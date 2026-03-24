ఎన్నికల్లో పోటీ చేయం-కానీ DMKకు పుల్ సపోర్ట్ చేస్తాం​: కమల్​ హాసన్​

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ పోటీ చేయబోమని కమల్ స్పష్టం

Published : March 24, 2026 at 8:42 PM IST

Tamilnadu Election 2026 : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార DMK పార్టీకి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు MNM పార్టీ అధ్యక్షుడు, నటుడు కమల్ హాసన్​ ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ పోటీ చేయదని మంగళవారం స్పష్టం చేశారు. అయితే DMK నేతృత్వంలోని కూటమి అభ్యర్థులందరికీ ఎలాంటి షరతులు లేకుండా మద్దతు ఇస్తామని వివరించారు.

