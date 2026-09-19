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ఏఐతో స్మార్ట్ ఇరిగేషన్- రైతులకు తక్కువ ఖర్చుతో నీటి పొదుపు- వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో కొత్త ఆవిష్కరణ

జూనాగఢ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధన- పంట అవసరాలు, నేల తేమ ఆధారంగా ఆటోమేటిక్‌గా నీటిపారుదల- ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇంజనీరింగ్‌తో స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ కంట్రోలర్

AI Irrigation Devices By Researchers
జూనాగఢ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 6:34 PM IST

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AI Irrigation Devices By Researchers : వ్యవసాయ రంగంలో సాంకేతికత వినియోగం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో గుజరాత్‌లోని జూనాగఢ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు రైతులకు ఉపయోగపడే సరికొత్త పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. 'కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ'కి చెందిన ప్రొఫెసర్లు, పరిశోధక శాస్త్రవేత్తలు కృత్రిమ మేధస్సు, ఆధునిక ఇంజనీరింగ్‌ను కలిపి స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ కంట్రోలర్‌ను రూపొందించారు. పంట అవసరాలు, నేలలోని తేమ స్థాయిలు, వాతావరణ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ పరికరం స్వయంచాలకంగా నీటిపారుదల చేయనుంది. పేటెంట్ పొందిన తర్వాత ఈ పరికరాన్ని రైతులకు నామమాత్రపు ధరకే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.

2019లో ప్రారంభమైన పరిశోధన
రైతులు ఎదుర్కొంటున్న నీటిపారుదల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపాలనే లక్ష్యంతో 2019లో ఈ పరికరంపై పరిశోధన ప్రారంభమైంది. 'కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ'కి చెందిన ప్రొఫెసర్, పరిశోధక శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఆర్.జె. పటేల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పని కొనసాగింది. నాలుగు నుంచి ఐదేళ్లపాటు నిరంతర పరిశోధన, పలు మార్పులు, మెరుగుదలలు తర్వాత పరికరం ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చివరి దశకు చేరుకుంది. రైతులకు నీటిపారుదల కష్టాలను తగ్గించడంతో పాటు కచ్చితమైన నీటి నిర్వహణను అందించడమే తమ లక్ష్యమని డాక్టర్ ఆర్.జె. పటేల్ తెలిపారు. పంటలకు అవసరమైన సమయంలో, అవసరమైన మోతాదులోనే నీటిని అందించడం ద్వారా నీటి వృథాను తగ్గించవచ్చని చెప్పారు.

AI Irrigation Devices By Researchers
పొలానికి పైపుల ద్వారా ఆటోమేటిక్‌గా నీరు (ETV Bharat)

పంట అవసరాలకు అనుగుణంగా నీరు
ప్రతి పంటకు నీటి అవసరం ఒకేలా ఉండదు. పంట పెరుగుదల దశకు అనుగుణంగా నీటి అవసరాల్లో మార్పులు ఉంటాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ కంట్రోలర్‌ను మూడు వేర్వేరు పెరుగుదల దశలకు సంబంధించిన సమాచారంతో ప్రోగ్రామ్ చేశారు. పంటకు ఎంత నీరు అవసరం, ఏ సమయంలో అందించాలి అనే విషయాలను ఈ వ్యవస్థ స్వయంగా నిర్ణయిస్తుంది. అధికంగా నీరు అందించడం వల్ల కూడా పంట దిగుబడిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల అవసరమైన సమయంలో సరైన పరిమాణంలో మాత్రమే నీటిని అందించేలా ఈ పరికరాన్ని రూపొందించారు. రైతు పొలంలో అందుబాటులో లేకపోయినా నీటిపారుదల ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.

AI Irrigation Devices By Researchers
శాస్త్రవేత్త కనురొన్న పరికరం (ETV Bharat)

మొబైల్ యాప్‌తో నియంత్రణ
ఈ స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ కంట్రోలర్‌ను మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా నిర్వహించవచ్చు. వాతావరణానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని నమోదు చేసిన వెంటనే ఆ రోజు పంటకు అవసరమైన నీటి పరిమాణాన్ని పరికరం స్వయంచాలకంగా నిర్ణయిస్తుంది. ఆ మేరకు నీటిపారుదల ప్రక్రియను అమలు చేస్తుంది. సెన్సార్ల సహాయంతో నేలలోని తేమ స్థాయిని కూడా పరికరం గుర్తిస్తుంది. సమయం, పంట అవసరాలు, నేల తేమ, నీరు ఆవిరయ్యే సమయం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని నీటిపారుదల అవసరాన్ని అంచనా వేస్తుంది. దీంతో రైతులు ప్రతిసారి స్వయంగా నీటిపారుదల షెడ్యూల్‌ను నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఉండదు.

AI Irrigation Devices By Researchers
స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ కంట్రోలర్‌ మొబైల్ అప్లికేషన్ (ETV Bharat)

నాలుగు వాల్వులు- నాలుగు సెన్సార్లు
ఈ పరికరంలో నాలుగు వాల్వులు, నాలుగు సెన్సార్లను అభివృద్ధి చేశారు. ఐఓటీ సాంకేతికత ఆధారంగా వైర్‌లెస్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు. సెన్సార్ల నుంచి అందే సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పంటలకు అవసరమైన నీటి పరిమాణాన్ని నిర్ణయించి, సంబంధిత వాల్వుల ద్వారా నీటిని అందిస్తుంది. పంటలకు అవసరమైన నీటిని స్వయంచాలకంగా గుర్తించడం వల్ల రైతు అందుబాటులో లేని సమయంలోనూ నీటిపారుదల జరగనుంది. ముఖ్యంగా వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్న సమయంలో పంట అవసరాలకు అనుగుణంగా నీటిని అందించడంలో ఈ పరికరం ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

AI Irrigation Devices By Researchers
జూనాగఢ్​ కాలేజ్​ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ (ETV Bharat)

డ్రిప్ ఇరిగేషన్‌తో మరింత ప్రయోజనం
కృత్రిమ మేధస్సు, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇంజనీరింగ్ సాంకేతికతలను ఈ పరికరంలో సమన్వయం చేశారు. దీనిని డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వ్యవస్థతో కలిపి ఉపయోగిస్తే నీటి వినియోగాన్ని మరింత సమర్థంగా నిర్వహించవచ్చని పరిశోధకులు తెలిపారు. అవసరానికి మించి నీరు వినియోగించకుండా చూడటం ద్వారా నీటి వృథాను తగ్గించవచ్చు. తక్కువ నీటి వినియోగంతో పంటకు అవసరమైన నీటిని సరైన సమయంలో అందించడం ద్వారా వ్యవసాయ దిగుబడులను పెంచేందుకు ఈ సాంకేతికత దోహదపడుతుందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. తద్వారా రైతులకు ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంది.

పేటెంట్ తర్వాత రైతులకు
ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ కంట్రోలర్ అభివృద్ధి చివరి దశలో ఉంది. పేటెంట్ ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాత దీనిని గుజరాత్‌లోని రైతులకు నామమాత్రపు ధరకే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఆధునిక సాంకేతికతను రైతులకు అందించడం ద్వారా నీటి నిర్వహణలో ఎదురయ్యే సమస్యలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ఈ పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారని పరిశోధకులు తెలిపారు.

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TAGGED:

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AI IRRIGATION DEVICES RESEARCHERS

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