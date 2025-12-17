'మోదీ, షా రాజీనామా చేయాలి- న్యాయమే గెలిచింది'- నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ కేసుపై కాంగ్రెస్‌

ETV Bharat / bharat

నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ కేసులో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్‌ గాంధీలకు దిల్లీ కోర్టులో ఊరట

By ETV Bharat Telugu Team

Congress On National Herald case : నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఎట్టకేలకు న్యాయమే గెలిచిందని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. దిల్లీ కోర్టులో సోనియా, రాహుల్​ గాంధీలకు ఊరట లభించిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఈడీ మోపిన మనీలాండరింగ్ అభియోగాలను పరిగణననలోకి తీసుకోవడానికి దిల్లీ కోర్టు నిరాకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ సర్కార్​పై కాంగ్రెస్ విమర్శల వర్షం కురిపించింది. రాజకీయంగా ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి, గాంధీల కుటుంబాన్ని వేధింపులకు గురిచేయడానికే సోనియా, రాహుల్ గాంధీలపై కేసులు బనాయించారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ఆ పార్టీ నేత అభిషేక్ సింఘ్వి అన్నారు.

'నేషనల్​ హెరాల్డ్​ కేసు విషయంలో కోర్టు తీర్పును మేము స్వాగతిస్తున్నాం. నిజమే ఎల్లప్పుడూ గెలుస్తుంది. కోర్టు ఈడీ అభియోగాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి నిరాకరించింది. అందుకే అక్రమ కేసులు బనాయింపజేసిన ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా రాజీనామాలు చేయాలి' అని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. బీజేపీ ప్రతీకార రాజకీయాలను బయటపెడతామని, ఇందుకోసం దేశమంతటా కాంగ్రెస్​ తన బలాన్ని ప్రదర్శిస్తుందని కేసీ వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నారు.

