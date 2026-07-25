కార్గిల్ విజయ్ దివస్: శత్రువుల గుండెల్లో వణుకు పుట్టించిన 'ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్'- గ్రూప్ కెప్టెన్ ఆలోక్ చౌహాన్ ఎక్స్క్లూజివ్!
1999 కార్గిల్ యుద్దంలో ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ పాత్ర- ఎత్తైన శిఖరాల్లో పాక్ సైన్యం సరఫరా మార్గాల్ని ధ్వంసం చేసిన వాయుసేన- ఆనాటి అనుభవాలు ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్న గ్రూప్ కెప్టెన్ ఆలోక్ చౌహాన్
Published : July 25, 2026 at 7:32 PM IST
Alok Chauhan Kargil War Story : 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో భారతీయ సైన్యం ప్రదర్శించిన శౌర్యం దేశ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. ఇండియన్ ఆర్మీతో పాటు భారత వైమానిక దళం (IAF) కూడా ఈ యుద్ధంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్భంగా అప్పటి స్క్వాడ్రన్ లీడర్, ప్రస్తుతం గ్రూప్ కెప్టెన్గా ఉన్న ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్ గ్రహీత ఆలోక్ చౌహాన్, 'ఈటీవీ భారత్'కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ప్రతినిధి జస్వంత్ సింగ్తో యుద్ధంలో జరిగిన కీలక పరిణామాల్ని, అప్పటి జ్ఞాపకాల్ని పంచుకున్నారు.
సాధారణంగా ప్రతి ఏడాది శీతాకాలంలో కార్గిల్ ఎత్తైన సరిహద్దు పోస్టుల నుంచి ఇరు దేశాలకు చెందిన సైన్యాలు కిందికి వచ్చేవి. కానీ 1999లో పాకిస్థాన్ అత్యంత నమ్మకద్రోహానికి ఒడిగట్టింది. భారత సైన్యం ఖాళీ చేసిన పోస్టుల్ని ఆక్రమించి, భారీగా సైనికుల్ని, ఆయుధాల్ని మోహరించింది. వేసవిలో భారత సైన్యం తిరిగి పోస్టులకు చేరుకున్నప్పుడు మే నెల మధ్యనాటికి ఈ చొరబాటు వెలుగులోకి వచ్చిందని ఆలోక్ చౌహాన్ చెప్పారు. 'శీతాకాలంలో ఇరు దేశాల సైన్యాలు కొన్ని ఎత్తైన పోస్టుల్ని ఖాళీ చేసేవి. అయితే 1999లో పాకిస్థాన్ ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో సైనికులు, ఆయుధాల్ని మోహరించింది. ఆ పరిస్థితుల్లోనే భారత వైమానిక దళం ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ను ప్రారంభించింది' అని గ్రూప్ కెప్టెన్ ఆలోక్ చౌహాన్ పేర్కొన్నారు.
ఆ వ్యూహంతోనే వెనక్కి తగ్గారు!
ప్రారంభంలో చొరబాటు పరిమితంగానే ఉందని భావించినప్పటికీ, తర్వాత అది విస్తృత స్థాయిలో పక్కా ప్రణాళికతో చేసిన దురాక్రమణ అని స్పష్టమైందన్నారు ఆలోక్ చౌహాన్. పహాడీ శిఖరాలపై ఉన్న పాక్ సైన్యానికి ప్రధాన బలం వారు ఎత్తులో ఉండటమే. కానీ ఎంతటి బలమైన సైన్యానికైనా ఆహారం, మందుగుండు, ఆయుధాల సరఫరా అందకపోతే నిలబడలేదు. అందుకే భారత వాయుసేన పాక్ స్థావరాలు, ఆయుధ నిల్వలు, సరఫరా కేంద్రాలపై వరుస దాడులు ప్రారంభించిందని చౌహాన్ తెలిపారు.
'వైమానిక దళం దాడుల లక్ష్యం శత్రు స్థావరాలపై బాంబులు వేయడం మాత్రమే కాదు. ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఉన్న పాక్ సైనికులకు వెనుక నుంచి వచ్చే సప్లై లైన్లను పూర్తిగా కట్ చేయడం. ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ ద్వారా పాక్ సరఫరా మార్గాల్ని ధ్వంసం చేయడంతో వారి పోరాట పటిమ, మనోధైర్యం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో భూమిపై నుంచి ముందుకెళ్తున్న భారత సైనికులకు విజయం సాధించడం సులువైంది' అని ఆలోక్ చౌహాన్ చెప్పారు.
కార్గిల్ యుద్ధంలో అత్యంత విషాదకర ఘటనల్లో ఒకటైన ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్ నచికేత, స్క్వాడ్రన్ లీడర్ అజయ్ ఆహుజా ఘటనల్ని కూడా ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒక మిషన్ సమయంలో నచికేత విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తగా ఆయన ఎజెక్ట్ కావాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఆయనను వెతికేందుకు వెళ్లిన అజయ్ ఆహుజా విమానాన్ని పాకిస్థాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుందని చెప్పారు. ఈ ఘటనలో అజయ్ ఆహుజా వీరమరణం పొందగా ఆయనకు మరణానంతరం వీరచక్ర లభించింది. ఆహుజా మరణం భారత వైమానిక దళానికి తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చిందని ఆలోక్ చౌహాన్ అన్నారు. ఈ సంఘటన తర్వాత వైమానిక దళం తన వ్యూహాల్ని మార్చుకొని మరింత కచ్చితత్వంతో దాడులు నిర్వహించిందన్నారు. ముఖ్యంగా శత్రు సరఫరా మార్గాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో వారికి ఆహారం, ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి చేరడం కష్టమైందని వివరించారు.
ముప్పేట దాడితోనే విజయం
కార్గిల్ విజయానికి కింద సైన్యం, పైన వైమానిక దళం మధ్య అద్భుతమైన సమన్వయమే ప్రధాన కారణమని ఆలోక్ చౌహాన్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒకవైపు భారత సైనికులు ఎత్తైన శిఖరాల్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంటుండగా, మరోవైపు వైమానిక దళం శత్రు వ్యూహాల్ని తుత్తునియలు చేస్తూ రక్షణ కవచంగా నిలిచిందని, శత్రు సరఫరా వ్యవస్థను పూర్తిగా దెబ్బతీసిందని తెలిపారు. కార్గిల్ విజయ్ దివస్ ప్రతి భారతీయుడిలో దేశభక్తిని, సైనికుల త్యాగాన్ని గుర్తు చేసే రోజు అని ఆలోక్ చౌహాన్ పేర్కొన్నారు. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన వీరుల్ని భావితరాలు ఎప్పటికీ గౌరవంతో స్మరించుకుంటాయని అన్నారు. 'జులై 26 కేవలం కార్గిల్ విజయ్ దివస్ మాత్రమే కాదు. దేశ భద్రత బలమైన చేతుల్లో ఉందనే గర్వాన్ని ప్రతి భారతీయుడికి కలిగించే రోజు కూడా.' అని ఆలోక్ చౌహాన్ ఈటీవీ భారత్తో చెప్పారు.
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