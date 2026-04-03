తమిళనాడు BJP అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల-బరిలో తమిళసై- అన్నామలై పేరు మిస్సింగ్!
తమిళనాడులో మొత్తం 27స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించిన భారతీయ జనతా పార్టీ- మైలపోర్ నుంచి బరిలోకి దిగనున్న తెలంగాణ మాజీ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరజన్- తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై పేరు జాబితాలో లేదు!
Published : April 3, 2026 at 4:01 PM IST
ANNAMALAI NAME MISSING BJP LIST : తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేడి మొదలైంది. ఇప్పటికే ప్రచారాలతో అధికార, విపక్షాలు బిజీ అయిపోయాయి. ఈ క్రమంలో మొత్తం 27స్థానాలకు భారతీయ జనతా పార్టీ తమ అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. ఈ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ మాజీ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ మైలపోర్ నుంచి బరిలోకి దిగనున్నారు. కేంద్రమంత్రి ఎల్.మురుగన్కు అవనాషి సీటు కేటాయించారు. బీజేపీ మహిళా మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షురాలు వనతి శ్రీనివాసన్ కుకోయంబత్తూర్-నార్త్, రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ కు సాత్తూర్ టికెట్ ఇచ్చారు.
అయితే, తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై పేరు అభ్యర్థుల జాబితాలో లేకపోవడం గమనార్హం. సీట్ల సర్దుబాటులో భాగంగా కోయంబత్తూర్, ఈరోడు సీట్లు బీజేపీకి రాలేదనే అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. పొత్తువల్ల బీజేపీ ప్రయోజనాలు దెబ్బతిన్నట్లు దిల్లీ పెద్దలకు అన్నామలై లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోయినా, ఎన్డీఏ తరఫున ప్రచారం చేస్తారని బీజేపీ వర్గాలు అంటున్నాయి. 2021 ఎన్నికల్లో 20స్థానాల్లో పోటీచేసిన బీజేపీ ఈసారి మరో 7 సీట్లు పెంచుకుంది.
BJP releases list of 27 candidates for Tamil Nadu Assembly elections; Dr Tamilisai Soundararajan to contest from Mylapore, Vanathi Srinivasan to contest from Coimbatore (North), Dr. L. Murugan from Avanashi (SC) pic.twitter.com/4c2uRhy6Gp— ANI (@ANI) April 3, 2026
మా పార్టీ అభ్యర్థుల తరపున ప్రచారం చేయడమే నా బాధ్యత!
"అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, తమిళనాడు వ్యాప్తంగా మా పార్టీ అభ్యర్థుల తరపున ప్రచారం చేయడమే నా బాధ్యత. ప్రస్తుతం, ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు పుదుచ్చేరి, కేరళలో ప్రచారం చేసే బాధ్యతను పార్టీ నాకు అప్పగించింది. అనంతరం 7వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఉన్న బీజేపీ, ఎన్డీఏ అభ్యర్థులందరి తరపున నేను ప్రచారం చేయాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం, పార్టీ నాకు అప్పగించిన బాధ్యత ఇదే. నేను దాన్ని తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను."-అన్నామలై, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
#WATCH | Kannur, Kerala | BJP National Executive Member K Annamalai says, " ... in this election, my role is to campaign for candidates across tamil nadu. right now, the party has given me the responsibility to campaign in puducherry and kerala till the 7th. from the 7th to the… pic.twitter.com/PEbwdI2R1j— ANI (@ANI) April 3, 2026
ఎన్డీఏ అభ్యర్థుల మధ్య ఎటువంటి భేదమూ లేదు!
ఇదిలా ఉండగా, మైలాపుర్ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా తనను ప్రకటించడంపై తమిళిసై సౌందరరాజన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్డీఏ అభ్యర్థుల మధ్య ఎటువంటి భేదమూ లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే, చెన్నై తనకు కొత్త ప్రదేశమేం కాదని తమిళసై అన్నారు.
#WATCH | Tamil Nadu elections | On her candidature from Mylapore AC, Dr Tamilisai Soundararajan says, " i am happy. there is no difference between any of the nda candidates. chennai is not a new place for me. we carried out several welfare measures in mylapore. i returned from the… pic.twitter.com/d2URWp7hE8— ANI (@ANI) April 3, 2026
"మైలాపూర్ నియోజకవర్గంలో మేము అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేశాం. అంతేకాదు, ప్రజల మధ్య ఉండాలనే కోరికతోనే నేను గవర్నర్ పదవికి రాజీనామా ప్రజల్లోకి వచ్చాను. పార్టీ తన కోసం కష్టపడిన వారందరిని గుర్తుంచుకుంటుంది. అన్నామలైకి తగిన బాధ్యత అప్పగిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు" అని తమిళసై వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు, విపక్ష డీఎంకేపై తమిళసై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. డీఎంకే ప్రజలకు, మహిళలకు వ్యతిరేకమైన పార్టీ అని, వారు కుటుంబ రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తారని ఆరోపించారు.
27 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించిన కాంగ్రెస్
మరోవైపు, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ 27 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. అందులో శ్రీపెరంబుదూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పీసీసీ అధ్యక్షుడు కె. సెల్వపెరుంతగై, కృష్ణగిరి నుంచి మాజీ ఎంపీ డాక్టర్ ఎ. చెల్లకుమార్ పోటీ చేయనున్నారు.
Congress releases a list of 27 candidates for the Tamil Nadu Assembly elections— ANI (@ANI) April 3, 2026
Congress PCC chief K. Selvaperunthagai to contest from Sriperumbudur assembly constituency and former MP Dr A Chella Kumar from Krishnagiri pic.twitter.com/7zfHwPDnNP
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమరం
కాగా, 234 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న తమిళనాడులో అన్నాడీఎంకే 169 స్థానాల్లో, భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) 27 స్థానాల్లో, పట్టాలి మక్కల్ కట్చి (పీఎంకే) 18, అమ్మ మక్కల్ మున్నేట్ర కజగం (ఏఎంఎంకే) 11, తమిళ్ మానిలా కాంగ్రెస్ 5, భారత జననాయకుడు, బీజేపీ ఒకటి, బీజేపీ పార్టీ ఒకటి పోటీ చేయనున్నాయి. ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ- రాజకీయ లబ్ది కోసమే ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలు: BJPపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
నా మౌనాన్ని ఓటమిగా భావించొద్దు- పార్లమెంటులో ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తడం నేరమా?: రాఘవ్ చడ్డా