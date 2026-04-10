ఇంట్లో నోట్ల కట్టల కేసు: అలహాబాద్‌ హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్‌ యశ్వంత్‌ వర్మ రాజీనామా

రాజీనామా లేఖను రాష్ట్రపతికి పంపిన జస్టిస్‌ యశ్వంత్‌ వర్మ- గతంలో దిల్లీలోని జస్టిస్‌ వర్మ నివాసంలో భారీగా నగదు కట్టలు గుర్తింపు

Published : April 10, 2026 at 12:21 PM IST

Justice Yashwant Varma Resignation : ఇంట్లో నోట్ల కట్టలు దొరికిన కేసులో అలహాబాద్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ రాజీనామా చేశారు. ఎట్టకేలకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు తన రాజీనామాను సమర్పించారు. తన నివాసంలో నగదు లభ్యమైందన్న ఆరోపణలతో ఆయన గతంలో దిల్లీ హైకోర్టు నుంచి తిరిగి అలహాబాద్‌కు బదిలీ అయ్యారు. 2025 ఏప్రిల్ 5న ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఆయన, ప్రస్తుతం ఆ ఆరోపణలకు సంబంధించి అంతర్గత విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా పార్లమెంటు ద్వారా ఆయనను పదవి నుంచి తొలగించే ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన తన రాజీనామాను రాష్ట్రపతికి సమర్పించారు.

