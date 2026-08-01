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'కారణాలు చెప్పకుండా జడ్జిలను నియమిస్తే ఎలా?'- కొలీజియం సిఫార్సులపై జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు!

న్యాయమూర్తుల నియామకాలకు కారణాలు వెల్లడించాలని జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ వ్యాఖ్యలు- అనర్హులకు అవకాశం దక్కే ప్రమాదం ఉందని స్పష్టం- పారదర్శకత, రాజ్యాంగ విలువలు కాపాడాలని సూచన

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 6:22 PM IST

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Judicial Appointments Transparency India : న్యాయమూర్తుల నియామక ప్రక్రియలో అత్యంత పారదర్శకత తప్పనిసరి అని సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. కొలీజియం చేసే సిఫార్సులకు తగిన కారణాలు వెల్లడించకపోవడం వల్ల అర్హత కలిగిన జడ్జిల సేవలకు తగిన గుర్తింపు లభించకపోవడమే కాకుండా అన్యాయం జరుగుతుందని అన్నారు. ఇంకా రాజ్యాంగ విలువలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించే శక్తులు కూడా న్యాయవ్యవస్థలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఏర్పడుతుందని ఆయన తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. లీగల్ థింక్ టాంక్ 'విధి'కి చెందిన JALDI ఇనిషియేటివ్ రూపొందించిన ఒక రిపోర్ట్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జస్టిస్ భుయాన్ అక్కడ జరిగిన ఒక చర్చలో కొలీజియం శైలిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల మూడు కొలీజియం తీర్మానాల్లో న్యాయమూర్తుల పదోన్నతులు, నియామకాలకు సంబంధించి కారణాల్ని వెల్లడించలేదని అన్నారు.

"గడిచిన 3 కొలీజియాల తీర్మానాలను నేను నిశితంగా గమనించాను. అందులో నియామకాలకు సంబంధించి ఎలాంటి కారణాలూ వెల్లడించలేదు. ఇది పారదర్శకత సూత్రం నుంచి వెనక్కి తగ్గడం కాదా? కొలీజియం తీర్మానాలు ఇప్పుడు చూస్తుంటే కాపీ-పేస్ట్ చేసినట్లుగా ఉన్నాయి."
- జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్, సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి

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