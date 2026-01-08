దేశంలోనే అత్యంత జాతీయవాద విశ్వవిద్యాలయం జేఎన్యూ- యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్
జవహార్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్లో చెలరేగిన వివాదంపై జేఎన్యూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ శాంతిశ్రీ కామెంట్స్- యూనివర్సిటీలో పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చాయని వెల్లడి
Published : January 8, 2026 at 5:14 PM IST
JNU The Most Nationalist University : దిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్లో ప్రధాని మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్ షాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నినాదాల వివాదంపై జేఎన్యూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ శాంతిశ్రీ ధూళిపూడి స్పందించారు. యూనివర్సిటీలో పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చాయని, ప్రస్తుతం ఎలాంటి నిరసనలు జరగడం లేదని పేర్కొన్నారు. అలాగే జేఎన్యూ దేశంలోనే అత్యంత జాతీయవాదం కలిగిన విశ్వవిద్యాలయమని ఆమె అభివర్ణించారు. వందేమాతర గేయాన్ని సైతం వర్సిటీలో ఆలపిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
" పరిస్థితులు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాయి. జేఎన్యూ దేశంలోనే అత్యున్నత జాతీయవాద వర్సిటీ. ఇక్కడ వందేమాతర గేయాన్ని ఆలపిస్తాం. అందులో ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేదు. ఇతర సంస్థల్లో వందేమాతర గేయాన్ని ఆలపిస్తున్నారో లేదో మీరు చూడండి."
-- శాంతిశ్రీ ధూళిపూడి, జేఎన్యూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్
ఇదిలా ఉండగా బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై జరుగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలపై జేఎన్యూ వీసీ శాంతిశ్రీ ధూళిపూడి విచారణ వ్యక్తం చేశారు. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమన్నారు. ఈ సందర్భంగా వలసల అంశంపై ఆమె మాట్లాడుతూ చట్టబద్ధంగా భారత్కు వచ్చే వారి పట్ల తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని, అయితే భారతీయుల సంస్కృతిని గౌరవించి, అందులో కలిసిపోయేవారినే తాము స్వాగతిస్తామని చెప్పారు. 1947 నాటి మతపరమైన విభజనను ఆమె ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
"1947లో మనం మత ప్రాతిపదికన జరిగిన విభజనను చూశాం. అది ప్రపంచలోనే అత్యంత హింసాత్మక విభజనల్లో ఒకటి. అందులో ఎంతమంది చనిపోయారో, ఎన్ని హత్యలు జరిగాయో మర్చిపోకూడదు. ఇక్కడ మెజారిటీగా మారి, ఇతరులను మైనారిటీలుగా మార్చాలనుకునే ఆలోచనా ధోరణిని అంగీకరించలేం. అక్రమ వలసదారుల విషయంలో ట్రంప్ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారో మనం చూస్తున్నాం. మనం కూడా అదే పని చేస్తున్నామా? ఒక సంపన్న దేశమే అలా చేస్తే భారత్ పరిస్థితిని ఊహించవచ్చు" - వీసీ శాంతిశ్రీ ధూళిపూడి
మరోవైపు, మరోవైపు, క్యాంపస్లో ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షాలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసిన ఘటనపై జేఎన్యూ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఫిర్యాదు మేరకు దిల్లీ పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. వసంత్ కుంజ్ నార్త్ పోలీస్ స్టేషన్లో అందిన ఈ ఫిర్యాదుపై విచారణ చేపట్టామి, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.