ఎన్నికల్లో పోటీ చేయం-కానీ DMKకు పుల్ సపోర్ట్ చేస్తాం: కమల్ హాసన్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ పోటీ చేయబోమని కమల్ స్పష్టం
Published : March 24, 2026 at 8:42 PM IST
Tamilnadu Election 2026 : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార DMK పార్టీకి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు MNM పార్టీ అధ్యక్షుడు, నటుడు కమల్ హాసన్ ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ పోటీ చేయదని మంగళవారం స్పష్టం చేశారు. అయితే DMK నేతృత్వంలోని కూటమి అభ్యర్థులందరికీ ఎలాంటి షరతులు లేకుండా మద్దతు ఇస్తామని వివరించారు.
After meeting CM Stalin, MNM chief and Rajya Sabha MP Kamal Haasan says, " we will support them very strongly from outside. we will win... they (party cadre) know my…
The MNM today announced that it has decided not to contest this Assembly election and support the DMK alliance.
