సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నా: సిద్ధరామయ్య
సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయనున్న సిద్ధరామయ్య- బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్లో ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి
Published : May 28, 2026 at 10:59 AM IST
Siddaramaiah Resign : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు సిద్ధరామయ్య. ఈ మేరకు క్యాబినెట్ మంత్రులకు వెల్లడించినట్లు సమాచారం. గురువారం ఉదయం తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన బ్రేక్ఫాస్ట్ సమావేశంలో ఆ విషయాన్ని ఆయన మంత్రులతో పంచుకున్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి. తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే అంశంపై పార్టీ హైకమాండ్ తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని సిద్ధరామయ్య పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆయన అధికారికంగా రాజీనామా సమర్పించే అవకాశముంది.
అయితే ప్రస్తుతం కర్ణాటక గవర్నర్ థావర్చంద్ గహ్లోత్ బెంగళూరులో అందుబాటులో లేరని సమాచారం. కుటుంబపరమైన కారణాలతో నగరాన్ని వీడి ఆయన స్వస్థలమైన ముంబయికి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఆయన తిరుగు ప్రయాణానికి సంబంధించి విమాన టికెట్ కూడా ఇంకా బుక్ చేయలేదని సమాచారం. అయినప్పటికీ సీఎం రాజీనామా ప్రక్రియ మాత్రం కొనసాగుతుందని కాంగ్రెస్ నాయకులు చెబుతున్నారు.