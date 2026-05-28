ముఖ్యమంత్రి పదవికి సిద్దరామయ్య రాజీనామా
రాజీనామా లేఖ ఇచ్చి లోక్భవన్ నుంచి వెళ్లిపోయిన సిద్ధరామయ్య- సిద్ధరామయ్య స్థానంలో సీఎం పదవి చేపట్టనున్న డీకే శివకుమార్
Published : May 28, 2026 at 3:12 PM IST
Karnataka CM Resign : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి పదవికి సిద్దరామయ్య రాజీనామా చేశారు. ఉపముఖ్యమంత్రి DK శివకుమార్తో కలిసి లోక్భవన్కు వెళ్లిన సిద్దరామయ్య తన రాజీనామాను సమర్పించారు. ప్రస్తుతం గవర్నర్ థావర్చంద్ గెహ్లోత్ బెంగళూరులో లేనందున గవర్నర్ ప్రత్యేక కార్యదర్శి ప్రభు శంకర్ రాజీనామా పత్రాన్ని స్వీకరించారు. వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం తన స్వస్థలం మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్కు గవర్నర్ వెళ్లారు. ఆయన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సిద్దరామయ్య రాజీనామాపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. తర్వాత మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన సిద్దరామయ్య కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఆదేశాల మేరకు తాను రాజీనామా చేసినట్లు ప్రకటించారు. గవర్నర్ బెంగళూరు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రాజీనామాపై నిర్ణయం తీసుకుంటారని వెల్లడించారు.
Prabhu Shankar, Special Secretary to Karnataka Governor, says, " i have received the resignation of siddaramaiah (as the cm), but only the governor can accept it after he returns."— ANI (@ANI) May 28, 2026
governor thaawarchand gehlot left for his residence in nagda, madhya pradesh, earlier today.