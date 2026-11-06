ఉదరం తెగిన విగ్రహానికి పూజలు- తమ పూర్వీకురాలిని దేవతగా భావించి ఆరాధన- కాళీ పూజల్లో వందల ఏళ్లనాటి ఆచారాలు!
Kali Puja In West Bengal 2026 : దీపావళి పర్వదినాన బంగాల్లోని పలు చోట్ల వేడుకలు భిన్నంగా జరుగుతాయి. ఆ రోజు కాళీమాతను పూజిస్తారు.
Published : November 6, 2026 at 11:55 AM IST
దీపావళి నాడు దేశమంతా లక్ష్మీదేవిని కొలిస్తే, బంగాల్లో మాత్రం ఆ రోజు రాత్రి కాళీమాతను భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. కోల్కతాలోని కాళీఘాట్లో దీపాల పండగ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు. సాయంత్రం వేళ కాళీ మాతను మహాలక్ష్మి రూపంలో కొలుస్తారు. రాత్రికి కాళీమాతను పూజిస్తారు. అలాగే, దుర్గాపుర్లోని కల్యాణి అనే అమ్మాయి విగ్రహాన్ని సాక్షాత్తూ కాళీమాతగా భావించి ఆరాధిస్తారు. గత 400 ఏళ్లుగా బందోపాధ్యాయ కుటుంబం ఆమెను కాళీదేవిగా పరిగణించి పూజలు చేస్తోంది. మరోవైపు, జల్పాయిగురిలో పొట్ట భాగం తెగిన అమ్మవారి విగ్రహానికి భక్తులు పూజలు చేస్తున్నారు. ఇలా బంగాల్లో దీపావళి పర్వదినాన ఒక్కో చోట ఒక్కోలా కాళీ పూజను జరుపుకుంటున్నారు.
శక్తిపీఠాల్లో ఒకటిగా కాళీఘాట్
కోల్కతా చరిత్రతో కాళీఘాట్కు విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. కాలక్రమేణా నగర స్వరూపం, ప్రజల జీవనశైలి మారినప్పటికీ కాళీఘాట్లోని అమ్మవారి పట్ల భక్తులకున్న భక్తి భావం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. అక్కడ దీపావళి నాడు అమ్మవారిని రెండు విభిన్న రూపాల్లో ఆరాధిస్తారు. దీపావళి నాడు సాయంత్రం అమ్మవారిని మహాలక్ష్మి రూపంలో పూజిస్తారు. అప్పుడు అశుభానికి ప్రతీక అయిన అలక్ష్మిని బయటకు పంపి మహాలక్ష్మిని ఆహ్వానిస్తారు. రాత్రి వేళ కాళీమాతను ఆరాధిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం, దేశంలో 51 శక్తిపీఠాలలో కాళీఘాట్ ఒకటి. దక్షయజ్ఞంలో సతీదేవి దేహ త్యాగం చేసిన తర్వాత తీవ్రమైన బాధతో శివుడు సతీదేవి మృతదేహాన్ని భుజంపై వేసుకుని తాండవం చేయడం ప్రారంభించాడని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అప్పుడు విశ్వాన్ని రక్షించడానికి విష్ణుమూర్తి తన సుదర్శన చక్రంతో సతీదేవి శరీరాన్ని ఖండాలుగా చేశాడని నమ్ముతారు. ఆ శరీర భాగాలు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో పడ్డాయని, సతీదేవి కుడికాలి వేళ్లు కాళీఘాట్లో పడ్డాయని పురాణాల్లో ఉంది. అప్పటి నుంచి ఈ స్థలం శక్తి పీఠంగా ప్రత్యేక విశిష్టతను సంపాదించుకుంది.
కాళీఘాట్లో జరిగే కాళీ పూజ గురించి ఆలయ సంరక్షణ మండలి కార్యవర్గ సభ్యుడైన సందీప్ హల్దార్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఏడాది పొడవునా ప్రజల జీవితాల్లో, సమాజంలో, చివరికి దేవాలయంలో కూడా అనేక సమస్యలు, ప్రతికూల అంశాలు తలెత్తుతుంటాయని అన్నారు. ఇటువంటి అశుభకరమైన, ప్రతికూల శక్తులను తొలగించి వెలుగు వైపునకు కొత్త మార్గాన్ని అన్వేషించే క్రమంలో అలక్ష్మిని (దురదృష్టానికి ప్రతీక) సాగనంపి మహాలక్ష్మిని (సమృద్ధి, శుభాలకు ప్రతీక) భక్తులు ఆహ్వానిస్తారని చెప్పారు. ఈ ప్రత్యేక ఆచారం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఇదేనని తెలిపారు. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా కిచిడీ, ఐదు రకాల చేపల వంటకాలు, బలి ఇచ్చిన జంతువు మాంసం, కూరలు, పాయసం, మిఠాయిలు సమర్పిస్తారని స్పష్టం చేశారు.
400 ఏళ్ల క్రితం నాటి సంప్రదాయం
పశ్చిమ బర్దమాన్ జిల్లా దుర్గాపుర్లోని అమ్రాయ్ గ్రామంలో కాళీ పూజ కాస్త భిన్నంగా జరుగుతుంది. బందోపాధ్యాయ ఫ్యామిలీ తమ పూర్వీకురాలైన కల్యాణిని (అమ్మాయి) అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి పూజలు చేస్తారు. సుమారు 400 సంవత్సరాలుగా ఈ ఆచారం కొనసాగుతోంది. ప్రతి ఏటా కాళీ పూజ సమయంలో ఈ ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అప్పుడు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొంటారు.
స్థానికులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం
బందోపాధ్యాయ కుటుంబానికి చెందిన కల్యాణి అనే యువతి ఒకరోజు గ్రామంలోని చెరువులో మునిగిపోయి అదృశ్యం అయ్యింది. కుటుంబ సభ్యులు ఎంత వెతికినా ఆమె దొరకలేదు. అయితే మరుసటి రోజు ఉదయం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఆ యువతి తలపైన నీటితో నిండిన ఒక కలశాన్ని పెట్టుకుని అదే చెరువు నుంచి నడుచుకుంటూ బయటకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమె దైవిక ఆదేశాల ప్రకారం ఆ కలశాన్ని ఆలయంలో ప్రతిష్టించి కాళీమాతగా ఆరాధించడం ప్రారంభించారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత కలశం ఉన్న చోట కాళీమాత విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆమెను కల్యాణి కాళీగా పూజిస్తున్నారు.
ఉదరం తెగిన అమ్మవారి విగ్రహానికి పూజలు
ఇదిలా ఉండగా, జల్పాయ్గురి జిల్లా మైనాగురి ప్రాంతంలో కొలువైన 'పేట్కాటి మా' (ఉదరం తెగి ఉన్న అమ్మవారు) ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. టచ్స్టోన్తో చెక్కిన ఈ విగ్రహం పొట్ట భాగం తెగి ఉండటం వల్ల ఈ మాతకు ఆ పేరు వచ్చింది. కాళీపూజ నాడు ఈ ఆలయంలో తాంత్రిక పూజలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతాయి. మొదట్లో ఈ దేవతకు పది చేతులు ఉండేవి. అయితే కాలక్రమేణా అందులో మూడు విరిగిపోయాయి. అయినప్పటికీ పేట్కాటీ మాతకు సంబంధించిన రహస్య గాథ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా కాళీ పూజ సమయంలో ఈ ఆలయం భక్తులతో కళకళలాడుతుంది. భూమిని దున్నుతున్నప్పుడు విగ్రహం మధ్య భాగంలో పొరపాటున నాగలి తగలడంతో ఆ ప్రతిమ దెబ్బతిందని స్థానికులు విశ్వసిస్తారు.
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