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కార్గిల్ విజయ్ దివస్: మంచు శిఖరాలపై భారత సైన్యం శౌర్యగాథ- వేలాది అడుగుల ఎత్తులో పాకిస్థాన్‌ను ఎలా తరిమికొట్టింది?

ప్రతి ఏటా జులై 26న 'కార్గిల్ విజయ్ దివస్'- కార్గిల్ యుద్ధంలో భారత్ చారిత్రాత్మక విజయానికి గుర్తుగా నిర్వహణ

Kargil War Memorial in Drass
Kargil War Memorial in Drass (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 6:51 AM IST

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Kargil Vijay Diwas 2026 : జులై 26. కార్గిల్ విజయ్ దివస్. తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి దేశ సరిహద్దులను రక్షించిన అమరవీరుల బలిదానాలను స్మరించుకునే రోజు. భారత సైనికులు ధైర్యసాహసాలను గుర్తు చేసుకునేరోజు. మంచు శిఖరాలకు మన జవాన్లు తన నెత్తురుతో వీర తిలకం దిద్దిన రోజు. ఊపిరి ఆడనివ్వని చలిగాలులు, మైనస్ డిగ్రీల్లో గడ్డకట్టే అతి శీతల వాతావరణం, కొండచరియల చాటున దాగి ఉన్న శత్రువు, ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో విపత్కర పరిస్థితులను అధిగమించి భారత సైనికులు అసాధారాణ ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించి పాకిస్థాన్ చొరబాటుదారులను తరిమికొట్టారు. దీంతో 1999 జూలై 26న కార్గిల్ పర్వతాలపై త్రివర్ణ పతాకం సగర్వంగా రెపరెపలాడింది. ఈ అపూర్వ విజయానికి 27 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆ నాటి పోరాటం, భారత సైన్యం ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, శత్రువును చిత్తు చేసిన వ్యూహాలను ఓసారి నెమరేసుకుందాం.

పాకిస్థాన్ నమ్మకద్రోహం
సాధారణంగ శీతాకాలంలో నియంత్రణ రేఖ (LoC) వెంట ఉన్న పర్వత శిఖరాలను అటు భారత్, ఇటు పాకిస్థాన్ సైనికులు ఖాళీ చేసేవారు. కానీ, 1999 శీతాకాలంలోనూ భారత సైనికులు ఎప్పటిలాగే స్థావరాలను ఖాళీ చేశారు. అది ఆసరాగా చేసుకొని పాకిస్థాన్ నమ్మకద్రోహానికి పాల్పడింది. శీతాకాలంలో వాతావరణ తీవ్రత వల్ల ఖాళీగా ఉండే సరిహద్దు పోస్టులను ఆసరాగా చేసుకుని, పాకిస్థాన్ సైనికులు, ఉగ్రవాదులు రహస్యంగా సరిహద్దులు దాటి ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలను ఆక్రమించారు. లద్ధాఖ్‌లోని కార్గిల్, ద్రాస్, బటాలిక్, కక్సార్ స్థావరాలను స్వాధీనం చేసుకొని లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దాటి పాకిస్థాన్, ఉగ్రవాదులు భారత భూభాగంలోకి రహస్యంగా ప్రవేశించారు. శ్రీనగర్-లేహ్ జాతీయ రహదారిపై నిఘా ఉంచి, లద్ధాఖ్‌కు భారత్ పంపే రవాణా, వ్యూహాత్మక లింక్‌ను కట్ చేయడమే పాకిస్థాన్ ప్రధాన లక్ష్యం. తద్వారా సియాచిన్‌కు వెళ్లే మార్గాన్ని అడ్డుకుని, ఎల్ఓసీ వద్ద యథాతథ స్థితిని మార్చాలని పాక్ పన్నాగం పన్నింది.

'ఆపరేషన్ విజయ్'
మే 3న కార్గిల్ ప్రాంతంలో చొరబాట్లు జరిగినట్లు మొదటగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గొర్రెల కాపరులు చొరబాటుదారులను గుర్తించి ఆర్మీకి సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత భారత సైన్యం అలర్ట్ అయ్యింది. మొదట సైన్యం వారిని ముజాహిదీన్లు లేదా జిహాదీలు అనుకున్నది. కానీ, తర్వాత విచారణలో వారు పాకిస్థాన్ సైన్యానికి చెందిన 'నార్తర్న్ లైట్ ఇన్‌ఫాంట్రీ' సైనికులని తేలింది. దీంతో శత్రువులను తరిమికొట్టేందుకు భారత సైన్యం 'ఆపరేషన్ విజయ్' పేరిట భారీ సైనిక చర్యను ప్రారంభించింది. అంతర్జాతీయ సరిహద్దులను దాటకుండా, కేవలం తమ భూభాగంలో ఉన్న శత్రువులను మాత్రమే ఏరివేసే వ్యూహాన్ని భారత్ ఎంచుకుంది.

సుమారు రెండున్నర నెలల పాటు సాగిన సుదీర్ఘ యుద్ధం తర్వాత జులై 26, 1999న కార్గిల్ కొండలను పూర్తిగా తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నట్లు భారత ఆర్మీ ప్రకటించింది. ఈ యుద్ధంలో భారత్ 527 మంది వీర జవాన్లను కోల్పోయింది. అలాగే 1,363 మంది సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడగా, వైమానిక దళానికి చెందిన ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్ కె. నాచికేత శత్రువులకు చిక్కి యుద్ధ ఖైదీగా మారారు. ఆ తర్వాత ఆయన విడుదలయ్యారు.

18,000 అడుగుల ఎత్తులో పోరాటం
కార్గిల్ యుద్ధంలో భారత సైనికులు కేవలం పాకిస్థాన్ సైన్యంతో మాత్రమే పోరాడలేదు. ప్రకృతి విసిరిన భయంకరమైన సవాళ్లతో కూడా భీకర పోరాటం చేశారు. కార్గిల్ పట్టణం సముద్ర మట్టానికి 2,676 మీటర్ల (8,780 అడుగులు) ఎత్తులో ఉండగా, ద్రాస్ ప్రాంతం 3,300 మీటర్లు (10,800 అడుగులు), చుట్టుపక్కల ఉన్న టైగర్ హిల్, తోలోలింగ్ వంటి శత్రు ఆక్రమిత పర్వత శిఖరాలు 5,500 మీటర్లు (18,000 అడుగులు) ఎత్తులో ఉన్నాయి. శత్రువులు ఎత్తైన పర్వతాగ్రాలపై సురక్షితమైన బంకర్లలో ఉండగా, భారత సైనికులు కింద నుంచి నిటారైన కొండలను అధిరోహిస్తూ శత్రువుల దాడికి గురికావాల్సి వచ్చింది.

కార్గిల్ ప్రాంతం ఒక శీతల ఎడారి. శీతాకాలంలో ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ 30 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువకు పడిపోతాయి. వేసవి కాలంలో కూడా రాత్రి వేళల్లో గడ్డకట్టే చలి, ఈదురు గాలులు వీయడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. విపరీతమైన చలి కారణంగా ఆటోమేటిక్ తుపాకులు, మేజిన్ గన్లు జామ్ అయిపోయేవి. గాలి సాంద్రత తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఫిరంగి గుళ్ల ప్రయాణ మార్గం మారిపోయేది. పలుచని గాలి వల్ల హెలికాప్టర్లు, యుద్ధ విమానాల పేలోడ్ సామర్థ్యం తగ్గడమే కాకుండా, ఇంజిన్ల పనితీరుపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఇన్ని సవాళ్ల మధ్య భారత సైన్యం అద్భుత పోరాట పటిమను చాటింది.

వ్యూహం మర్చి- శత్రువుకు చుక్కలు చూపించిన భారత సైన్యం
యుద్ధం ప్రారంభంలో ప్రారంభంలో భారీ ప్రాణనష్టం ఎదురైనప్పటికీ, భారత సైన్యం అత్యంత వేగంగా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమ వ్యూహాలను మార్చుకుంది. దీంతో శత్రువుకు చుక్కలు చూపించింది. పర్వతాలపై పోరాడటానికి ముందు సైనికులకు శరీర ఉష్ణోగ్రత, ఆక్సిజన్ స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించే అక్లిమేటైజేషన్ శిక్షణను తప్పనిసరి చేశారు. పెద్ద సైనిక బలగాలను పంపడానికి బదులుగా, అత్యుత్తమ శిక్షణ పొందిన చిన్న చిన్న దళాలు రాత్రిపూట నిటారైన రాతి కొండలను అధిరోహించి, శత్రువు ఊహించని కోణాల నుంచి దాడులు చేశాయి.

కార్గిల్ యుద్ధ విజయంలో హావిట్జర్ పీరంగులు కీలక పాత్ర పోషించాయి. పలుచని గాలిలో బోఫోర్స్ తుపాకుల పరిధి మరింత పెరగడాన్ని గమనించిన భారత ఆర్మీ, ప్రత్యక్ష ఫైరింగ్ ద్వారా శత్రువుల బంకర్లను నేరుగా ధ్వంసం చేసింది. కొండలపై పోరాడేందుకు తేలికపాటి, ఆధునిక శీతాకాల దుస్తులు, బూట్లు, రాత్రి వేళల్లో చూసే నైట్-విజన్ పరికరాలను త్వరితగతిన సమకూర్చారు. భారత వైమానిక దళం 'ఆపరేషన్ సేఫ్ సాగర్' పేరుతో మిరాజ్-2000 యుద్ధ విమానాలను ఉపయోగించి లేజర్ గైడెడ్ బాంబులతో శత్రువుల ప్రధాన సరఫరా స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. సుదీర్ఘమైన పోరాటం తర్వాత తోలోలింగ్, టైగర్ హిల్, పాయింట్ 4875 (విక్రమ్ బాట్రా పాయింట్) వంటి కీలక శిఖరాలను భారత ఆర్మీ తిరిగి తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంది. శత్రువులను పూర్తిగా తరిమికొట్టి, జులై 26న భారతదేశ విజయ జెండాను ఎగురవేసింది.

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