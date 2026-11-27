మహిళా కలెక్టర్కు అసభ్య సందేశాలు- టీవీకే ఎమ్మెల్యే అరుళ్ విఘ్నేశ్ అరెస్టు
తమిళనాడు అధికార పార్టీ TVK ఎమ్మెల్యే అరుళ్ విఘ్నేశ్ అరెస్టయ్యారు. లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి IAS అధికారిణి మూడు రోజుల క్రితం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా శుక్రవారం ఎమ్మెల్యేని అరెస్టు చేశారు.
Published : November 27, 2026 at 8:23 PM IST
మహిళా కలెక్టర్కు అసభ్యకర సందేశాలు పంపిన కేసులో తమిళనాడు అధికార పార్టీ TVK ఎమ్మెల్యే అరుళ్ విఘ్నేశ్ అరెస్టయ్యారు. లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి IAS అధికారిణి మూడు రోజుల క్రితం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా శుక్రవారం ఎమ్మెల్యేని అరెస్టు చేశారు. ఓ మహిళా కలెక్టర్ సెల్ఫోన్కు అసభ్యకర సందేశాలు పంపినట్లు కళ్లకురిచ్చి టీవీకే ఎమ్మెల్యే అరుళ్ విఘ్నేశ్పై ఆరోపణలు వచ్చాయి. మద్యం మత్తులో ఆమె నివాసానికి వెళ్లినట్లు వార్తలు వెలువడ్డాయి. దీంతో అన్నాడీఎంకేకు చెందిన ఓ న్యాయవాది మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఎమ్మెల్యేపై చర్యలు తీసుకోవడంలో జాప్యం ఎందుకు జరిగిందని మద్రాస్ హైకోర్టు విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. హైకోర్టు ఆదేశాలతో అరుళ్ విఘ్నేశ్పై కళ్లకురిచ్చి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఐజీ ఎన్ .కామిని పర్యవేక్షణలో తిరుప్పూర్ ఎస్పీ సృష్టి సింగ్ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈనెల 25న విఘ్నేశ్కు సమన్లు కూడా జారీ చేశారు. IAS అధికారిణి చేసిన ఆరోపణలను ఎమ్మెల్యే అరుళ్ విఘ్నేశ్ ఖండించారు. అవన్నీ రాజకీయ ప్రేరేపితమని అన్నారు. IAS అధికారిణి నివాసం వద్ద భద్రతా సిబ్బంది, సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉంటే, తాను లోపలికి ఎలా వెళ్లగలనని ప్రశ్నించారు.