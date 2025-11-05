ETV Bharat / bharat

పంజాబ్​లో మరో కబడ్డీ ప్లేయర్ మర్డర్- లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పనే!- వారం వ్యవధిలో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు హత్య

పంజాబ్​లో లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ఘాతుకం!- కబడ్డీ ప్లేయర్ హత్య

Kabaddi Player Death in Punjab
Kabaddi Player Death in Punjab (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2025 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kabaddi Player Death in Punjab : పంజాబ్‌ లూధియానాలో కబడ్డీ ఆటగాడు గుర్విందర్ సింగ్​ను (23) గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్చి చంపారు. సోమవారం రాత్రి నలుగురు దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో గుర్విందర్ మరణించగా, అతడి స్నేహితుడు గాయపడ్డాడు. ఈ మేరకు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఈ హత్యను తామే చేశామని లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన పోస్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఇది నిజంగా లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పోస్టు చేసిందా? లేదా? అనేది అధికారికంగా దృవీకరణ కావాల్సి ఉంది. కాగా, వారం వ్యవధిలో కబడ్డీ ప్లేయర్స్​ను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన రెండో హత్య ఇది. దీంతో స్థానికుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
మంకీ గ్రామానికి చెందిన కబడ్డీ ఆటగాడు గుర్విందర్ సింగ్, తన స్నేహితులు ధర్మవీర్ సింగ్, లవ్‌ ప్రీత్ సింగ్‌లతో కలిసి సోమవారం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఒక దుకాణం బయట నిల్చొన్నాడు. అప్పుడు ముసుగు ధరించిన దుండగులు మోటార్‌ బైక్‌లపై వచ్చి గుర్విందర్, అతడి స్నేహితులపై తుపాకీలతో కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో గుర్విందర్, ధర్మవీర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. లవ్‌ ప్రీత్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. గాయపడిన గుర్విందర్, ధర్మవీర్​ను సమ్రాలాలోని సివిల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో అక్కడ వైద్యులు వారిని చండీగఢ్ పీఐజీకి రిఫర్ చేశారు. చండీగఢ్ పీఐజీలో చికిత్స పొందుతూ గుర్విందర్ మరణించగా, ధర్మవీర్​కు చికిత్స కొనసాగుతోంది.

'మాకు ఎవరితో శత్రుత్వం లేదు'
మరోవైపు గుర్విందర్ సింగ్ తండ్రి రాజేంద్ర సింగ్ ఈ ఘటనపై స్పందించారు. దుండగులు గుర్విందర్ కడుపుపై, అతడి స్నేహితుడు ధర్మవీర్ కాలిపై కాల్పులు జరిపారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో గుర్విందర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడని వెల్లడించారు. నిందితులను త్వరగా పట్టుకోవాలని పోలీసులను కోరారు. తమకు ఎవరితోనూ శత్రుత్వం లేదన్నారు. మరోవైపు, కబడ్డీ ప్లేయర్​ను హత్య చేసిన నిందితులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని గ్రామస్థులు సైతం డిమాండ్ చేశారు. ఈ హత్యకు పాల్పడినవారిని అరెస్ట్ చేసి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరారు.

కాగా, కబడ్డీ ప్లేయర్​పై కాల్పుల సమాచారం అందుకున్న సమ్రాలా పోలీసులు బృందం ఘటనాస్థలికి చేరుకుంది. ఈ హత్యపై దర్యాప్తు చేపడుతోంది. కాగా, మంకీ గ్రామంలోని వంతెనపై ముగ్గురు యువకులు నిల్చొని ఉండగా, నలుగురు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ముఖానికి ముసుగులు వేసుకుని కాల్పులు జరిపారని ఎస్పీ ఖన్నా పవన్‌ జిత్ తెలిపారు. ఇద్దరు యువకులపై కాల్పులు జరగ్గా, ఒకరు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని పేర్కొన్నారు. గాయపడిన యువకులను మొదట సమ్రాలా ఆస్పత్రికి, ఆ తరువాత చండీగఢ్‌లోని పీజీఐకి తరలించారని వెల్లడించారు. నిందితులను పట్టుకోవడం కోసం ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్​లను పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. నిందితులను త్వరలో అరెస్టు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

పోస్టులో ఏం ఉన్నదంటే?
అయితే, గుర్విందర్ సింగ్​ను తామే హత్య చేశామని లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్​కు చెందిన 'అన్మోల్ బిష్ణోయ్' పేరుతో సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ ఫామ్ ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. ఆ పోస్ట్‌లో కరణ్ మధ్‌ పుర్, తేజ్‌ చక్ ఈ హత్య చేశారని అందులో పేర్కొన్నారు. ఈ హత్యకు గ్యాంగ్ సభ్యులు హ్యారీ బాక్సర్, ఆర్జూ బిష్ణోయ్ బాధ్యత వహిస్తారని వెల్లడించారు. మరోవైపు, మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. హత్య కేసు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేపట్టారు. స్పెషల్ దర్యాప్తు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

వారం వ్యవధిలో ఇద్దరు కబడ్డీ ప్లేయర్ల హత్య
ఇటీవలి కాలంలో పంజాబ్​లోని కబడ్డీ ప్లేయర్స్ టార్గెట్​గా హత్యలు జరుగుతున్నాయి. అక్టోబర్ 31న లూధియానాలోని జాగ్రావ్ ప్రాంతానికి చెందిన కబడ్డీ ఆటగాడు తేజ్‌ పాల్ సింగ్ హత్యకు గురయ్యాడు. తేజ్‌ పాల్ సింగ్, తన స్నేహితులతో కలిసి నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా అతడిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపి చంపేశారు. ఈ హత్య కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అయితే తేజ్ పాల్ సింగ్ హత్య జరిగి వారం రోజులు కూడా అవ్వకముందే మరో కబడ్డీ ప్లేయర్ హత్యకు గురయ్యాడు. దీంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్యాంగ్‌ వార్ హింస పెరిగిపోయిందని ఆందోళన చెందతున్నారు.

TAGGED:

KABADDI PLAYER GURVINDER SINGH
KABADDI PLAYER KILLED IN PUNJAB
KABADDI PLAYER MURDER IN LUDHIANA
LUDHIANA KABADDI PLAYER KILLED
KABADDI PLAYER DEATH IN PUNJAB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.