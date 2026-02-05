నరవణె పుస్తకంపై వివాదం- నడ్డా వర్సెస్ ఖర్గే- రాజ్యసభ నుంచి విపక్షాల వాకౌట్
రాజ్యసభలో అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం- విపక్ష సభ్యులకు పార్లమెంట్లో గొంతెత్తనివ్వడం లేదంటున్న ఖర్గే- అన్ని అంశాలపై చర్చించేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని నడ్డా వెల్లడి
Centre vs Opposition In Rajya Sabha : రిటైర్డ్ ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం నరవణె పుస్తకం 'ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ'పై గురువారం రాజ్యసభలో అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. పార్లమెంటులో అంతర్గత భాగాలుగా లోక్సభ, రాజ్యసభ ఉన్నప్పటికీ, లోక్సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని కొన్ని అంశాలపై మాట్లాడనివ్వక పోవడం దారుణం అని రాజ్యసభ విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. దేశ ప్రయోజనాలతో ముడిపడిన అంశంపై మాట్లాడే అవకాశాన్ని రాహుల్కు ఇవ్వకపోవడం సరికాదన్నారు. ఈవిధంగా లోక్సభను నడపడం సరికాదని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. అయితే ఖర్గే వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. లోక్సభ వ్యవహారాల గురించి రాజ్యసభలో ప్రస్తావన తేకూడదు అనే విషయాన్ని ఖర్గే తెలుసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఆ తరహా అంశాలపై రాజ్యసభలో మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇచ్చేది లేదన్నారు. నడ్డా వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా విపక్షాలు రాజ్యసభ నుంచి వాకౌట్ చేశాయి.
రాహుల్కు 40 నిమిషాలు మాట్లాడే అవకాశమిచ్చాం : కిరెణ్ రిజిజు
లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీని మాట్లాడనివ్వలేదని ఖర్గే చేసిన ఆరోపణలను రాజ్యసభ వేదికగా కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరెణ్ రిజిజు ఖండించారు. సభ నియమాల ప్రకారమే నడుస్తుందని, ఎవరి కోరికల ప్రకారం కాదని స్పష్టం చేశారు. రాహుల్ గాంధీకి 40నిమిషాలు మాట్లాడే అవకాశాన్ని లోక్సభ స్పీకర్ ఇచ్చారని, కానీ ఆయన సభా నియమాలను ఉల్లంఘించి ఇతర అంశాలను ప్రస్తావించారని రిజిజు విమర్శించారు. రాహుల్ను మాట్లాడనివ్వలేదని చెప్పడం తప్పు అన్నారు. లోక్సభ కార్యకలాపాలకు విఘాతం కలిగించేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఫిబ్రవరి 5న సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం కోసం ఎంపీలు అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రధాని ప్రసంగాన్ని వినడం కాంగ్రెస్కు ఇష్టం లేకపోవచ్చు, కానీ మిగతా ఎంపీలు అందరికీ మోదీ ప్రసంగంపై ఆసక్తి ఉందని కిరెణ్ రిజిజు తేల్చి చెప్పారు. కీలకమైన లోక్సభ విపక్ష నేత హోదాలో ఉన్న రాహుల్ గాంధీయే సభా నియమాలను పాటించకపోవడం దారుణం అన్నారు.
మూక దాడులు జరుగుతున్నాయన్న ఖర్గే- నిర్మల కౌంటర్
బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో మూక దాడులు జరుగుతున్నాయంటూ కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే చేసిన ఆరోపణను ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఖండించారు. రాజస్థాన్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండగా 2022 సంవత్సరం జూన్ 28న ఉదయ్పూర్లో కన్హయ్య కుమార్ అనే టైలర్ను అల్లరి మూకలు హత్య చేసిన విషయాన్ని ఆమె గుర్తు చేశారు. ఆ హత్యపై నాటి కాంగ్రెస్ సర్కారు ఎలాంటి చర్యలనూ తీసుకోలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో కేరళలో ఒక టీచర్ చేతులను నరికేశారని, ఆ సమయంలోనూ ఎలాంటి చర్యలను తీసుకోలేదని ఆర్థిక మంత్రి మండిపడ్డారు. అలాంటి ఘటనలకు మూకదాడులు అనే పదం కరెక్టుగా సరిపోతుందని నిర్మల చెప్పారు. ఖర్గే వాడిన ‘మూక దాడులు’ అనే పదాన్ని రాజ్యసభ రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని ఆర్థిక మంత్రి కోరారు.
ప్రధాని స్పందన లేకుండానే, రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానం
విపక్షాల నిరసనల నేపథ్యంలో లోక్సభ కీలక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. పార్లమెంటును ఉద్దేశించి జనవరి 28న రాష్ట్రపతి చేసిన ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానానికి గురువారం లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. సాధారణంగానైతే ఈ ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ఆమోదించే క్రమంలో స్వయంగా ప్రధాని లోక్సభలో ప్రసంగిస్తారు. కానీ ఈసారి అదేమీ లేకుండా, నేరుగా ధన్యవాద తీర్మానాన్ని లోక్సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లా ఆమోదించడం గమనార్హం. ధన్యవాద తీర్మానానికి విపక్ష పార్టీలు సూచించిన సవరణలను ఆయన తిరస్కరించారు. అనంతరం ఆ తీర్మానాన్ని సభకు చదివి వినిపించారు. విపక్ష ఎంపీల వ్యతిరేక నినాదాల నడుమ , ఇది మెజారిటీ ఓట్లతో ఆమోదాన్ని పొందింది. ఇక లోక్సభను గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు స్పీకర్ ఓంబిర్లా వాయిదా వేశారు.