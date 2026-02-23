రూ.5 లక్షల లంచం కేసులో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీ
లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడిన కర్ణాటక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే- అరెస్ట్ చేసిన లోకాయుక్త అధికారులు- కోర్టులో హాజరు పరచగా మార్చి 3వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీ
BJP MLA Bribery Case : కాంట్రాక్టర్ నుంచి రూ.5 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ కర్ణాటక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ చంద్రు లమాని పట్టుబడ్డారు. కోర్టులో హజరు పరచగా మార్చి 3వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీని విధించింది. శనివారం రాత్రి గదగ్ నుంచి బెంగళూరుకు తీసుకువచ్చి ప్రజా ప్రతినిధుల ప్రత్యేక కోర్టు ముందు హాజరుపరచగా జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
రోడ్డు పనులకు సంబంధించి కాంట్రాక్టర్ విజయ పూజారాను ఎమ్మెల్యే చంద్రు రూ.11 లక్షలు లంచం డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై కాంట్రాక్టర్ లోకాయుక్తలో ఫిర్యాదు చేశారు. శనివారం గడగ్ జిల్లాలోని లక్ష్మేశ్వర్ పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే చంద్రు లమానీ యాజమాన్యంలోని బాలాజీ ఆసుపత్రిలో విజయ్ పూజారా నుంచి రూ.5లక్షల లంచం తీసుకుంటుండగా లోకాయుక్త అధికారులు దాడి చేశారు. ఎమ్మెల్యే చంద్రును పట్టుకున్నారు. ఆయనతో పాటు ఇద్దరు పీఏలు మంజునాథ్, గురు నాయక్లను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.