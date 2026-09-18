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జమ్మూకశ్మీర్​లో ఉగ్ర ముఠా గుట్టురట్టు- లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులకు సహకరించిన ముగ్గురు నిందితులు అరెస్ట్​

లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం, సహాయం అందించిన నిందితులు- వారిని అదుపులోకి తీసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారులు

JK Terror Module Busted
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 1:01 PM IST

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LeT Terror Module Busted : జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీసులు ఓ ఉగ్రవాద ముఠా గట్టురట్టు చేశారు. లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం, సహాయం అందించిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి ఒక పిస్టల్​, మ్యాగజైన్​, మందుగుండు సామగ్రితో పాటు రెండు చైనీస్ గ్రెనేడ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఉగ్రవాదులకు సహకరిస్తున్న ఈ నెట్​వర్క్​పై దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.

తమ దర్యాప్తులో, జమ్మూకశ్మీర్​లోని రాజౌరీ, కోట్​ చార్వార్ ప్రాంతాలకు చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులకు సహకరించినట్లు తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు. వీరు ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇవ్వడమే కాకుండా, రాజౌరీ-రేసి, పిర్​ పంజాల్​ ప్రాంతాల గుండా షోపియాన్ వరకు వారు వెళ్లడానికి సహాయపడ్డారని చెప్పారు. అంతేకాదు నిషేధిత ఎల్​ఈటీ ఉగ్రవాద సంస్థకు అనుబంధంగా ఉన్న లాజిస్టిక్స్ మాడ్యూల్​లో ఈ ముగ్గురు అనుమానితులు భాగంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. వీరిపై రాజౌరీలోని ధర్మసాల్​ పోలీసు స్టేషన్​లో కేసు (ఎఫ్​ఐఆర్​ నెం.95/2026) నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. దీనిపై ప్రస్తుతం తాము సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

"ఉగ్రవాదుల మాడ్యూల్​పై జరిపిన దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు తెలిపాయి. కోట్​ చార్వాల్​కు చెందిన మహ్మద్​ అజమ్, జాకీర్​ హుస్సేన్​, మహ్మద్​ ముస్తాఖ్​ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ అయిన లష్కరే తోయిబాకు అనుబంధంగా ఉన్న లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ మాడ్యూల్​లో భాగమని తేలింది. 2023లో రియాసిలోని చస్సానాలో జరిగిన ఎన్​కౌంటర్​ జరిగింది. అందులో పలువురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. అయితే అంతకుముందు ఆ ఉగ్రవాదులకు ఈ ముగ్గురు నిందితులు సాయం చేయడం, ఆశ్రయం కల్పించడం, వారి కోరుకున్న చోటుకు వెళ్లేందుకు సహకరం అందించారు" అని పోలీసులు తమ అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

జమ్మూకశ్మీర్​లోని ఉదంపూర్​ జిల్లాలోని ఒక అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్​కౌంటర్ జరిగింది. భద్రతా దళాలు జరిపిన ఎదురుకాల్పుల్లో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. అనుమానిత ఉగ్రవాదుల కదలికలకు సంబంధించిన సమాచారం రావడంతో భద్రతా దళాలు బుధవారం రాత్రి నుంచే సెర్చ్​ ప్రారంభించాయి. ముఖ్యంగా మజల్టాలోని మారుమూల ప్రాంతాలైన బ్రాటెల్​ సోన్​, ఖుబ్బన్​లలో, పోలీసులు, సీఆర్​పీఎఫ్​ దళాలు సంయుక్తంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టాయి.

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JK TERROR MODULE BUSTED
LET TERROR MODULE BUSTED

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