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బహిరంగ వేదికల వద్దకు మహిళలు రావొద్దా? కాంతపురం వ్యాఖ్యలపై కేరళలో పెను దుమారం- బీజేపీ ఫుల్ ఫైర్!

ప్రజా వేదికల నుంచి మహిళలను మినహాయించాలంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి బిందు కృష్ణ తీవ్ర విమర్శలు- మత విశ్వాసాల కంటే రాజ్యాంగం కల్పించిన పౌర హక్కులే పైచేయి అని స్పష్టం

Kerala Kanthapuram Comments Issue
కాంతపురం ఏపీ అబూబకర్ ముస్లియార్ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 3:20 PM IST

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Kerala Kanthapuram Comments Issue : మహిళలు మతపరమైన వేడుకలు, బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడంపై సున్ని (ఇస్లాంలో ఒక క్యాటగిరీ) మత గురువు కాంతపురం ఏపీ అబూబకర్ ముస్లియార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కేరళలో తీవ్ర వివాదానికి దారితీశాయి. మహిళలను బహిరంగ వేదికలకు, కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంచాలన్న ఆయన వైఖరిపై రాజకీయ, సామాజిక వర్గాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. తాజాగా మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఆర్. బిందు కూడా కాంతపురం వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. ప్రతి వ్యక్తికి తన మత విశ్వాసాలను అనుసరించే హక్కు ఉందని మంత్రి బిందు స్పష్టం చేశారు. అయితే మత విశ్వాసాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భారత రాజ్యాంగం పౌరులకు కల్పించిన హక్కుల కంటే పై స్థాయిలో ఉండకూడదని అన్నారు. రాజ్యాంగం ప్రతి పౌరుడి గౌరవం, సమానత్వాన్ని కాపాడుతుందని గుర్తుచేశారు.

'రాజ్యాంగ హక్కులు అందరికీ సమానం'
లింగ భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ బహిరంగ జీవితంలో పాల్గొనే స్వేచ్ఛ ఉందని బిందు అన్నారు. తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునే హక్కు మహిళలకు కూడా ఉందని పేర్కొన్నారు. దేశ రాష్ట్రపతి పదవిలో కూడా ఒక మహిళ ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. దేశాన్ని సుదీర్ఘకాలం నడిపిన మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ, పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని బెనజీర్ భుట్టో వంటి మహిళలు ఉన్నత రాజకీయ పదవులను నిర్వర్తించారని తెలిపారు. కేరళ మహిళలు విద్య, సామాజిక, రాజకీయ రంగాల్లో ఎంతో ముందుకు వచ్చారని మంత్రి చెప్పారు. అన్ని మతాలకు చెందిన మహిళలు, యువతులు నేటి రోజుల్లో ఉన్నత పదవుల్లో రాణిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. మతపరమైన ఆచారాలు, విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూనే ప్రజాస్వామ్య విలువలు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను కూడా గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఉత్తర కేరళ జిల్లాలతో పాటు రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలు సమర్థంగా పనిచేస్తున్నారని గుర్తుచేశారు. మహిళలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని చెప్పడం ఆధునిక సమాజానికి ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు.

'మనుషులను ప్రదర్శన వస్తువులుగా చూడొద్దు'
కాంతపురం వ్యాఖ్యలపై సీపీఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యురాలు పీకే శ్రీమతి తీవ్రంగా స్పందించారు. మహిళా సమాజాన్ని అవమానించే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను చూసీచూడనట్లు ఉండలేమని అన్నారు. కేరళ ప్రజలు, ముఖ్యంగా మహిళలు, ఈ వైఖరిని ఐక్యంగా వ్యతిరేకించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇవి ఒక బహిరంగ సభలో అనుకోకుండా నోటి నుంచి జారిన మాటలు కావని, ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయనతో చెప్పించి ఉండొచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. విమర్శలు వచ్చిన తర్వాత కూడా తన వైఖరిని కాంతపురం పునరుద్ఘాటించడం ఆందోళనకరమన్నారు. మహిళలు వంటింటికే పరిమితం కావాలని, బహిరంగ ప్రదేశాల్లోకి వచ్చి పనిచేయడం వల్ల సమాజానికి నష్టం జరుగుతుందని చెప్పడం అవమానించడమేనని విమర్శించారు. మహిళలను ఎగ్జిబిషన్‌లా ప్రదర్శించకూడదడనే రీతిలో వ్యాఖ్యానించడం తీవ్రంగా అభ్యంతరకరమన్నారు.

అన్ని పార్టీల నుంచి వ్యతిరేకత
మాజీ మంత్రి కేకే శైలజ కూడా కాంతపురం వ్యాఖ్యలను వ్యతిరేకించారు. కేరళలో ముస్లిం మహిళలు ఎమ్మెల్యేలు, పంచాయతీ అధ్యక్షులు, న్యాయమూర్తులు, శాస్త్రవేత్తలుగా రాణిస్తున్న సమయంలో వారిని ఇళ్లకే పరిమితం చేయాలనుకోవడం కాలానుగుణంగా లేదని పేర్కొన్నారు. ఎస్ఎఫ్ఐ, డీవైఎఫ్ఐ కూడా కాంతపురం వర్గం సర్క్యులర్‌ను వెనుకబాటుతనానికి నిదర్శనంగా అభివర్ణించాయి. భారత సుప్రీంకోర్టు తొలి మహిళా న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎం. ఫాతిమా బీవీ కేరళకు చెందినవారేనని గుర్తుచేశాయి. కాంగ్రెస్ నేత జింటో జాన్ కూడా కాంతపురం వ్యాఖ్యలను విమర్శించారు. మహిళలను అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే బయటకు తీసుకొచ్చే వస్తువులుగా చూడాలా? అంటూ ప్రశ్నించారు. మహిళల ఉనికి పట్ల అసౌకర్యంగా భావించే పురుషుల ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని, మహిళలపై ఆంక్షలు విధించడం పరిష్కారం కాదని వ్యాఖ్యానించారు.

'రాజ్యాంగ హక్కులకు భంగం'
బీజేపీ కూడా ఆ సర్క్యులర్ మహిళల రాజ్యాంగ హక్కులకు భంగం కలిగించేదిగా అభివర్ణించింది. ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కారణంగా కొన్ని పార్టీలు ఈ అంశంపై మౌనం వహిస్తున్నాయని విమర్శించింది. ప్రముఖ ఆలోచనాపరుడు ఎం.ఎన్.కారశేరి సైతం రాజ్యాంగం కల్పించిన లింగ సమానత్వం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు విరుద్ధమైన అభిప్రాయాలను ప్రజాస్వామ్య సమాజం అంగీకరించకూడదని అన్నారు. దీంతో కాంతపురం వ్యాఖ్యలు కేవలం మతపరమైన అంశంగానే కాకుండా మహిళల హక్కులు, లింగ సమానత్వం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, రాజ్యాంగ విలువలపై కేరళలో మరోసారి విస్తృత చర్చకు దారితీశాయి.

కాంతపురం ఏం అన్నారు?
మిలాద్-ఉన్-నబీ వేడుకలకు సంబంధించి కాంతపురం వర్గం మహల్, మదర్సా కమిటీలకు జారీ చేసిన సర్క్యులర్‌తో వివాదం మొదలైంది. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో సంబంధం లేని పురుషుల మధ్య యువతులను తీసుకురావద్దని అందులో సూచించినట్లు సమాచారం. మహిళలను బహిరంగ వేదికలు, రోడ్లపై ప్రదర్శనలా చూపించడం విశ్వాసులకు తగదని సర్క్యులర్‌లో పేర్కొన్నారు. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో ఇస్లామిక్ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని మహల్ నిర్వాహకులకు సూచించారు. మత కార్యక్రమాల్లో ఇతర ఆచారాలు, పద్ధతులు కలపకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు.

ఆ సర్క్యులర్‌పై విమర్శలు పెరుగుతున్న సమయంలో కొచ్చిలో జరిగిన హుబ్బుర్ రసూల్ సమావేశంలో కాంతపురం తన వైఖరిని మరోసారి సమర్థించుకున్నారు. మహిళలు బహిరంగ జీవితంలోకి రావడం వల్ల తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మహిళలు నిరాడంబరంగా ఇళ్లలోనే జీవించాలని సూచించారు. మహిళలు బహిరంగ జీవితంలోకి రాకుండా ఉండేందుకే ఇస్లాంలో పర్దా విధానం తప్పనిసరి చేశారని ఆయన పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. తాను మతపరమైన విషయాల్లో సమాజానికి సూచనలు చేసే అధికారం కలిగిన వ్యక్తినని, విమర్శలకు భయపడి తన అభిప్రాయాన్ని వెనక్కి తీసుకునే ప్రసక్తే లేదని కాంతపురం స్పష్టం చేశారు.

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