ETV Bharat / bharat

మహాగఠ్​​బంధన్​తో పొత్తు లేదు- బిహార్​ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ: జేఎంఎం

బిహార్​ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోరుకు సిద్ధమైన జేఎంఎం

Bihar Polls JMM
JMM General Secretary Supriyo Bhattacharya holds a press conference (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar Polls JMM : బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహాగఠ్​​బంధన్ సీట్ల సర్దుబాటు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. ఈ క్రమంలో తమ పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తున్నట్లు ఝార్ఖండ్‌ ముక్తి మోర్చా (జేఎంఎం) ప్రకటించింది. ఎన్​డీఏ, మహాగఠ్​​బంధన్​ కూటమిల్లో చాలా వైరుధ్యాలు ఉన్నాయని జేఎంఎం జనరల్ సెక్రటరీ సుప్రియో భట్టాచార్య తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, ఆర్​జేడీ కూటమితో పొత్తుపై సమీక్షిస్తామని శనివారం విలేకర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ పేర్కొన్నారు.

"ఎన్​డీఏ, మహాగఠ్​​బంధన్​లో వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి. చాలా స్థానాల్లో అంతర్గత పోరు ఉంది. రాష్ట్రంలో కూడా కూటమిని సమీక్షిస్తాం. ఎందుకంటే ప్రతిసారీ ద్రోహం జరుగుతుంది. వారు జేఎంఎం కార్యకర్తలను మోసం చేశాం. మేం ఎన్నికల్లో గెలిచి, జేఎంఎం అనుమతి లేకుండి బిహార్​లో తదుపరి ప్రభుత్వం ఏర్పడకుండా చూస్తాం. 2019, 2024 ఝార్ఖండ్‌ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్‌, ఆర్​జేడీలకు మద్దతు ఇచ్చాం. అయినప్పటికీ ఆ పార్టీల నుంచి సరైన స్పందన రాలేదు. మిత్రపక్షం ఏమీ లేదు, శత్రువు శత్రువే. బిహార్‌లో స్వతంత్రంగా పోటీ చేయాలని పార్టీ నిర్ణయించింది. బిహార్‌లో ఆరు స్థానాల్లో తమ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలబెడుతున్నాం. పోటీ చేసే స్థానాల సంఖ్య 10కి పెరగవచ్చు" అని సుప్రియో భట్టాచార్య వెల్లడించారు. ఇండియా కూటమిలో భాగస్వామిగా ఉంది జేఎంఎం. బిహార్‌లో 12 స్థానాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేసింది. అయినప్పటికీ సీట్ల సర్దుబాటు అంశం తేలకపోవడం వల్ల ఈ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది.

బిహార్​లో పాగా వేయాలని కసితో ఉంది 'మహాగఠ్​​బంధన్'. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి మిత్రపక్షాలతో సీట్ల సర్దుబాటు ఇంకా పూర్తికాలేదు. గురువారం రాత్రి పొద్దుపోయాక 48 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను కాంగ్రెస్ విడుదల చేసింది. అయితే కూటమి ఉమ్మడి అభ్యర్థుల జాబితా మాత్రం ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ఈ క్రమంలో జెఎంఎం ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మరోవైపు ఎన్​డీఏ కూటమిలో ప్రధాన భాగస్వామ్యపక్షాలైన బీజేపీ, జేడీ(యూ) చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. ఎల్‌జేపీకి 29, హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్​ఏఎం), రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్‌ఎల్ఎం)లకు చెరో 6 సీట్లను ఇచ్చారు. జేడీయూ ప్రకటించిన 101 స్థానాల్లో ఓబీసీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడినవారికి 59 సీట్లు కేటాయించింది. మంత్రుల్లో దాదాపు అందరికీ టికెట్లు లభించాయి. ఓడిపోయిన ముగ్గురు ఎంపీలకూ టికెట్లు ఇచ్చారు. మహిళలకు 13 చోట్లే అవకాశం లభించింది.

బిహార్‌ అసెంబ్లీకి గడువు 2025 నవంబర్‌ 22తో ముగియనుంది. దీంతో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బిహార్‌లో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. తొలివిడతలో భాగంగా 121 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అందుకు సంబంధించి నామినేషన్ స్వీకరణ తేదీ అక్టోబర్ 17కే ముగిసింది. 2020లో మూడు విడతల్లో పోలింగ్‌ జరగ్గా, 2015లో మాత్రం ఐదు విడతల్లో పోలింగ్‌ జరిగింది.

TAGGED:

BIHAR POLLS JMM
BIHAR ELECTION INDIA ALLIANCE
BIHAR ELECTIONS 2025
BIHAR POLLS JMM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.