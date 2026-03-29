ETV Bharat / bharat

విషాదం నుంచి విజయతీరాలకు- లడ్డూల బిజినెస్‌లో అనూ అదుర్స్- నెలకు రూ.2లక్షల ఆదాయం

దేశీ నెయ్యితో తయారుచేసిన లడ్డూల వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న హరియాణాకు చెందిన మహిళ- నెలకు రెండు లక్షల రూపాయల ఆదాయం- దేశవిదేశాల్లో ఆమె తయారుచేసిన లడ్డూలకు ఫుల్ డిమాండ్- అమెరికా, కెనడా వంటి దేశాలకు ఎగుమతి

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 11:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Woman Laddu Business Success Story : కష్టాలు వచ్చాయని కుంగిపోతే జీవితంలో ఏదీ సాధించలేం. కఠోర శ్రమ, అచంచలమైన విశ్వాసంతో లైఫ్‌లో ఉన్న శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చు. ఇదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు హరియాణాలోని కర్నాల్‌కు చెందిన అనూ జూన్ అనే మహిళ. ఒకప్పుడు బాగా బతికిన ఆమె కుటుంబం కొన్నాళ్ల క్రితం భర్తకు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం వల్ల ఆర్థికంగా చితికిపోయింది. ఆ తర్వాత అనూ లడ్డూల బిజినెస్ ప్రారంభించి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుతుంది. ఇప్పుడు ప్రతినెలా రూ.2లక్షల ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తోంది. అలాగే అనూ తయారుచేసిన లడ్డూలు ప్రస్తుతం అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా సహా పలు దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.

జీవితంలో కష్టాలను ఎదురొడ్డి
కర్నాల్ జిల్లాలోని కర్లన్ గ్రామానికి చెందిన అనూ జీవితం నాలుగేళ్ల క్రితం ఒక పెను మలుపు తిరిగింది. ఒక ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆమె భర్త జితేంద్ర ఒక కాలును కోల్పోయాడు. అలాగే ఆయన వైద్యం, శస్త్రచికిత్స కోసం దాదాపు రూ. 40 లక్షల ఖర్చయ్యింది. ఆ సమయంలో అనూ ఒక దుస్తుల హోల్‌సేల్ వ్యాపారాన్ని నడుపుతుండేది. అయితే భర్త వైద్య ఖర్చులకు భారీగా ఖర్చవ్వడంతో అనూ కుటుంబం ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడింది. అయినప్పటికీ అనూ ఏ మాత్రం నిరాశపడలేదు. సంప్రదాయ పద్ధతిలో లడ్డూలు తయారు చేయడం నేర్చుకుంది. ప్రస్తుతం స్వచ్ఛమైన దేశీ నెయ్యితో 30 రకాల లడ్డూలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో 'ఎంజే శుద్ధ రసోయి' పేరిట స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించి లడ్డూలను విక్రయిస్తోంది.

లడ్డూలు తయారు చేస్తున్న అనూ (ETV BHARAT)

తన వ్యాపార అనుభవాలను ఈటీవీ భారత్‌తో అనూ షేర్ చేసుకుంది. తాను మొదట్లో దుస్తుల హోల్‌సేల్ వ్యాపారం చేసేదానినని చెప్పింది. ఆ బిజినెస్‌లో మంచి ఆదాయం వచ్చేదని వెల్లడించింది. "నాలుగేళ్ల క్రితం నా భర్త ఒక రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆయనకు అనేక శస్త్రచికిత్సలు జరిగాయి. కాలుని సైతం కోల్పోయాడు. నా భర్త వైద్య చికిత్స కోసం దాదాపు రూ. 35 లక్షలు-రూ.40 లక్షల వరకు ఖర్చయ్యింది. ఇది మా కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది. దీంతో కుటుంబ భారం నాపై పడింది. దీంతో నేను ఒక కొత్త రకమైన వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని అనూ పేర్కొంది.

వ్యాపారం ప్రారంభంలో ఇబ్బందులు : అనూ
"వంట చేయడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మా అమ్మ, అమ్మమ్మ లడ్డూలు తయారు చేయడం చూస్తూ పెరిగాను. ఈ క్రమంలో ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండానే నేను వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాను. మా ఇంట్లోనే లడ్డూలు తయారు చేయడం మొదటపెట్టాను. నేను ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించేసరికి మా కుటుంబం తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంది. నా కొత్త లడ్డూల వ్యాపారం గురించి ఒక సోషల్ మీడియా గ్రూపులో నేను ఒక ప్రకటన పోస్ట్ చేశాను. దానికి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. 3కిలోల లడ్డు కోసం నాకు మొదటి ఆర్డర్ హిసార్‌ నుంచి వచ్చింది. ఆ ఆర్డర్ పేమెంట్ అందగానే ఆ డబ్బుతో నేను లడ్డూల తయారీకి కావాల్సిన ముడి పదార్థాలను కొనుగోలు చేశాను. ప్రస్తుతం నేను నెలకు రూ.2 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాను. అయితే కొన్నిసార్లు పని ఒత్తిడి ఉంటుంది" అని అనూ వివరించింది.

అనూ (ETV BHARAT)

విదేశాల్లోనూ లడ్డూలకు డిమాండ్
దేశీయ నెయ్యితో అనూ తయారుచేసే లడ్డూలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో భారీ డిమాండ్ ఉంది. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడాతో సహా పలు దేశాలకు ఈ లడ్డూలను ఎగుమతి చేస్తున్నారు. తాను తయారుచేసిన లడ్డూలు ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చని అనూ చెబుతోంది. వ్యాపారంలో తన భార్య సాధించిన విజయం పట్ల అనూ భర్త జితేంద్ర సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. ఒకానొక సమయంలో తమ ఇంట్లో తినడానికి ఏమీ లేని పరిస్థితి ఉండేదన్నాడు. అయితే అనూ తన అచంచలమైన సంకల్పం, కఠోర శ్రమ ద్వారా కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని మార్చేసిందని కొనియాడాడు. అంతేకాకుండా గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన ఒక మహిళ కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సృష్టించుకోగలదని నిరూపించిందని ప్రశంసించాడు.

లడ్డూలు (ETV BHARAT)

TAGGED:

KARNAL ANU JUNE SWEETS BUSINESS
KARNAL DESI GHEE LADDOO BUSINESS
KARNAL SMALL BUSINESS SUCCESS
WOMAN LADDU BUSINESS SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.