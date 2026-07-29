'నీ వయసులో నేను రెండు నేషనల్ అవార్డులు సాధించా- నీలాగా పనిపాటా లేకుండా లేను'- 'CJP' సౌరవ్ దాస్కు కంగన స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
జెన్ జీ నిరసనకారులపై కంగనా రనౌత్ వ్యాఖ్యలపై సీజేపీ సౌరవ్ దాస్ రియాక్షన్- నటి స్ట్రాంగ్ కౌెంటర్
Published : July 29, 2026 at 3:07 PM IST
Kangana Ranaut vs Saurav Das : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్పై బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. అతడు నిరుద్యోగ వ్యక్తి అని ఆమె ఆరోపించారు. సౌరవ్ అసలు విద్యార్థే కాదని, ఇప్పటికైనా అతడు ఏమైనా స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలని సూచించారు. 'జెన్-జీ ' నిరసనకారులపై కంగన చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన సౌరవ్కు ఆమె కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈమేరకు తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాసుకొచ్చారు.
ఇదీ జరిగింది!
'జెన్-జీ ' నిరసనకారులపై కంగన చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన నేపథ్యంలో, ఆమెకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్కు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. జెన్ జీ నిరసనకారులను గట్టర్ జనరేషన్ (మురిక కాలువ) అంటూ కంగన వ్యాఖ్యానించడంపై సౌరవ్ దాస్ స్పందించారు. నిరసనకారులపై ఆమె వాడిన భాష అభ్యంతరకరంగా ఉందని అన్నారు. ఎంపీగా ఎన్నికైన ఆమెను వాళ్ల పార్టీలోనే ఎవరూ సీరియస్గా తీసుకోరని ఆరోపించారు. అలాగే ఎంపీగా కంగన పనితీరుపై సౌరవ్ విమర్శలు గుప్పించారు.
"కంగనను ఆమె పార్టీ నేతలే సీరియస్గా తీసుకోరు. అలాంటిది మేం ఎందుకు ఆమె వ్యాఖ్యలను సీరియస్గా తీసుకుంటాం. కంగన ఇంట్లో ఎవరైనా జెన్ జీ యూత్ ఉంటే వారిపట్ల కూడా ఆమె ఇలాంటి భాషనే వాడుతారా? ప్రస్తుతం ఉన్న జెన్ జీ, ఆల్ఫాతోపాటు యంగ్ జనరేషన్ కూడా ఆమె మాటలు వింటారని నేను అనుకోవడం లేదు. ఎంపీగా గెలిచిన తర్వాత ఆమె తన నియోకరవర్గంలో పర్యటించిన ఓ వీడియోను చూశాను. ఎంపీగా అక్కడ చిన్న పని చేయించేందుకే ఇబ్బంది పడ్డారు. తాను చాలా బిజీగా ఉంటానని చెప్పారు. దీన్ని బట్టి ఆమె తన పనిని ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాంటిది ఆమె మమ్మల్ని సీరియస్గా లేము అంటున్నారు. ఈ దేశానికి కంగన చేసినదానికంటే యువతరమే ఎక్కువగా చేసింది" అని సౌరవ్ మీడియాతో వెల్లడించారు.
ఆ వయసులో నాకు రెండు నేషనల్ అవార్డులు : కంగన
అయితే సౌరవ్ వ్యాఖ్యలకు కంగన కౌంటర్ ఇచ్చారు. "నేను ఇప్పుడే ఈ వ్యక్తి గురించి గూగుల్లో వెతికాను. అతని వయసు 28 ఏళ్లు. పైగా అతను విద్యార్థినని చెప్పుకుంటున్నాడు. అసలు అతను విద్యార్థి అని ఎలా చెప్పుకుంటున్నాడో నాకైతే అస్సలు అర్థం కావడం లేదు. ఇక నా ఎంపీ పనితనం గురించి మాట్లాడాడు. నేను రాజకీయాల్లో వచ్చి రెండేళ్లే అవుతుంది కావచ్చు. కానీ, గత 20 ఏళ్లుగా ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాను. అతని వయసులో ఉన్నప్పుడే, నాకు రెండు జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి. అయితే ఒక ఎంపీగా నాకు పనిభారం ఉందని అన్నాను నిజమే. ఎందుకంటే నేను ఎంపీనే కాదు, నేను ఒక సినీ నిర్మాత, ఒక నటిని, స్క్రీన్ ప్లే రైటర్, పారిశ్రామికవేత్తగా అనేక పనులు నిర్వర్తిస్తున్నాను. కానీ ఏ పనీపాటా లేని, నిరుద్యోగి అయిన నీలాంటి వ్యక్తికి ఏ వయసులోనైనా బిజీగా ఉండటం అంటే ఏమిటో నీకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. సౌరవ్ నీది వ్యక్తిగత సమస్య. నువ్వు విద్యార్థివి కాదు. నువ్వు నిరుద్యోగివి. అందుకే ఏమైనా స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించు" అని కంగన అన్నారు.
మోదీ ఇన్స్పిరేషన్తో కొత్త రీల్!
కాగా, కంగన తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మరో కొత్త వీడియో పోస్టు చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్ఫూర్తితో సెల్ఫీ వీడియో పోస్టు చేస్తున్నానని తెలిపారు. 'ఈ వీడియో మీడియా ఫ్రెండ్స్ కోసం ఈ రీల్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే, పిల్లలు, పెద్దలు, మహిళల సమక్షంలో అనైతికంగా ప్రవర్తిస్తున్న ప్రదర్శిస్తూ కొంతమంది సాధారణ విషయంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్న కొందరు నిరసనకారులను నేను అడ్డుకున్నాను. వారి అనైతిక చర్యల వల్ల మన పిల్లలు లైంగిక కోణంలో చూడబడడం ఇష్టం లేదు. పెద్దవాళ్లముందు అలా చేయడం సిగ్గుచేటు. ఇలాంటి ప్రవర్తనను మేం అంగీకరించము . దీనిని సాధారణ విషయంగా మారనీయము. అందుకే మీడియా నాకు వ్యతిరేకంగా మారింది" అని కంగన తాజా రీల్లో పేర్కొన్నారు.
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