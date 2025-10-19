మహాగఠ్బంధన్తో పొత్తు లేదు- బిహార్ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ: జేఎంఎం
Published : October 19, 2025 at 10:05 AM IST
Bihar Polls JMM : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహాగఠ్బంధన్ సీట్ల సర్దుబాటు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. ఈ క్రమంలో తమ పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తున్నట్లు ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (జేఎంఎం) ప్రకటించింది. ఎన్డీఏ, మహాగఠ్బంధన్ కూటమిల్లో చాలా వైరుధ్యాలు ఉన్నాయని జేఎంఎం జనరల్ సెక్రటరీ సుప్రియో భట్టాచార్య తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ కూటమితో పొత్తుపై సమీక్షిస్తామని శనివారం విలేకర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ పేర్కొన్నారు.
"ఎన్డీఏ, మహాగఠ్బంధన్లో వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి. చాలా స్థానాల్లో అంతర్గత పోరు ఉంది. రాష్ట్రంలో కూడా కూటమిని సమీక్షిస్తాం. ఎందుకంటే ప్రతిసారీ ద్రోహం జరుగుతుంది. వారు జేఎంఎం కార్యకర్తలను మోసం చేశాం. మేం ఎన్నికల్లో గెలిచి, జేఎంఎం అనుమతి లేకుండి బిహార్లో తదుపరి ప్రభుత్వం ఏర్పడకుండా చూస్తాం. 2019, 2024 ఝార్ఖండ్ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీలకు మద్దతు ఇచ్చాం. అయినప్పటికీ ఆ పార్టీల నుంచి సరైన స్పందన రాలేదు. మిత్రపక్షం ఏమీ లేదు, శత్రువు శత్రువే. బిహార్లో స్వతంత్రంగా పోటీ చేయాలని పార్టీ నిర్ణయించింది. బిహార్లో ఆరు స్థానాల్లో తమ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలబెడుతున్నాం. పోటీ చేసే స్థానాల సంఖ్య 10కి పెరగవచ్చు" అని సుప్రియో భట్టాచార్య వెల్లడించారు. ఇండియా కూటమిలో భాగస్వామిగా ఉంది జేఎంఎం. బిహార్లో 12 స్థానాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. అయినప్పటికీ సీట్ల సర్దుబాటు అంశం తేలకపోవడం వల్ల ఈ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
#WATCH | JMM to contest on 6 seats alone in #BiharElection2025— ANI (@ANI) October 18, 2025
In Ranchi, JMM General Secretary and Spokesperson Supriyo Bhattacharya says, " dhamdaha, chakai, katoria, manihari, jamui and pirpainti - we will contest these. the situation everywhere is different. why is congress… pic.twitter.com/lbtPNoqUqf
బిహార్లో పాగా వేయాలని కసితో ఉంది 'మహాగఠ్బంధన్'. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి మిత్రపక్షాలతో సీట్ల సర్దుబాటు ఇంకా పూర్తికాలేదు. గురువారం రాత్రి పొద్దుపోయాక 48 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను కాంగ్రెస్ విడుదల చేసింది. అయితే కూటమి ఉమ్మడి అభ్యర్థుల జాబితా మాత్రం ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ఈ క్రమంలో జెఎంఎం ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మరోవైపు ఎన్డీఏ కూటమిలో ప్రధాన భాగస్వామ్యపక్షాలైన బీజేపీ, జేడీ(యూ) చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. ఎల్జేపీకి 29, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్ఏఎం), రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్ఎల్ఎం)లకు చెరో 6 సీట్లను ఇచ్చారు. జేడీయూ ప్రకటించిన 101 స్థానాల్లో ఓబీసీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడినవారికి 59 సీట్లు కేటాయించింది. మంత్రుల్లో దాదాపు అందరికీ టికెట్లు లభించాయి. ఓడిపోయిన ముగ్గురు ఎంపీలకూ టికెట్లు ఇచ్చారు. మహిళలకు 13 చోట్లే అవకాశం లభించింది.
బిహార్ అసెంబ్లీకి గడువు 2025 నవంబర్ 22తో ముగియనుంది. దీంతో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బిహార్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. తొలివిడతలో భాగంగా 121 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అందుకు సంబంధించి నామినేషన్ స్వీకరణ తేదీ అక్టోబర్ 17కే ముగిసింది. 2020లో మూడు విడతల్లో పోలింగ్ జరగ్గా, 2015లో మాత్రం ఐదు విడతల్లో పోలింగ్ జరిగింది.