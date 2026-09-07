రోజుకు 500 లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి- రెండు గేదెలతో మొదలై కోట్లు గడిస్తున్న యువకుడు
18 లీటర్ల నుంచి గరిష్టంగా 27 లీటర్ల వరకు పాలు ఇచ్చే గేదెలు ఉన్నాయని చెప్పిన రాబిన్- కొన్ని పశువుల ధర సుమారు రూ.3.5 లక్షల నుంచి రూ.12 లక్షల వరకు ఉందని వెల్లడి
Published : September 7, 2026 at 11:03 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 11:11 PM IST
Haryana Dairy Success Story : పాడి పరిశ్రమ, పశుపోషణలో హరియాణ ఖ్యాతి గడించింది. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో రాష్ట్రంలోని యువత విదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు, ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం చాలా మంది యువకులు విదేశాలకు వెళ్లేందుకు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. కానీ ఇందుకు భిన్నంగా, కర్నాల్ జిల్లాలోని బర్డ్థాల్ గ్రామానికి చెందిన రాబిన్ అనే యువకుడు తన గ్రామంలోనే విజయవంతమైన వ్యాపారాన్ని నెలకొల్పారు. కేవలం రెండు పశువులతో మొదలైన ప్రయాణం, ఇప్పుడు ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఒక పెద్ద పాడి పరిశ్రమగా ఎదిగింది. 8 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన పశుపోషణ ఆధునిక వ్యాపార సంస్థగా మారింది. ఇంకా పలువురికి జీవనోపాధి కల్పిస్తూ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు.
"2022 సంవత్సరం నా పాడి వ్యాపారానికి ఒక మలుపుగా నిలిచింది. అప్పుడే నేను ఫామ్ను ఆధునీకరించడం ప్రారంభించాను. నాలుగేళ్ల నిరంతర కృషి, పెట్టుబడి ఫలితంగా ఇప్పుడు గణనీయంగా విస్తరించి, 100కు పైగా పశువులు ఉన్నాయి. నా క్షేత్రంలో రోజుకు సగటున సుమారు 500 లీటర్లు పాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ పాలు క్రమం తప్పకుండా నిలోఖేరిలోని ఒక పాడి కేంద్రానికి సరఫరా చేస్తాం. భారీ స్థాయి ఉత్పత్తి, క్రమబద్ధమైన విక్రయ ప్రక్రియ వ్యాపారాన్ని బలోపేతం చేశాయి. నా క్షేత్రంలో ఉత్పత్తయ్యే పాలు లీటరుకు సుమారు రూ. 80 హోల్సేల్ ధరకు కొనుగోలు చేస్తారు. పశువుల ఆరోగ్యం, సీజన్ను బట్టి ఉత్పత్తి స్థాయిలు మారుతుంటాయి. కానీ స్థిరమైన అమ్మకాలు వ్యాపారానికి నిలకడైన ఆదాయాన్ని చేకూరుస్తాయి. పాల ఉత్పత్తి ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. కానీ సగటున మేము నెలకు రూ.9 నుంచి రూ.10 లక్షల విలువైన పాలను విక్రయిస్తాం. పశువుల నాణ్యత, వాటి ఉత్పాదకతను కాపాడుకోవడానికి మేము నిరంతరం కృషి చేస్తాం."
---రాబిన్, యువకుడు
ముర్రా జాతి గేదెలపై ప్రత్యేక దృష్టి
రాబిన్ తన పాడి పరిశ్రమలో పశువుల జాతి, నాణ్యతకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తారు. ఆయన క్షేత్రంలో ప్రధానంగా ముర్రా జాతి గేదెలు ఉన్నాయి. ఇవి అధిక పాల దిగుబడి సామర్థ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఇంకా నాణ్యమైన వనరుల నుంచి సేకరించిన వీర్యాన్ని ఉపయోగించి అత్యుత్తమ జాతులను ఉత్పత్తి చేయడానికి రాబిన్ కృషి చేస్తారు. దీనివల్ల బయటి వనరుల నుంచి ఖరీదైన పశువులను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఫలితంగా ఫామ్లోనే అత్యుత్తమ పశువులను అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఈ క్షేత్రంలో రోజుకు కనీసం 18 లీటర్ల నుంచి గరిష్టంగా 27 లీటర్ల వరకు పాలు ఇచ్చే గేదెలు ఉన్నాయని రాబిన్ తెలిపారు. కొన్ని పశువుల ధర సుమారు రూ. 3.5 లక్షల నుంచి రూ. 12 లక్షల వరకు ఉంటుందని చెప్పారు. వాటి జాతి, ఆరోగ్యం, పాల దిగుబడి సామర్థ్యం ఆధారంగా వాటి విలువ నిర్ణయిస్తామని వివరించారు.
"నా పాడి క్షేత్రం సాధారణ పశువుల కొట్టం లాంటిది కాదు. ఇక్కడ పశువుల ఆరోగ్యం, ఉత్పాదకతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించాను. పశువులకు మెరుగైన వాతావరణం లభిస్తే వాటి ఆరోగ్యం బాగుండి ఉత్పాదకత దెబ్బతినదు. క్షేత్రంలో సమతుల్య ఆహారం కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. పశువులకు రోజుకు రెండుసార్లు సైలేజ్ అందిస్తారు. అంతేకాకుండా పూర్తిగా వాణిజ్యపరమైన పశుగ్రాసంపై ఆధారపడకుండా ఫామ్ నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా పోషక సమతుల్యమైన ఆహారాన్ని తయారు చేయడంపై దృష్టి సారిస్తారు. వేడిని తట్టుకునేందుకు పశువులకు ఉపశమనం కలిగించేలా శీతలీకరణ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేశాం. పశువులను అన్ని వేళలా కట్టివేయకుండా, వాటి కోసం బహిరంగ ప్రదేశాలను ఏర్పాటు చేశాం. ఫామ్ ప్రాంగణంలో పశువులు తిరగడానికి, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి తగినంత స్థలం ఉంది. అదనంగా స్నానం చేయడానికి, వాటి శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుకోవడానికి ఫామ్ లోపల ఒక చెరువును నిర్మించారు."
--రాబిన్, యువకుడు
"కేవలం రెండు గేదెలతో మొదలుపెట్టి ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం అంత సులభం కాదు. ఈ ప్రయాణంలో నేను అనేక ఆర్థిక, ఆచరణాత్మక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాను. అలాంటి సమయాల్లో నా కుటుంబం అందించిన మద్దతు ఎంతో కీలకం. విదేశాల్లో నివసిస్తున్న నా సోదరుడు, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంలో ఆర్థికంగా, నైతికంగానూ నాకు అండగా నిలిచారు. అంతేకాకుండా సుమారు 200 పశువులతో పెద్ద పాడి పరిశ్రమను నిర్వహిస్తున్న నా బంధువు ఒకరు నాకు నిరంతరం మార్గనిర్దేశం చేశారు. ఆరంభం చాలా సాదాసీదాగా ఉన్నప్పటికీ, దారిలో అనేక అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. కుటుంబ మద్దతు, అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల సలహాలు నన్ను ముందుకు సాగేలా చేశాయి. పశుపోషణలో నిరంతరం నేర్చుకోవడం, కొత్త సాంకేతికతలను అందిపుచ్చుకోవడం చాలా అవసరం." అని రాబిన్ తెలిపారు.
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