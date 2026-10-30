కశ్మీర్లో టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ నెట్వర్క్ గుట్టురట్టు- జైలులోని ఉగ్రవాదులతో లింక్- 10 మంది అరెస్టు
JK Terror Financing Module Busted : జమ్మూకశ్మీర్లో విస్తరించిన ఉన్న ఓ భారీ ఉగ్రవాద ఆర్థిక నెట్వర్క్ను పోలీసులు ఛేదించారు. ఉగ్రకార్యకాలాపాల కోసం నిధులు సేకరిస్తున్న 10 మందిని అరెస్టు చేశారు.
Published : October 30, 2026 at 4:39 PM IST
జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు శుక్రవారం ఓ భారీ ఉగ్రవాద ఆర్థిక నెట్వర్క్ను ఛేదించారు. ఉగ్ర కార్యకలాపాల కోసం నిధులు సేకరిస్తూ, వాటిని టెర్రరిస్టులకు చేరవేస్తున్న 10 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. షోపియాన్ పోలీస్ స్టేషన్లో దీనిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
"వివిధ ఆన్లైన్ పేమెంట్ యాప్ల్లో జరిగిన అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలను గుర్తించాం. దీనితో ఆ ఉగ్రవాదుల ఫైనాన్సింగ్ నెట్వర్క్ గుట్టురట్టు అయ్యింది. ఉగ్రకార్యకాలాపాల కోసం సేకరించిన డబ్బు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందోనే కోణంలో మేము దర్యాప్తు చేశాం. ఈ దర్యాప్తులో వేర్వేరు జైళ్లలో ఉన్న ఉగ్రవాదులతో, వారి అనుచరులతో ఈ నిందితులకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలింది. అరెస్టు అయిన వారిలో షోపియాన్కు చెందిన ఒవైస్ షఫీ నైకూ (సైద్పోరా బాలా), తజాముల్ అహ్మద్ షా (రావల్పోరా), మోయిజ్ ఇక్బాల్, ఇమ్దాద్ యూసుఫ్ గని (చిత్రగామ్ కలాన్), పుల్వామాకు చెందిన సాకిబ్ జహూల్ వాని, అమీరర్ అహ్మద్ గని, లియాఖత్ నజీర్ లోన్, ట్రెంచ్ నాడిగుండ్కు చెందిన ఫిరదౌస్ తోకర్, కథువా చెక్ హరియాకు చెందిన మహ్మద్ హనీఫ్, కాజు ఉన్నారు. వీరు సామాన్య ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి, నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థలైన లష్కరే తోయిబా (LeT), దాని అనుబంధ సంస్థ "ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్" (టీఆర్ఎఫ్) కార్యకలాపాల కోసం అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం వారు రహస్యంగా ఆన్లైన్ పేమెంట్ యాప్లను వాడుతున్నట్లు మా ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ నిధులను ఉగ్రవాదులకు అవసరమైన వసతులు కల్పించడానికి, ముఖ్యంగా నెట్వర్క్లో ఉన్నవారికి స్మార్ట్ఫోన్లు కోనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించినట్లు తేలింది. ఈ నెట్వర్క్తో సంబంధం ఉన్న ఇతరులను గుర్తించడానికి, మిగిలిన టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ లింక్లను కనిపెట్టడానికి, ఈ నెట్వర్క్ ఎంత విస్తృతంగా వ్యాపించి ఉందో గుర్తించడానికి దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. విచారణ ముందుకు సాగే కొద్దీ మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉంది" అని పోలీసులు తెలిపారు.
16 ఏళ్లుగా పరారీలో ఉన్న పాక్ ఉగ్రవాది అరెస్ట్
ఇంతకు ముందు, ఈ ఆగస్టులో శ్రీనగర్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర లష్కరే తోయిబా ఉగ్ర ముఠాను జమ్మూ కశ్మీర్ పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ఆపరేషన్లో ఇద్దరు మోస్ట్ వాంటెడ్ పాకిస్థానీ ఉగ్రవాదులతో పాటు శ్రీనగర్కు చెందిన ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిలో 16 ఏళ్లుగా పరారీలో ఉన్న పాకిస్థాన్కు చెందిన ఉగ్రవాది అబ్దుల్లా అలియాస్ అబు హురైరా కూడా ఉన్నాడని అధికారులు తెలిపారు. అతడు జమ్ముకశ్మీర్ వెలుపలకు లష్కరే తోయిబాను విస్తరించడానికి ప్రయత్నించాడని తెలిపారు. పాక్కు చెందిన మరో ఉగ్రవాది ఉస్మాన్ అలియాస్ కుబైబ్ను ఆగస్టు నెల 6న అదుపులోకి తీసుకున్నామని పోలీసులు చెప్పారు.
'ఎర్రకోట పేలుడు'కు కారణమైన వైట్ కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్ (వైద్యవృత్తిలో ఉన్న ఉగ్రవాదులు తో అతడికి సంబంధముందని తెలిపారు. జమ్మూకశ్మీర్, రాజస్థాన్, హరియాణాలోని 19 ప్రాంతాల్లో సోదాలు జరిపి, ఆయుధాలు, నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని పోలీసులు వివరించారు. ఇతర రాష్ట్రాల చిరునామాలతో ఉన్న నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి నిందితులు దేశవ్యాప్తంగా సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. నిందితుల్లో ఒకరు నకిలీ పత్రాలతో విదేశాలకు కూడా వెళ్లొచ్చినట్లు గుర్తించామన్నారు. వాస్తవానికి జులై 31న శ్రీనగర్కు చెందిన నకీబ్ భట్ పోలీసులకు పట్టుబడటంతో ఈ భారీ కుట్ర వెలుగులోకి వచ్చింది. అతడు ఇచ్చిన సమాచారంతో మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరు పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇవ్వడంతోపాటు, ఆర్థిక సహకారం అందించేవారని పోలీసులు తెలిపారు.
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