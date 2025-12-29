కంబళ పోటీలో ప్రభంజనం- 10.87 సెకన్లలోనే 125మీటర్లు పరుగెత్తిన స్వరూప్- శ్రీనివాస గౌడ రికార్డు బ్రేక్
కంబళ పోటీలో మరో ఉసేన్ బోల్ట్- వేగం పరంగా లెక్కిస్తే స్వరూప్ 100 మీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 8.69 సెకన్లలో పరిగెత్తినట్టే- దీంతో శ్రీనివాస గౌడ రికార్డు బద్దలు
Published : December 29, 2025 at 7:11 PM IST
Kambala New Record : కర్ణాటక సంప్రదాయ క్రీడ కంబళలో సరికొత్త రికార్డు నమోదైంది. దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలోని మంగళూరులోని గోల్డ్ ఫించ్ నగరంలో జరిగిన రామ లక్ష్మణ జోడు కరే కంబళలో 10.87 సెకన్లలోనే 125 మీటర్ల దూరాన్ని చేరుకున్నాడు మస్తీకట్టే స్వరూప్. అంటే వేగం పరంగా లెక్కిస్తే స్వరూప్ 100 మీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 8.69 సెకన్లలో పరిగెత్తినట్టే. దీంతో కంబళ క్రీడలో ఉసేన్ బోల్ట్గా పేరొందిన శ్రీనివాస గౌడ రికార్డు (8.78 సెకన్లు) బద్దలైంది. ఈ క్రమంపై స్వరూప్పై సర్వత్రా ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
మంగళూరులోని గోల్డ్ ఫించ్ నగరంలో శనివారం ప్రారంభమైన కంబాళ పోటీలు ఆదివారంతో ముగిశాయి. ఆదివారం నాడు సీనియర్ కేటగిరీ ఫైనల్ పోటీలో బడగబెట్టు సందీప్ శెట్టి దున్నపోతులతో స్వరూప్ 125 మీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 10.87 సెకన్లలోనే చేరుకున్నాడు. కొన్నేళ్ల క్రితం మంగళూరులో జరిగిన కంబళ పోటీలో శ్రీనివాస గౌడ 8.78 సెకన్లలో 100 మీటర్లు పరిగెత్తి సరికొత్త రికార్డును సృష్టించాడు. మంగళూరు కంబళ పోటీలో ఫైనల్లో మస్తీకట్టే స్వరూప్ 8.69 సెకన్లలో 100 మీటర్లు పరిగెత్తడం ద్వారా ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. దీంతో అతడిపై క్రీడాభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అలాగే దున్నపోతులను వేగంగా పరుగెత్తించిన మస్తీకట్టే స్వరూప్ను కంబాళ కమిటీ సత్కరించింది.
'నేను ఈ విజయాన్ని ఊహించలేదు'
అయితే తన విజయంపై మస్తీకట్టే స్వరూప్ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. తాను గత మూడు సంవత్సరాలుగా కంబళ పోటీలో పాల్గొంటున్నానని చెప్పాడు. గతంలో జూనియర్ విభాగంలో పాల్గొన్నానని, ఈ ఏడాది మొదటిసారి సీనియర్ విభాగంలో పరిగెత్తానని వెల్లడించారు. సీనియర్ విభాగంలో మూడు కంబళలో పాల్గొన్నానని స్పష్టం చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ కొత్త రికార్డును సృష్టించానని అన్నాడు. దీన్ని ఊహించని విజయంగా అభివర్ణించాడు.
అలాగే కంబళ దున్నపోతుల యజమాని సందీప్ శెట్టి సైతం స్పందించాడు. మస్తీకట్టే స్వరూప్ తెలివైన యువకుడు అని అన్నాడు. "గతేడాది ఇదే కంబళ పోటీలో ఈ దున్నపోతులు తాడు (రోప్) విభాగంలో రెండో స్థానంలో నిలిచాయి. గత సంవత్సరం వరకు స్వరూప్ జూనియర్ విభాగంలో పాల్గొన్నాడు. ఈ ఏడాది అతడు సీనియర్ విభాగంలో పాల్గొన్నాడు. స్వరూప్ చాలా చాకచక్యమైన యువకుడు. నా దున్నపోతులు స్వరూప్ ఈ రికార్డు సాధించడానికి సాయపడ్డాయి. ఈ రికార్డు ఊహించినది." అని సందీప్ శెట్టి పేర్కొన్నాడు.
"కంబళ దున్నపోతులు తమ యజమాని వాటిని సిద్ధం చేసినట్లుగానే మైదానంలో ఎలా పరిగెత్తగలవో ఈ పోటీ నిరూపించింది. పోటీలో గెలవడానికి వాటికి తెలివితేటలు ఉన్నాయి. గతంలో కంబళ క్రీడలో శ్రీనివాస గౌడ ఒక అద్భుతమైన రికార్డు సాధించాడు. ఇప్పుడు స్వరూప్ ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. స్వరూప్ 100 మీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 8.69 సెకన్లలో పరిగెత్తి రికార్డు సృష్టించాడు. దీంతో కంబళ క్రీడలో చరిత్ర సృష్టించాడు. " అని కంబాల కమిటీ చైర్మన్ దేవిప్రసాద్ శెట్టి తెలిపారు.
కంబళలో కొత్త నియమం
ఈసారి తుళునాడు సంప్రదాయ జానపద క్రీడ అయిన కంబళలో గణనీయమైన మార్పులు జరిగాయి. రాష్ట్ర కంబళ సంఘం, జిల్లా కంబళ కమిటీలు సంయుక్తంగా తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం సబ్ జూనియర్ కేటగిరీ పోటీలను 2025-26 కంబాళ సీజన్ నుంచి పూర్తిగా మినహాయించారు. దీనికి ప్రధాన కారణం సమయ నిర్వహణ. కంబళ మ్యాచ్లను 24 గంటల్లోపు పూర్తి చేయాలనే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను కచ్చితంగా పాటించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాగే సబ్-జూనియర్ కేటగిరీని కూడా రద్దు చేశారు.
కంబళ పేరు చెబితే తుళునాడు పులకించిపోతుంది. అక్కడి యువత బురద గుంటల్లో దిగి కేరింతలు కొట్టేందుకు సిద్దమవుతారు. ఏటేటా మంగళూరు, ఉడుపి, భట్కల్, కాసరగోడ్, మూడబిదరి తదితర ప్రాంతాల్లో కంబళ క్రీడ జరుగుతుంది. సాధారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరిగే ఈ క్రీడను, రెండేళ్ల క్రితం బెంగళూరు నగరవాసులకూ పరిచయం చేశారు. ఈ క్రీడలో హింసకు చోటుందని జంతు ప్రేమికులు వాదిస్తున్నా, గ్రామీణ, జానపద సంస్కృతిని రక్షించే అరుదైన క్రీడగా కోర్టులు తేల్చి చెప్పటంతో కంబళకు కన్నడనాట ఎదురులేదు.