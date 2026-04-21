'న్యాయం జరిగింది, భారత్ మర్చిపోదు'- పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ఏడాది పూర్తి- ఆపరేషన్ సిందూర్ను గుర్తుచేసిన ఆర్మీ
కొన్ని సరిహద్దులను అస్సలు దాటకూడదు- భారతదేశం మర్చిపోదు- పహల్గాంలో ఉగ్రదాడికి ఏడాది పూర్తయిన వేళ భారత ఆర్మీ ట్వీట్
Published : April 21, 2026 at 9:28 AM IST
Indian Army Post : జమ్ము కశ్మీరులోని పహల్గాంలో ఉగ్రదాడి జరిగి ఏడాది పూర్తయిన వేళ ఆపరేషన్ సిందూర్ను గుర్తు చేస్తూ భారత ఆర్మీ ఒక ట్వీట్ చేసింది. మానవత్వపు హద్దులు దాటినప్పుడు, ప్రతిస్పందన నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటుందని హెచ్చరించింది. న్యాయం జరిగిందని, భారతదేశం ఐక్యంగా నిలుస్తుందని భారత సైన్యం స్పష్టం చేసింది. కొన్ని సరిహద్దులను అస్సలు దాటకూడదు, భారతదేశం మర్చిపోదు అని రాసి ఉన్న ఒక గ్రాఫిక్స్ను ఈ ట్వీట్కు భారత ఆర్మీ జతపర్చింది.
2025 ఏప్రిల్ 22న పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు పహల్గాంలోని టూరిస్టులే లక్ష్యంగా జరిపిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇందుకు ప్రతీకారంగా మే 7 నుంచి 10 వరకు ఆపరేషన్ సిందూర్ను భారత్ నిర్వహించింది. పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలను ధ్వంసం చేయడంతో పాటు వందలాది ఉగ్రవాదులను కడతేర్చింది.