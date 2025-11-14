దిల్లీ పేలుడు ఘటన- ఉమర్ నబీ ఇల్లు కూల్చివేత
డాక్టర్ ఉమర్ నబీ ఇంటిని కూల్చివేసిన భద్రతా దళాలు
Published : November 14, 2025 at 8:31 AM IST
Umar Nabi House Demolished : దేశ రాజధాని దిల్లీలో సోమవారం సాయంత్రం కారులో జరిగిన పేలుడు యావత్ భారత్దేశాన్ని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ఈ కేసులో కారు నడిపిన ప్రధాన నిందితుడు డాక్టర్ ఉమర్ నబీ ఇంటిని భద్రతా దళాలు కూల్చివేశాయి. జమ్మూకశ్మీర్ పూల్వామాలోని అతడి ఇంటి వద్ద గురువారం అర్ధరాత్రి తర్వాత కూల్చివేత ప్రక్రియ జరిగినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే ఇప్పటికే పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి అధికారులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
సోమవారం ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడులో 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. హ్యుందాయ్ ఐ20 కారు కారణంగానే ఈ పేలుడు జరిగిందని అధికారులు గుర్తించారు. సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా డాక్టర్ ఉమర్ నబీ కారు నడిపినట్లు గుర్తించారు. కారులో దొరికిన ఆనవాళ్లను అతడి కుటుంబ సభ్యుల డీఎన్ఏతో పరీక్షించగా, కారు నడిపింది ఉమరే అని తేల్చారు. ఈ పేలుడులో అతడు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు నిర్ధరించారు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లో ఉగ్ర మాడ్యూల్ను అధికారులు ఛేదిస్తున్న క్రమంలో ఈ పేలుడు ఘటన జరిగింది. నిందితుడు ఉమర్కు ఈ మాడ్యూల్తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఉగ్ర నెట్వర్క్ వెనుక ఎవరున్నారనే దానిపై అధికారులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.
గతంలోనూ ఉమర్పై ఫిర్యాదులు!
అంతకుముందు అనంతనాగ్లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఉమర్ పని చేసినప్పుడు ఆయన ఉన్నతాధికారిగా ఉన్న డాక్టర్ జిలానీ ఉమర్కు సంబంధించి కీలక విషయాలు బయటపెట్టారు. 2023లో ఉమర్ తమ వైద్య కళాశాలలో సీనియర్ రెసిడెంట్ డాక్టర్గా పనిచేసినట్లు పేర్కొన్నారు. మొదటినుంచి అతడిపై ఫిర్యాదులు వస్తూనే ఉండేవని తెలిపారు. తోటి వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బందితో పాటు రోగులు కూడా ఉమర్ దురుసు ప్రవర్తన గురించి ఫిర్యాదులు చేశారని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో అతడి నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఓ రోగి ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వెల్లడించారు.
సీరియస్ కండీషన్లో ఉన్న ఓ పేషెంట్ను ఉమర్ పర్యవేక్షణలో ఉంచామని, ఒక రోజు రోగికి వైద్యం చేయకుండా ఉమర్ అదృశ్యమయ్యాడని తెలిపారు. అయితే ఆ సమయంలో రోగి పరిస్థితి విషమించిందని, అతడిని కాపాడేందుకు మిగిలిన వైద్యులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినా ఉపయోగం లేకపోవడంతో ఆ రోగి ప్రాణాలు కోల్పోయాడని తెలిపారు. ఈనేపథ్యంలో బాధిత కుటుంబం సూపరింటెండెంట్కు ఉమర్పై ఫిర్యాదు చేసినట్లు వివరించారు. దీనిపై సీనియర్ వైద్యుల కమిటీ దర్యాప్తు నిర్వహించి ఉమర్పై చర్యలు తీసుకుందని, అందులోభాగంగా అతడిని విధుల నుంచి తొలగించిందని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా ఉమర్ నబీ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉగ్ర దాడులు చేయడం గురించి ప్రతిసారీ ఉద్వేగభరితంగా మాట్లాడేవాడని తెలుస్తోంది. డాక్టర్ ముజమ్మిల్, ఆదిల్తో కలిసి దాదాపు రెండేళ్ల నుంచి అమ్మోనియం నైట్రేట్ వంటి పేలుడు పదార్థాలను అతడు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. వీటిని ఉపయోగించి పాక్కు చెందిన జైషే మహమ్మద్ ఉగ్ర సంస్థ కోసం దేశవ్యాప్తంగా దాడులు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేసినట్లు బయటపడింది.
