నోట్ల దండలు, ఆభరణాల కాంతుల్లో అమ్మవారు: ధనత్రయోదశి వేళ కోట్లాది రూపాయలు, నగలతో అద్భుత అలంకరణ!
Ratlam Mahalaxmi Temple Currency Notes : ధన్తేరాస్ సందర్భంగా మధ్యప్రదేశ్లోని రత్లాం, నీమచ్, మందసౌర్ ప్రాంతాల్లో లక్ష్మీదేవి ఆలయాలను కోట్ల రూపాయల విలువైన నగదు, ఆభరణాలతో అలంకరించారు.
Published : November 6, 2026 at 10:25 PM IST
ధనత్రయోదశి (ధన్తేరాస్) పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని మధ్యప్రదేశ్లోని రత్లాం, నీమచ్, మందసౌర్ ప్రాంతాల్లో వెలిసిన అమ్మవారి ఆలయాలు కుబేరుడి ఖజానాతో కళకళలాడుతున్నాయి. సాక్ష్యాత్తూ లక్ష్మీ నిధిని తలపించాయి. ఉదయం నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో ఆలయాలన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి. ఈసారి అమ్మవారి సన్నిధిలో కరెన్సీ నోట్లతో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'కల్ప వృక్షం' భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రసిద్ధ రత్లాం మాణక్చౌక్లోని మహాలక్ష్మి ఆలయంలో ఈ ఏడాది కూడా కోట్లాది రూపాయల నగదు, బంగారు, వెండి ఆభరణాలు, ఇతర విలువైన వస్తువులతో గర్భగుడిని అత్యంత వైభవంగా అలంకరించారు.
మాణక్చౌక్ ఆలయంతో పాటుగా కాళికా మాత పరిసరాల్లో ఉన్న పురాతన మహాలక్ష్మి నారాయణ ఆలయాన్ని కూడా కోట్లాది రూపాయల నోట్ల కట్టలు, వజ్ర వైఢూర్యాలతో ముస్తాబు చేశారు. చుట్టుపక్కల నగరాల్లో కూడా ఆలయాల్ని అలంకరించారు. అదే విధంగా నీమచ్లోని మహాలక్ష్మి ఆలయంలో కూడా స్థానిక భక్తులు, ఆలయ కమిటీ వారు బంగారు, వెండి నగలు, నోట్ల కట్టల తోరణాలతో కుబేరుడి ఖజానాను సృష్టించారు. దీంతో ఈ లక్ష్మీదేవి ఆలయాలన్నీ భక్తులతో సందడిగా మారాయి.
ఈసారి మహాలక్ష్మి ఆలయంలో సరికొత్తగా కేవలం కరెన్సీ నోట్లతోనే అద్భుతమైన కల్పతరు వృక్షాన్ని తయారు చేశారు. కల్పవృక్షం కింద వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఏటా సాగే సంప్రదాయం ప్రకారమే ఈసారి కూడా అమ్మవారి ఆలయాన్ని వజ్రాలు, రత్నాలు, పసిడి ఆభరణాలు, వెండి పాత్రలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. ఈ ధనలక్ష్మి రూపాలను కళ్లారా వీక్షించడానికి, అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకోవడానికి మహిళా భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే కిలోమీటర్ల మేర క్యూలైన్లలో వేచి ఉండటం గమనార్హం. అమ్మవారి సన్నిధిని కోటి రూపాయలకుపైగా విలువైన సంపదతో అలంకరించినట్లు ఆలయ ప్రధాన పూజారి అశ్విని వ్యాస్ తెలిపారు. నోట్లతో రూపొందించిన కల్ప వృక్షం ఈ ఏడాది మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచిందని చెప్పారు. ధన్తేరాస్ సందర్భంగా ఉదయం నుంచే అమ్మవారి దర్శనం కోసం మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి వచ్చారని వివరించారు.
"మాణక్చౌక్ అమ్మవారి ప్రాంగణంలో కోటి రూపాయలకుపైగా నగదు, అత్యంత విలువైన వజ్రాలు, బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరణ చేశాం. ఈసారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కరెన్సీ నోట్లతో కల్పతరువు చెట్టును రూపొందించి దాని కింద విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రతిష్ఠించాం. భక్తులు దీనిని దర్శించుకునేందుకు క్యూ కడుతున్నారు."
- అశ్విని వ్యాస్, మాణక్ చౌక్ మహాలక్ష్మి ఆలయం ప్రధాన పూజారి
కుబేర పొట్లీ కోసం క్యూ కట్టిన భక్తులు
కాళికా మాత పరిసరాల్లోని మహాలక్ష్మీ నారాయణ ఆలయ పూజారి ప్రసూన్ వ్యాస్ కూడా దీని గురించి మాట్లాడారు. భక్తుల ప్రత్యేక కోరిక మేరకు నగరంలోని పురాతన మహాలక్ష్మి ఆలయాన్ని కూడా నోట్లతో, ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించినట్లు తెలిపారు. ధన్తేరాస్ తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు జరిగే హారతి సమయంలో భక్తులకు కుబేర పొట్లీని (కుబేర పొట్లం/ప్రసాదం) అందజేసినట్లు చెప్పారు. లక్ష్మీదేవి ఆలయంలో హారతి అనంతరం అందించే కుబేర పొట్లీని భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులతో స్వీకరించే ఈ పొట్లీని చాలా మంది తమ ఇళ్లలోని నగదు పెట్టెల్లో, పూజా మందిరాల్లో భద్రపరుచుకుంటారు. దీని వల్ల ఇంట్లో సంపద, ఐశ్వర్యం పెరుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ కుబేర ప్రసాదాన్ని పొందడానికి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు వస్తుంటారు.
5 రోజుల పాటు భక్తులకు దర్శనం
రత్లాంలోని మహాలక్ష్మి ఆలయానికి దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు రావడంతో సమీప పట్టణాల్లోని లక్ష్మీ దేవి ఆలయాల్లోనూ ఇదే తరహాలో అలంకరణలు చేశారు. మందసౌర్లోని అగర్వాల్ కమ్యూనిటీకి చెందిన నరసింహ ఆలయంలో కూడా లక్ష్మీ దేవిని ఇలానే ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. నీమచ్ జిల్లాలోని సింగోలిలో ఉన్న లక్ష్మీదేవి ఆలయంలోనూ రత్లాం తరహాలో కుబేరుడి ఖజానాను ఏర్పాటు చేశారు. రత్లాంలోని మహాలక్ష్మి ఆలయాలను ధనత్రయోదశి రోజున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో జరిగే ఉదయం హారతి అనంతరం భక్తులకు దర్శనం కోసం తెరుస్తారు. దీపావళి పండగ సమయంలో 5 రోజుల పాటు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తారు. ఆ తర్వాత అలంకరణ కోసం ఉపయోగించిన నగదు, ఆభరణాలు వంటివి తిరిగి వాటి యజమానులకు అందిస్తారు. అమ్మవారి సన్నిధిలో ప్రదర్శించిన ఈ సంపదను దర్శించుకోవడం శుభప్రదం అని, లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం తమకు లభిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తుంటారు. అందుకే ప్రతి ఏడాది ధనత్రయోదశి సమయంలో ఈ ఆలయాలకు భక్తుల తాకిడి పెరుగుతోంది.
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