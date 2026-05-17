'ప్రభుత్వ OTT ఫ్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేయాలి'- సీఎం విజయ్కు కమల్ ఆరు డిమాండ్లు
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ను కలిసిన కమల్ హాసన్- తమిళనాడు సినీ అభివృద్ధి కోసం ఆరు డిమాండ్ల- వినతిపత్రాన్ని సమర్పించిన కమల్
Published : May 17, 2026 at 12:33 PM IST
Kamal Haasan On OTT Platform : తమిళనాడు రాష్ట్రానికి సొంత ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించాలని విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ప్రముఖ నటుడు, మక్కల్ నీది మయ్యం పార్టీ అధినేత కమల్ హాసన్. తమిళ ప్రేక్షకులకు తక్కువ ధరల్లో తమిళ సినిమాలు, డాక్యుమెంటరీలు అందుబాటులో ఉండేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో దీనిని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. శనివారం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను కలిసిన కమల్ హాసన్, మొత్తం ఆరు కీలక డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు. ఈ విషయాన్ని 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు.
తమిళ సినిమా పరిశ్రమ విజయ్ నాయకత్వంపై గొప్ప ఆశలు పెట్టుకుందని కమల్ హాసన్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. తమిళ సినీ పరిశ్రమ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని తెలిపారు. లక్షలాది కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగాన్ని ప్రభుత్వం బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు. సినిమా కేవలం వినోదం మాత్రమే కాకుండా తమిళనాడులో సాంస్కృతిక గుర్తింపు కూడా అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందుకే ప్రభుత్వం నుంచి మరింత బలమైన మద్దతు అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తమిళ సినీ అభివృద్ధి కోసం అనేక విషయాలు పంచుకున్నారని చెప్పారు. తాను వ్యక్తిగతంగా విజయ్ను అభినందించినట్టు కమల్ హాసన్ తెలిపారు. సమావేశ సమయంలో ఆయన చూపిన ఆప్యాయత, వినయం తనను ప్రభావితం చేసిందని కూడా పేర్కొన్నారు.
My two requests: https://t.co/rP4bIo4Hzi pic.twitter.com/u6ywdmd5S1— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 16, 2026
లేఖలో పేర్కొన్న అంశాలు
తమిళ ప్రేక్షకులకు తక్కువ ధరల్లో లేదా సబ్సిడీ రేట్లతో తమిళ సినిమాలు, స్వతంత్ర చిత్రాలు, డాక్యుమెంటరీలు అందుబాటులో ఉండేలా ప్రభుత్వ ఓటీటీ వేదిక ఏర్పాటు చేయాలని కమల్ హాసన్ సూచించారు. దీని ద్వారా చిన్న సినిమాలకు కూడా సమాన అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రైవేట్ ఓటీటీ సంస్థల ఆధిపత్యం పెరుగుతోందని, దీని వల్ల చిన్న, మధ్యస్థాయి సినిమాలు ప్రేక్షకులకు చేరడం కష్టమవుతోందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
వినోద పన్ను రద్దు- యాంటీ పైరసీ ప్రత్యేక బృందం
తయారీ, పంపిణీ, థియేటర్ నిర్వహణ ఖర్చులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో స్థానిక సంస్థల వినోద పన్ను (4శాతం)ను రద్దు చేయాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇది తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు పెద్ద ఊరట కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే పైరసీ కారణంగా వేలాది మంది కళాకారులు, సాంకేతిక నిపుణుల శ్రమ పెట్టుబడులు నష్టపోతున్నాయని కమల్ హాసన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీని కోసం తమిళనాడు పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగంలో ప్రత్యేక యాంటీ పైరసీ టీమ్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. పైరసీ కంటెంట్ను తక్షణమే తొలగించే అధికారాలు ఇవ్వాలని కూడా ఆయన సూచించారు.
రోజుకు 5 షోలు అనుమతి- ఓటీటీలోకి 8 వారాల తర్వాతే
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని సినిమాలకు రోజుకు ఐదు షోలు ప్రదర్శించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని కమల్ హాసన్ మరో డిమాండ్లో పేర్కొన్నారు. దీంతో థియేటర్ల ఆదాయం పెరుగుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సినిమా విడుదల తర్వాత కనీసం ఎనిమిది వారాల గ్యాప్ తర్వాతే ఓటీటీలో విడుదల చేయాలని నియమం పెట్టాలని ఆయన సూచించారు. దీంతో థియేటర్ల వ్యాపారం స్థిరంగా కొనసాగుతుందని చెప్పారు. తమిళనాడును దేశంలో ప్రధాన సినిమా ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహక పథకాన్ని అమలు చేయాలని కమల్ హాసన్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఇది ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడంతో పాటు పర్యాటక రంగానికీ ఊతమిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడులో విజయ్, కమల్ హాసన్ భేటీపై ఆసక్తి నెలకొంది. విజయ్ సీఎం అయ్యాక తొలి భేటీ కావడంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ ప్రతిపాదనలపై సీఎం ఎలా స్పందిస్తారనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
'ప్రతీ హనీమూన్ సీన్ పారిస్లోనే తీయాలా?- సినిమా నిర్మాణ ఖర్చులు తగ్గిద్దాం!'- కమల్ హాసన్
'విజయ్ గెలుపుపై అసూయ లేదు- అతనికి నాకు 28ఏళ్ల ఏజ్ గ్యాప్'- రాజకీయ విమర్శలపై రజనీకాంత్ స్పందన