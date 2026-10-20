ఏడాదికి ఒక్కసారే కనిపించే రావణ, పసిడి దుర్గమ్మ- ఎక్కడో తెలుసా?
కాన్పుర్లోని సుమారు 200 ఏళ్ల రావణుడి ఆలయాన్ని ఏడాదికి ఒక్కసారి దసరా రోజునే తెరుస్తారు. జల్పాయీగుడీలో బంగారు దుర్గామాత విగ్రహానికి మహానవమి రోజున మాత్రమే పూజలు నిర్వహిస్తారు.
Published : October 20, 2026 at 9:00 PM IST
Ravana Temple Opens Once A Year : మన దేశంలో దసరా (విజయదశమి) పండగను చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా రావణాసురుడి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేయడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. అయితే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని కాన్పుర్లో మాత్రం దీనికి భిన్నమైన ఆచారం పాటిస్తున్నారు. ఇక్కడ రావణుడి ఆలయంలోనే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత సాయంత్రం అతడి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేస్తారు. సుమారుగా 200 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని ఏడాదికి ఒక్కసారి అది కూడా దసరా రోజునే తెరుస్తారు.
కాన్పుర్లోని శివాలా ప్రాంతంలో ఈ ప్రత్యేకమైన రావణుడి ఆలయం ఉంది. ఈసారి దసరా పండగ రోజు ఉదయం సుమారు 6.30 గంటలకు ఆలయం తలుపులు తెరవగానే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ముందుగా ఆలయాన్ని, విగ్రహాన్ని శుభ్రం చేశారు. తర్వాత రావణుడి విగ్రహానికి నెయ్యి, పాలు, పెరుగు, నీటితో అభిషేకం నిర్వహించారు. ఆలయ పూజారి పండిట్ రామ్ బాజ్పేయీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దసరా రోజున ఆలయాన్ని తెరిచి పూజలు, అర్చనలు, అభిషేకం, హారతి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం రావణుడి దిష్టిబొమ్మ దహనం చేసిన తర్వాత ఆలయ తలుపులను మళ్లీ మూసివేస్తారు. మళ్లీ వచ్చే ఏడాది దసరా వరకు ఆలయం తెరవరు.
సాధారణంగా రావణుడిని రాముడి చేతిలో ఓడిపోయిన ఒక ప్రతినాయకుడిగానే చూస్తారు. అయితే కాన్పుర్లోని ఈ ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు రావణుడి శక్తిసామర్థ్యాలు, జ్ఞానం, పాండిత్యాన్ని గుర్తుచేసుకుంటారు. నవగ్రహాలను కూడా తన అధీనంలోకి తెచ్చుకున్న రావణుడి కంటే గొప్ప పండితుడు మరొకరు లేరని స్థానికుల నమ్మకంగా చెబుతున్నారు. అందుకే దసరా రోజున రావణుడికి పూజలు నిర్వహిస్తామని వివరిస్తున్నారు. సాయంత్రం దిష్టిబొమ్మను దహనం చేసేది రావణుడిని మాత్రమే కాదని, అతడిలోని అహంకారానికి ప్రతీకగా భావిస్తామని భక్తులు చెబుతున్నారు. ఇక పురాణాల ప్రకారం రావణుడు గొప్ప ఋషి. మహాశివుడికి పరమ భక్తుడు. అందుకే ఇక్కడ బోలేనాథ్ ఆలయం ఎదురుగానే ఈ రావణాసురుడి ఆలయం ఏర్పాటు చేసినట్లు స్థానికుడు జైసింగ్ వివరించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చి పూజలు చేస్తున్నారని తెలిపారు.
"రావణుడు నవగ్రహాలను సైతం తన అధీనంలో ఉంచుకున్న మహాజ్ఞాని, శివభక్తుడు. మేం ఆయనలోని అహంకారాన్ని కాకుండా ఆయనకున్న అపారమైన జ్ఞానాన్ని, బుద్ధిని పూజిస్తాం. సాయంత్రం మైదానంలో కాల్చే రావణ దిష్టిబొమ్మ ఆయన జ్ఞానానికి సంకేతం కాదు. మనిషిలోని అహంకారానికి ముగింపు."
- పండిట్ రామ్ బాజ్పేయీ, ఆలయ పూజారి
ఏడాదంతా రహస్య ప్రదేశంలో- మహానవమిరోజే అమ్మవారి దర్శనం
ఇక దసరా వేడుకల్లో మరో విశిష్ట సంప్రదాయం బంగాల్లోని జల్పాయ్గుడీ జిల్లాలో కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా బంగాల్లో షష్ఠి నుంచి దశమి వరకు 5 రోజుల పాటు దుర్గాపూజ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. కానీ ఈ జల్పాయ్గుడీ జిల్లా ఖైర్ఖల్ గ్రామంలో గోసాని అమ్మవారికి మహానవమి రోజున మాత్రమే పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఏడాది పొడవునా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఎక్కడో రహస్యంగా ఉంచుతారట. ఆలయంలో ప్రతి సంవత్సరం మహానవమి రోజునే ఈ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడి దుర్గామాత విగ్రహం బంగారంతో తయారైంది. విలువైన విగ్రహం కావడంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఏడాదంతా దానిని ఎక్కడికి ఉంచుతారో ఎవరికీ వెల్లడించరని తెలుస్తోంది. ఆలయం వెనుక ఉన్న పెద్ద చెరువును ఖైర్ఖల్ అని పిలుస్తారు. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో ఖైర్ చెట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతోనే ఆ పేరు వచ్చినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ఖైర్ఖల్ ప్రాంతంలో తవ్వకాలు జరిపినప్పుడు బంగారు దుర్గామాత విగ్రహం బయటపడిందని స్థానికుడు భూపేంద్రనాథ్ రాయ్ తెలిపారు. అప్పటి నుంచి తమ ఊళ్లో పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ విగ్రహం ఎత్తు కేవలం 4 అంగుళాలు మాత్రమే. మహానవమి రోజున విగ్రహానికి అభిషేకం చేసి ఆలయానికి తీసుకొచ్చి పూజలు నిర్వహిస్తారు. నవమి రోజున బంగారు విగ్రహాన్ని ఆలయానికి తీసుకొచ్చి పూజించిన తర్వాత సూర్యాస్తమయానికి ముందే ప్రతీకాత్మక రూపంలో నిమజ్జనం చేస్తామని ఆలయ పూజారి కుముద్ రాయ్ వివరించారు. తర్వాత విగ్రహాన్ని సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలిస్తారని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ విగ్రహం సుమారు 300- 400 ఏళ్ల నాటిదై ఉండొచ్చని చరిత్ర పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
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