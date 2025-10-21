ETV Bharat / bharat

3,000 సినిమాలు చూసిన సినీలవర్- ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడాల్సిందే!

ఇప్పటివరకు 3వేల సినిమాలు చేసిన సినీ ప్రేమికుడు అనిల్- వారానికి ఓ సినిమాను వెళ్లాల్సిందే!

Cinema Lover Watch 3000 Movies
Cinema Lover Watch 3000 Movies (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 6:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cinema Lover Watch 3000 Movies : తమ అభిమాన హీరో సినిమా విడుదలైదంటే చాలు, రిలీజ్ అయిన నాడే ఫస్ట్ షోలో చూసేయాలని ఆరాడపడుంటారు ఫ్యాన్స్. తమ హీరో మూవీని చూసి ఈలలు, కేరింతలు కొడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ, కర్ణాటకకు చెందిన ఓ సినీ ప్రేమికుడు మాత్రం ఎంత బిజీగా ఉన్న వారానికో సినిమా చూస్తాడు. స్వతహాగా హీరో డాక్టర్ రాజ్ కుమార్​కు వీరాభిమాని అయిన అతడు, ఏ హీరో సినిమా రిలీజ్ అయినా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసేస్తాడు. ఇలా ఇప్పటివరకు దాదాపు 3000 సినిమాలు చూసి రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో కన్నడ సినీ ప్రేమికుడు గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

3వేలు సినిమాలు చూసిన అనిల్ కుమార్
దావణగెరెలోని ఆంజనేయ బరంగేకు చెందిన అనిల్ కుమార్ గత 30 ఏళ్లుగా రామ్ అండ్ కో సర్కిల్‌ లో గిఫ్ట్ షాప్‌ను నడుపుతున్నాడు. అతడు సినిమా ప్రేమికుడు. ముఖ్యంగా కన్నడ దిగ్గజ నటుడు రాజ్‌ కుమార్‌కు వీరాభిమాని. పనిలో ఎంత బిజీగా ఉన్నా ప్రతి వారం థియేటర్‌లో ఓ సినిమా చూడాల్సిందే!. అది అనిల్ హాబీ. ఎంత ఒత్తిడితో ఉన్నా, అనిల్ వారంలో ఒక్క సినిమా కూడా చూడకుండా ఎప్పుడూ లేడు. షాప్​నకు వెళ్లి సమయాన్ని కుదుర్చుకుని సినిమాలకు వెళ్తాడు. 1990లో సినిమాలు చూడటం ప్రారంభించిన అనిల్, నేటికీ అలాగే కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు 3,000 సినిమాలు చూశాడు. అలాగే తాను చూసిన 1,000 సినిమాల టికెట్లును భద్రంగా ఉంచాడు.

Cinema Lover Watch 3000 Movies
సినీ ప్రేమికుడు అనిల్ కుమార్ (ETV Bharat)

ఒంటరిగా సినిమాకి వెళ్లడు- తోడుగా ఎవరో ఒకరు
అయితే అనిల్ ఎప్పుడూ సినిమాలకు ఒంటరిగా వెళ్లడు. తన కుమార్తె లేదా స్నేహితులను తనతో సినిమాకు తీసుకెళ్తాడు. వారి సినిమా టికెట్​ను అనిలే కొనుగోలు చేస్తాడు. 1990 నుంచి అనిల్ సినిమాలు చూస్తున్నప్పటికీ, అతడు 2004 నుంచి సినిమా టికెట్లు సేకరిస్తున్నాడు. టికెట్ ధర, తేదీ, సినిమా పేరు, థియేటర్ పేరు, భాష, సినిమా సందేశం, దర్శకుడు, నిర్మాత, నటీనటుల పేర్లు, నటించిన మొత్తం కళాకారుల సంఖ్య వంటి వాటిని ఒక పుస్తకంలో రాస్తాడు. అలాగే ఆ సినిమా చూడడానికి తనకు అయ్యే ఖర్చును సైతం అందులో నమోదు చేస్తాడు. కాగా, అనిల్ కుమార్ ఎక్కువగా కన్నడ సినిమాలను చూసేందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు.

Cinema Lover Watch 3000 Movies
సినీ ప్రేమికుడు అనిల్ కుమార్ (ETV Bharat)

'రిలీజైన వెంటనే సినిమాలు చూసేస్తాను'
"డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ నాకు ఇష్టమైన నటుడు. నేను ఆయన నటించిన 90శాతం సినిమాలు చూశాను. కస్తూరి నివాస్, బంగారద మనుశ్ నాకు ఇష్టమైన సినిమాలు. నేటికీ అవి టీవీలో ప్రసారమైతే చూడడం ఆపలేకపోతున్నాను. కాంతార చాప్టర్-1 నేను థియేటర్​లో చూసిన చివరి సినిమా. 1990 నుంచి నేను ప్రతి సినిమాను విడుదలైన వెంటనే చూస్తున్నాను. 2004 నుంచి నేను సినిమా టికెట్లు సేకరిస్తున్నాను. ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాలనే లక్ష్యంతో వాటిని భద్రంగా ఉంచుతున్నాను. ఇప్పటివరకు థియేటర్లలో నేను 3,000కి పైగా సినిమాలు చూశాను. వెయ్యికి పైగా టికెట్లు సేకరించాను. దావణగెరెలోని శివాలి టాకీస్ నాకు ఇష్టమైన సినిమా థియేటర్. నేను ప్రారంభం నుంచి ఆ థియేటర్ మూసే వరకు మొత్తం 300 సినిమాలను అందులోనే చూశాను." అని అనిల్ కుమార్ తెలిపారు.

Cinema Lover Watch 3000 Movies
అనిల్ కుమార్ సేకరించిన టికెట్లు (ETV Bharat)
Cinema Lover Watch 3000 Movies
అనిల్ కుమార్ సేకరించిన టికెట్లు (ETV Bharat)

స్నేహితులు ఏమంటున్నారంటే?
అనిల్ ఇప్పటివరకు మూడు వేలకు పైగా సినిమాలు చూశాడని అతడి స్నేహితుడు సునీల్ వెల్లడించాడు. అనిల్ తన షాపులో స్నేహితులు, శ్రేయాభిలాషులు, ప్రముఖుల పుట్టినరోజులను సెలబ్రేట్ చేస్తాడని పేర్కొన్నాడు. అలాగే సెలబ్రిటీలను సైతం ఆహ్వానించి వారిని సత్కరిస్తాడని తెలిపాడు. తాను కూడా అనిల్​తో కలిసి చాలా సినిమాలు చూశానని చెప్పాడు.

Cinema Lover Watch 3000 Movies
అనిల్ కుమార్ సేకరించిన టికెట్లు (ETV Bharat)

"అనిల్ తన సొంత ఖర్చులతో 300-400 మంది ప్రముఖులు, స్నేహితుల పుట్టినరోజులను చేశాడు. 3,000కి పైగా సినిమాలు చూశాడు. కొన్ని సినిమా టికెట్లును సైతం భద్రంగా ఉంచాడు. తన జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలని అనిల్ అనుకుంటున్నాడు. నాకు అనిల్ 30-35 ఏళ్లుగా తెలుసు. అతడిని చూసి గర్వపడుతున్నాను. నేను సాధారణంగా సినిమాలు చూడను. కానీ అనిల్ ప్రోత్సాహంతో కొన్ని సినిమాలను చూశాను" అని అనిల్ మరో స్నేహితుడు పాండురంగ చెప్పాడు.

Cinema Lover Watch 3000 Movies
అనిల్ కుమార్ సేకరించిన టికెట్లు (ETV Bharat)

