : కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో నవంబర్ సంక్షోభం ఇంకా కొలిక్కి రావడం లేదు. ముఖ్యమంత్రి మార్పు జరుగుతుందని ఎడతెగకుండా వస్తోన్న ఊహాగానాలపై కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య మరోసారి స్పందించారు. ఈ అయోమయానికి తెరదించేలా కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. ముఖ్యమంత్రి మార్పు విషయంలో అధిష్ఠానం నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటానని తెలిపారు. శాసనసభ్యులకు పార్టీ అగ్రనాయకత్వాన్ని కలిసే స్వేచ్ఛ, వారి అభిప్రాయాలు చెప్పే హక్కు ఉందని చెప్పారు. డిప్యూటీ సీఎం శివకుమార్కు మద్దతుగా పలువురు ఎమ్మెల్యేలు దిల్లీకి వెళ్లారనే ప్రశ్నించగా ఈ మేరకు సమాధానం ఇచ్చారు.
దిల్లీకి డీకే ఎమ్మెల్యేల బృందం
గతవారం ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్కు మద్దతుగా కొందరు ఎమ్మెల్యేలు దిల్లీకి వెళ్లగా సోమవారం మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు ఇదే బాటపట్టారు. వీరంతా అధిష్ఠానంతో చర్చించగా, ఇంకా మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు దిల్లీకి వెళ్లనున్నట్లు చెబుతున్నారు. అయితే, బెంగళూరుకు వచ్చిన కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గేతో డీకే శివకుమార్ భేటీ కాలేదు. దీనిపై ప్రశ్నించగా, భేటీ కాకపోవడానికి ప్రత్యేక కారణాలేవీ లేవని, పదేపదే ఆయన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదని చెప్పారు. ఆ తర్వాత దిల్లీకి వెళ్తున్న ఖర్గేను విమానాశ్రయానికి వెళ్లి సాగనంపారు. ఆయన దిల్లీ వెళ్లాక నేరుగా మాట్లాడతానని డీకే స్పష్టం చేశారు.
కాగా, కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితికి ఒకట్రెండు రోజుల్లో తెరపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని మంగళవారం దిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. దీంతో ఆయన సమక్షంలోనే రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గత నాలుగు రోజులుగా బెంగళూరులోనే ఉండి, రాష్ట్ర రాజకీయాలపై సమీక్షించారు. మంగళవారం దిల్లీకి చేరుకుని పార్టీ అగ్రనేతలతో ఆయన భేటీ కానున్నట్లు తెలిసింది. మరోవైపు పార్టీ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి కె.సి.వేణుగోపాల్ వయనాడ్కు వెళ్తూ మధ్యలో బెంగళూరులో పార్టీ నేతలతో చర్చించనున్నారు. వీరి నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించిన తర్వాత రాహుల్ గాంధీ ఓ నిర్ణయానికి రావొచ్చని భావిస్తున్నారు.
అంతకుముందు కర్ణాటకలో సీఎం మార్పుపై ఊహాగానాలపై కొత్త చర్చకు తెరతీసేలా కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నిర్ణయిస్తే, ఐదేళ్లు సీఎంగా తానే కొనసాగుతానని చెప్పారు. సీఎం మార్పుపై తుది నిర్ణయం పార్టీ కేంద్ర నాయకత్వంపై ఆధారపడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. దానిని తాను, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ అంగీకరించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మరికొన్ని రోజుల్లో కీలక పరిణామాలు జరగనున్నాయని విపక్ష నేతలు జోస్యం చెప్తున్నారు. "కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గతంగా తీవ్ర గందరగోళంలో ఉంది. మరికొన్ని నెలల్లో అనూహ్య పరిణామాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక మార్పులకు దారితీయవచ్చు" అని కేంద్ర మంత్రి, జేడీ (ఎస్) అధ్యక్షుడు కుమారస్వామి అన్నారు.
2023లో జరిగిన కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించింది. అయితే, కాంగ్రెస్ గద్దెనెక్కిన నాటి నుంచీ రెండున్నరేళ్ల తర్వాత అధికార పంపిణీ జరుగుతుందని ప్రచారం సాగుతోంది. నవంబర్ 20తో ఆ రెండున్నరేళ్ల గడువు కాస్త ముగియడంతో కర్ణాటక రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడేక్కాయి. ఐదేళ్లూ సిద్ధరామయ్యే సీఎంగా కొనసాగుతారని ఒకవైపు డిప్యూటీ సీఎం డీకే చెబుతున్నా, మరోవైపు సీఎం పదవిపై ఆశను పరోక్షంగా వ్యక్తంచేస్తున్నారు.