మటన్ షాపులో, పోలీసు స్టేషన్లో కాళీమాత ఆలయాలు- ఎక్కడో తెలుసా?
కోల్కతాలోని మాంసం దుకాణంలో కాళీ ఆలయం-దుర్గాపూర్ పోలీసు స్టేషన్లోనూ కాళీ మందిరం- ఈ రెండు ఆలయాలకు ఆసక్తికర ఫ్లాష్బ్యాక్
Published : October 21, 2025 at 1:05 PM IST
Kali Temples In Meat Shop And Police Station : కాళీ పూజ అనగానే మనకు కోల్కతా గుర్తుకొస్తుంది. అక్కడ ఏటా గ్రాండ్గా దుర్గామాతకు నవరాత్రులు నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ చారిత్రక నగరంలోని ఓ మాంసం దుకాణంలో కాళీమాత ఆలయం ఉంది. 80 ఏళ్ల క్రితం ఓ మాంసం దుకాణదారుడు ఏర్పాటుచేసిన ఈ మందిరానికి భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంతోనూ సంబంధం ఉంది. బంగాల్లోని దుర్గాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లోనే కాళీమాత ఆలయం ఉంది. ఓ షాకింగ్ ఘటనను ఎదుర్కొన్న ముస్లిం పోలీసు అధికారి 70 ఏళ్ల క్రితం ఈ మందిరాన్ని నిర్మించారు. వీటి విశేషాలతో ఆసక్తికర కథనం మీకోసం.
'ది గ్రేట్ కోల్కతా కిల్లింగ్స్' ఉదంతం
భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ కాలంలో బంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతా నగరంలో ఎన్నో ఘటనలు జరిగాయి. అయితే మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం రావడానికి సరిగ్గా ఏడాది ముందు 1946 ఆగస్టు 16న కోల్కతాలో ఓ షాకింగ్ ఘటన జరిగింది. ముస్లింల కోసం ప్రత్యేక దేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటూ ఆ తేదీన మహ్మద్ అలీ జిన్నాకు చెందిన ఆలిండియా ముస్లిం లీగ్ కోల్కతాలో నిరసనలకు దిగింది. దీంతో నగరంలో శాంతిభద్రతలు దెబ్బతిన్నాయి. హింసాకాండ చెలరేగింది. ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 'ది గ్రేట్ కోల్కతా కిల్లింగ్స్'గా పిలిచే ఈ ఉదంతం తర్వాత కోల్కతాకు చెందిన కాళీ భక్తుడు గోపాల్ ముఖర్జీ (గోపాల్ పఠా) తన మాంసం దుకాణంలో కాళీమాత ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అందులో శ్యామా కాళీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఐదు శక్తిపీఠాల మట్టి, నీటితో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
గోపాల్ పఠా నుంచి మనవడు శంతను దాకా
ఆ సమయానికి సిటీలో గోపాల్ పఠాకు దాదాపు 8 మాంసం దుకాణాలు ఉండేవి. కోల్కతాలోని బౌ బజార్, న్యూ మార్కెట్ మటన్ రేంజ్, మెడికల్ కాలేజీ ఎదురుగా ఉన్న కాలేజ్ స్ట్రీట్, బెలెఘాటాలలో ఒక్కో మటన్ దుకాణం ఉండేది. భవానీపూర్ డీఎన్ మిత్రా స్క్వేర్లో 'గోపాల్ పఠా'కు రెండు మాంసం దుకాణాలు ఉండేవి. కాలక్రమంలో ఈ దుకాణాలన్నీ చేతులు మారాయి. 14 ఏళ్ల క్రితం వరకు కాలేజ్ స్ట్రీట్, భవానీపూర్లలో 'గోపాల్ పఠా' కుటుంబానికి 2 మటన్ దుకాణాలు ఉండేవి. ఈ రెండు దుకాణాలలోనూ కాళీమాత ఆలయాలు ఉండేవి. కానీ ప్రస్తుతం ఈ ఫ్యామిలీ భవానీపూర్లోని గాజా పార్క్ పక్కనున్న ఒకే ఒక్క మటన్ దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ షాపు అసలు పేరు 'మా కాళీ మీట్ షాప్'. అయితే ప్రజలంతా 'గోపాల్ పఠా మాంసం దుకాణం' అని పిలుస్తుంటారు. ఆ దుకాణం లోపలే 80 ఏళ్ల క్రితం గోపాల్ పఠా నిర్మించిన కాళీ మాత ఆలయం ఉంది. దీన్ని ఇప్పుడు గోపాల్ పఠా మనవడు శంతను ముఖర్జీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం మందిరాన్ని నిర్మించినప్పుడు అనుసరించిన పూజా నియమాలనే నేటికీ శంతను పాటిస్తున్నారు.
కాళీ ఆలయం నిర్వహణ ఇలా జరుగుతుంది
- తమ మటన్ దుకాణంలోని కాళీ ఆలయం నిర్వహణ, పూజల గురించి ఈటీవీ భారత్కు గోపాల్ పఠా మనవడు శంతను ముఖర్జీ ఈ కింది విధంగా వివరించారు.
- ఏటా కాళీ పూజ రోజున ఈ కాళీ మందిరంలో కాళీమాత కొత్త విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు. దీన్నే ఏడాది పొడవునా పూజిస్తారు.
- బియ్యం, అరటిపండ్లు, స్వీట్లు, బతాసాలతో కాళీమాతకు రోజుకు రెండుసార్లు పూజలు చేస్తారు.
- అమావాస్య నాడు పూజారిని పిలిపించి ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తారు. అమ్మవారికి బియ్యం, చక్కెరను నైవేద్యంగా పెడతారు.
- కౌశికి అమావాస్య లేదా ఫల్హరిణి అమావాస్య వంటి ప్రత్యేక అమావాస్యలలో కాళీ మాత ఆలయంలో ఒక పొట్టేలును బలి ఇస్తారు.
- గతంలో బలి మాంసాన్ని అందరికీ ఉచితంగానే పంపిణీ చేసేవారు. అయితే ఇప్పుడు గోపాల్ పఠా మటన్ షాపులో మాంసం కొనే వారికి మాత్రమే ప్రసాదంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు ఎవరైనా ఒక కిలో మాంసం కొంటే, 250 గ్రాముల ప్రసాద మాంసం ఇస్తారు.
పూర్వీకుల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం
మా పూర్వీకుల సంప్రదాయాన్ని నేటికీ పాటిస్తున్నమని గోపాల్ పఠా మనవడు శంతను ముఖర్జీ తెలిపారు. 'మా మటన్ షాపులోని కాళీ మాత ఆలయంలో రోజూ ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తున్నాం. నిత్యం ఎంతోమంది వచ్చి అమ్మవారికి పూజలు చేస్తారు. మా తాత గోపాల్ పఠా పేరును నేటికీ కోల్కతా ప్రజలు గుర్తుంచుకున్నారు' శంతను ముఖర్జీ పేర్కొన్నారు.
పోలీస్ స్టేషన్లో ముస్లిం అధికారి నిర్మించిన కాళీ ఆలయం
బంగాల్ పశ్చిమ బర్ధమాన్ జిల్లాలోని దుర్గాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ చాలా స్పెషల్. దీనిలోనే కాళీమాత ఆలయం కూడా ఉంది. ఏటా దీపావళి, దసరా, దేవీ నవరాత్రులు, కాళీపూజ టైంలో ఈ ఆలయంతో పాటు దుర్గాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ను కూడా అలంకరిస్తారు. విద్యుద్దీపాలతో ముస్తాబు చేస్తారు. స్వయంగా పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలోనే ఆలయంలో పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇంతకీ ఎందుకు ? ఈ ఆలయంతో ఓ ముస్లిం పోలీసు అధికారికి సంబంధం ఏమిటి ? అనే వివరాలు తెలియాలంటే మనం 70 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక ఫ్లాష్బ్యాక్ను తెలుసుకోవాలి.
దొంగల ముఠా vs ఒక్క పోలీసు అధికారి
1950 నుంచి 1960 మధ్యకాలంలో దుర్గాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జి ఆఫీసర్గా బఖ్తియార్ హుస్సేన్ ఉండేవారు. ఇప్పుడైతే దుర్గాపూర్ ఒక పారిశ్రామిక ప్రాంతం. కానీ ఆ సమయానికి దుర్గాపూర్ పట్టణం చుట్టూ అడవులే ఉండేవి. ఎక్కడ చూసినా సాల్, పియల్, బోటన్, మామిడి చెట్లే కనిపించేవి. దుర్గాపూర్ పట్టణం శివారులోని కమాల్పూర్ అడవుల్లో దొంగల ముఠాలు తిష్టవేసి ఉండేవి. రాత్రి కాగానే ఆ ముఠాలు పట్టణంలోని ఇళ్లలో దొంగతనాలకు తెగబడేవి. కమాల్పూర్ అడవుల్లోని ఓ ఏరియాలో దొంగల ముఠా ఉందని దుర్గాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జి ఆఫీసర్ బఖ్తియార్ హుస్సేన్కు సమాచారం అందింది. దీంతో ఆయన తన టీమ్తో అడవిలోకి వెళ్లారు. పోలీసులు, దొంగల మధ్య కాల్పులు జరిగాయి. దీంతో పోలీసు సిబ్బంది అందరూ అడవి బయటికి వెళ్లిపోయారు. బఖ్తియార్ హుస్సేన్ ఒక్కరే అడవిలో ఉండిపోయారు. దీన్నిచూసి ఆయన్ను దొంగల ముఠా చుట్టుముట్టింది. దారుణంగా దాడికి పాల్పడింది. దీంతో బఖ్తియార్ హుస్సేన్ స్పృహ కోల్పోయారు. ఆయన చనిపోయారని అనుకొని దొంగలు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత ఎరుపు, తెలుపు చీర ధరించిన ఒక మహిళ అక్కడికి వచ్చింది. ఆమె కమాల్పూర్ అడవిలోని ఒక రిజర్వాయర్ నుంచి నీటిని తెచ్చి బఖ్తియార్ హుస్సేన్కు తాగడానికి ఇచ్చింది. ఆయన స్పృహలోకి తిరిగి రాగానే వెళ్లిపోయింది. అనంతరం బఖ్తియార్ హుస్సేన్ పోలీసు స్టేషనుకు తిరిగి చేరుకున్నారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఆయనకు కలలో కాళీమాత నుంచి ఒక ఆదేశం వచ్చింది. తనకు ఆలయం నిర్మించాలని, పూజల్లో కమాల్పూర్ అడవి నీటినే వాడాలని అమ్మవారు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం పోలీసు స్టేషను పక్కన కాళీమాత ఆలయాన్ని బఖ్తియార్ హుస్సేన్ నిర్మించారు. ఆ ఆలయంలో ఏటా కాళీపూజను జరిపించసాగారు. నాటి నుంచి నేటిదాకా ఈ కాళీ ఆలయంలో పూజల కోసం కేవలం కమాల్పూర్ అడవిలోని రిజర్వాయర్ నీటినే వినియోగిస్తుండటం విశేషం.
ఆ కాళీమాత ఆలయానికి ఎంతో ప్రాశస్త్యం
'దుర్గాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనున్న కాళీ మాత ఆలయం చరిత్ర గురించి నేను తెలుసుకున్నాను. ఇప్పటికీ ఇక్కడ అమ్మవారి పూజల కోసం నీటిని కమాల్పూర్ అడవి నుంచే తీసుకొస్తున్నారు. పోలీసు సిబ్బందితో పాటు స్థానికులు అక్కడ జరిగే కాళీ పూజల్లో పాల్గొంటారు. ప్రతిరోజూ మందిరంలో పూజలు జరుగుతాయి' అని దుర్గాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ మాజీ ఇంఛార్జి ఆఫీసర్, ప్రస్తుత సీఐ పింటు ముఖర్జీ తెలిపారు.
ఆ ఆలయంలో కాళీ పూజను గ్రాండ్గా జరిపిస్తారు
'మా బంధువుల ద్వారా దుర్గాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనున్న కాళీ మాత ఆలయం గురించి తెలుసుకున్నాను. ఈ ఆలయం పోలీస్ స్టేషన్ లోపల ఉన్నప్పటికీ, గ్రామస్థులంతా వెళ్లి భక్తిభావంతో పూజలు జరిపిస్తారు. కాళీ పూజను చాలా గ్రాండ్గా జరిపిస్తారు. అక్కడి అమ్మవారు భక్తుల కోర్కెలు నెరవేరుస్తారు. కాళీ పూజ రోజున చాలామంది పోలీసు అధికారులు కూడా పూజల్లో పాల్గొంటారు' అని స్థానికుడు విశ్వనాథ్ రాయ్ తెలిపారు.