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కార్గిల్- ఆపరేషన్ సిందూర్: 27 ఏళ్లలో భారత రక్షణ వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులెన్నో

1999నాటి కార్గిల్ యుద్ధం సమయంలో లోపాలు, నిఘా వైఫల్యాలను గుర్తించిన భారత్- వాటి ఆధారంగా రక్షణ వ్యవస్థలో సంస్కరణలు- కార్గిల్ రివ్యూ కమిటీ అందించిన నివేదిక ఆధారంగా మిలిటరీ నిర్మాణంలో కీలక మార్పులు

Kargil Operation Sindoor Evolution
Kargil Operation Sindoor Evolution (ETV Bharat, ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 7:25 AM IST

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Kargil Operation Sindoor Evolution : కార్గిన్ యుద్ధం సైనిక, నిఘా వ్యవస్థల్లో అంతర్గతంగా ఉన్న లోపాలను బట్టబయలు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఈ లోపాల వల్ల జరిగిన సైనికుల ప్రాణనష్టం దేశాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. అయితే ఆ యుద్ధంతో కొంతమేరకు సైనిక పరంగా నష్టమే జరిగినా, అది భారత సైనిక వ్యవస్థలో ఆధునికీకరణకు, సంస్కరణలకు నాంది పలికింది. 1999 కార్గిల్ యుద్ధం నుంచి 2025లో చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' వరకు గత 27 ఏళ్ల కాలంలో భారత రక్షణ రంగం సాధించిన ప్రగతి అనితర సాధ్యం, అనన్యసామాన్యం. కార్గిల్ కొండల్లో అలజడి తర్వాత భారత రక్షణ రంగంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి? అనేది ఓసారి పరిశీలిద్దాం.

లోపాలను ఎత్తిచూపిన కార్గిల్ యుద్ధం
1999 వరకు హిమాలయాల్లోని నియంత్రణ రేఖ వెంట ఉన్న కీలకమైన పర్వత శిఖరాలను ప్రతి శీతాకాలంలో ఖాళీ చేయడం, మళ్లీ వేసవిలో అక్కడకు వెళ్లడం భారత సైన్యానికి ఒక అలవాటుగా మారేది. దీనివల్ల కలిగే ప్రమాదాన్ని పునఃసమీక్షించే వ్యవస్థ అప్పట్లో లేకపోవడమే పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చొరబాటుకు అవకాశం ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా, భారత నిఘా సంస్థలు వేర్వేరు నెట్‌వర్క్‌లను కలిగి ఉన్నాయే తప్ప, ఆ సమాచారాన్ని సమగ్రంగా ఒకే చోట విశ్లేషించే సమన్వయ యంత్రాంగం లేకపోవడం నాడు పెద్ద లోపంగా మారింది. భారత్ అసలు కోల్పోకూడదని వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలను తిరిగి దక్కించుకోవడానికి సైన్యం తీవ్రమైన ప్రతికూల వాతావరణంలో పోరాడాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో 500 మందికి పైగా వీరజవాన్లు ప్రాణాలర్పించారు. ఈ క్రమంలో యుద్ధం ముగిసిన కొద్ది రోజులకే 'కార్గిల్ రివ్యూ కమిటీ'ని కేంద్రం ఏర్పాటు చేసింది. యుద్ధంలో వైఫల్యాలను ఏమాత్రం దాచకుండా నిష్పాక్షికంగా నివేదిక రూపంలో ఆ కమిటీ ఇచ్చింది. అయితే భారత ప్రభుత్వం నాటి వైఫల్యాల పునాదులపై నూతన రక్షణ వ్యవస్థను నిర్మించింది.

దశాబ్దాలుగా భారత ఉన్నత రక్షణ నిర్వహణ వ్యవస్థల (ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్) సమన్వయం కోసం 'చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్' (CDS) వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన అప్పుడు ముందుకొచ్చింది. వాస్తవానికి ఈ ప్రతిపాదన అంతకుముందు ఉన్నా, ఈ ఘటన తర్వాత దానికి రాజకీయ ప్రాధాన్యత కూడా ఏర్పడింది. అనేక కారణాల వల్ల సీడీఎస్ వ్యవస్థ అమల్లోకి రావడానికి డిసెంబర్ 2019 వరకు సమయం పట్టింది. సీడీఎస్ ఏర్పాటుతో రక్షణ రంగంలో నూతన అధ్యాయం ప్రారంభమైంది.

ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్‌లు బడ్జెట్లు, ప్రాధాన్యతల కోసం పోటీపడే మూడు వేర్వేరు సంస్థలుగా కాకుండా, ఒకే వ్యవస్థగా మార్చేందుకు 'ఇంటిగ్రేటెడ్ థియేటర్ కమాండ్లు' ఏర్పాటు దిశగా వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. సంక్షోభ సమయాల్లో మూడు దళాలు వేర్వేరుగా సమాలోచనలు చేసుకునే వరకు వేచి చూడకుండా, ఒకే ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ఉమ్మడి ఉత్తర్వులు వెలువడేలా ఈ వ్యవస్థను రూపొందించారు. కార్గిల్‌లో పాకిస్థాన్ బలగాలు భారత భూభాగంలోకి అడుగుపెట్టడానికి ప్రధాన కారణం శీతాకాలంలో పట్రోలింగ్ నిలిపివేయడమే. భారత్ ఇప్పుడు ఆ గ్యాప్‌ను శాశ్వతంగా పూరించిందనే చెప్పాలి. ఉత్తర సరిహద్దుల వెంబడి ఉపగ్రహాల ద్వారా నిరంతర ఉపగ్రహ నిఘాను పటిష్టం చేశారు. మానవ నిఘా సాధ్యం కాని తీవ్రమైన శీతాకాల వాతావరణంలోనూ నిరంతరాయంగా పనిచేసే డ్రోన్ల నెట్‌వర్క్‌ను అమర్చారు.

'ఆపరేషన్ సిందూర్' నిదర్శనం
భారత సైనిక వ్యవస్థ ఏ మేరకు అభివృద్ధి చెందిందనే దానికి మే 2025లో జరిగిన 'ఆపరేషన్ సింధూర్' ఘటనే నిదర్శనం. పహల్గాం ఉగ్రదాడి జరిగిన కొద్ది సమయంలోనే భారత్ ప్రతిస్పందిస్తూ పాకిస్థాన్ భూభాగంలోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై విరుచుకుపడింది. 1999లో సాధ్యం కాని వేగం, కచ్చితత్వం, వ్యూహాత్మక సమర్థతను భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా ప్రదర్శించింది. శత్రుదేశం నుంచి వచ్చిన ప్రతికార డ్రోన్లు, క్షిపణులను భారత సమగ్ర వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ చాలా కచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేసింది.

ఆధునిక సాంకేతికతతో మరింత పటిష్టం
1999 కార్గిల్ యుద్ధం నాటి పరిస్థితులతో పోలిస్తే 2026 నాటికి భారత రక్షణ వ్యవస్థ సాంకేతికంగా, వ్యూహాత్మకంగా దళాల విలీనం పరంగా ఎంతో బలంగా మారింది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా భవిష్యత్తు యుద్ధాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు భారత్ తన త్రివిధ దళాలను అత్యంత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో సద్ధం చేస్తోంది. ఇటీవలి కాలంలో భారత రక్షణ పరిశోధన రంగాలు, స్వదేశీ పరిశ్రమలు కీలకమైన సైనిక సాంకేతిక పురోగతులు సాధించాయి.

  • మిషన్ శక్తి (యాంటీ-సాటిలైట్ మిస్సైల్ టెక్నాలజీ) : భారత్ విజయవంతంగా 'మిషన్ శక్తి' పేరిట యాంటీ-సాటిలైట్ క్షిపణి ప్రయోగాన్ని నిర్వహించింది. అంతరిక్షంలో తిరుగుతున్న ఉపగ్రహాన్ని క్షిపణి ద్వారా ధ్వంసం చేసే ఈ అత్యంత సంక్లిష్టమైన సామర్థ్యాన్ని సాధించింది. తద్వారా ప్రపంచంలోనే యాంటీ-సాటిలైట్ రక్షణ వ్యవస్థ కలిగిన కొద్దిమంది అగ్రదేశాల సరసన భారత్ చేరింది.
  • రక్షణ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) : సరిహద్దుల్లో నిఘా, సైబర్ సెక్యూరిటీ, లాజిస్టిక్స్, అటానమస్ సిస్టమ్స్, యుద్ధ క్షేత్ర మద్దతు కోసం భారత్ 75 రకాల కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత సాంకేతికతలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇది రక్షణ రంగంలో ఆటోమేషన్, వేగవంతమైన నిర్ణయాల సేకరణకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది.
  • మిషన్ దివ్యాస్త్ర (MIRV సాంకేతికత) : 'మిషన్ దివ్యాస్త్ర' కింద భారత్ ఒకే క్షిపణి ద్వారా బహుళ అణ్వాయుధాలు/వార్‌హెడ్‌లను వేర్వేరు లక్ష్యాలపైకి ఒకేసారి ప్రయోగించగల సుదూర శ్రేణి క్షిపణిని విజయవంతంగా పరీక్షించింది. ఇది భారత్ వ్యూహాత్మక నిరోధక సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచింది.
  • పినాక లాంగ్ రేంజ్ గైడెడ్ రాకెట్ : స్వదేశీ పినాక రాకెట్ వ్యవస్థ లాంగ్ రేంజ్ గైడెడ్ వర్షన్ ప్రయోగాత్మక పరీక్ష విజయవంతమైంది. ఈ రాకెట్ గరిష్టంగా 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న శత్రు లక్ష్యాలను కచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేయగలదు.
  • అడ్వాన్స్‌డ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ : రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్​డీఓ) అత్యాధునిక వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థను విజయవంతంగా పరీక్షించింది. ఇందులో క్షిపణి నిరోధకాలు, స్వల్ప శ్రేణి వైమానిక రక్షణ ఆయుధాలు, లేజర్ ఆధారిత డ్రోన్/క్షిపణి వ్యతిరేక సాంకేతికతలను ఒకే వ్యవస్థలో అనుసంధానించారు.
  • హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్ సాంకేతికత : హైపర్సోనిక్ క్షిపణుల అభివృద్ధిలో కీలకమైన నెక్స్ట్-జనరేషన్ ప్రొపల్షన్ వ్యవస్థలను భారత్ వేగవంతం చేసింది. జనవరి 2026లో డీఆర్‌డీఓ లాంగ్-డ్యూరేషన్ స్క్రామ్‌జెట్ కంబస్టర్ గ్రౌండ్ టెస్ట్‌ను సక్సెస్‌ఫుల్‌గా పూర్తిచేసింది. అదనంగా హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన నూతన 'హైపర్సోనిక్ విండ్ టన్నెల్' అత్యంత వేగంగా వెళ్లే క్షిపణుల తయారీకి దోహదపడుతుంది.
  • కుశా- సుదూర శ్రేణి ఉపరితలం నుంచి గగనతల క్షిపణి : డీఆర్‌డీఓ స్వదేశీ సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేసిన 'కుశా' క్షిపణి తొలి ప్రయోగాత్మక పరీక్షను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తీవ్రమైన వేగంతో వచ్చిన గగనతల ముప్పును ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంది. శత్రుదేశాల ఫైటర్ జెట్లు, క్షిపణులు, డ్రోన్లు, పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే విమానాలను సుదూర పరిధిలోనే ధ్వంసం చేయడానికి ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుంది.
  • లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ : డీఆర్‌డీఓ అభివృద్ధి చేసిన సుదూర శ్రేణి ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి పరీక్ష అన్ని లక్ష్యాలను విజయవంతంగా చేరుకుంది. ఈ క్షిపణిలోని అన్ని ప్రధాన ఉపవ్యవస్థలను డీఆర్‌డీఓ, భారతీయ పరిశ్రమ భాగస్వాములు పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతికతతోనే తయారుచేశాయి.
  • నేత్ర వ్యవస్థ : స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన 'నేత్ర' AEW&C వ్యవస్థకు సంబంధించి ఫైనల్ ఆపరేషనల్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్‌ను డీఆర్‌డీఓ భారత వైమానిక దళానికి అందించింది. గగనతలంలో నిఘా ఉంచడం, శత్రు విమానాలు/క్షిపణుల కదలికలను ముందే పసిగట్టడం, యుద్ధ సమయాల్లో కమాండ్ కంట్రోల్‌ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో నేత్ర వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

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