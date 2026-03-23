ETV Bharat / bharat

ఎర్రకోట ఉగ్రదాడి కేసు- జమ్ముకశ్మీర్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో NIA సోదాలు

దిల్లీ పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్ఐఏ సోదాాలు- హంద్వారా, కుప్వారా, కుల్గాం జిల్లాల్లో భారీగా తనిఖీలు

Resident of the businessman raided by NIA (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NIA Raids In Kashmir : గతేడాది కలకలం రేపిన దిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ) సోమవారం సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. కశ్మీర్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రఫీయాబాద్, హంద్వారా, కుప్వారా, కుల్గాంతోపాటు మరికొన్ని ప్రదేశాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ఉగ్ర కేసుతో లింకులకు సంబంధించి ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.

వ్యాపారీ ఇంట్లో సోదాలు
హంద్వారాలోని గులూరా ప్రాంతంలో ఒక వ్యాపారవేత్త ఇంట్లో ఎన్​ఐఏ అధికారులు సోదాలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక పత్రాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. కుల్గాం జిల్లాలో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆ ప్రాంతంలోని అనుమానిత ఉగ్రవాద నెట్​వర్క్​లపై జరుగుతున్న విస్తృత దర్యాప్తులో భాగంగానే ఈ దాడులు జరిగాయని అధికారులు తెలిపారు.

అరెస్టైన డాక్టర్ ఇంటిపై రైడ్
అలాగే రఫీయాబాద్​లోని బోనపోరా షట్లూ ప్రాంతంలో ఉన్న డాక్టర్​ బిలాల్ నసీర్ మల్లా ఇంటిపై దర్యాప్తు సంస్థ సోదాలు చేసింది. దిల్లీ బ్లాస్ట్​ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే డాక్టర్​ నసీర్​ మల్లాను ఎన్​ఐఏ అరెస్ట్ చేసింది. దర్యాప్తు సంస్థ ప్రకారం, పేలుడుకు పాల్పడిన ఉమర్‌ నబీకి లాజిస్టిక్ సహాయం అందించడం, సాక్ష్యాలను నాశనం చేయడం వంటి ఆరోపణలు మల్లాపై ఉన్నాయి. అయితే ఆ కేసుకు సంబంధించి మార్చి మొదటి వారంలోనే పుల్వామా, కుల్గాం శోపియాన్, బారాముల్లా, కుప్వాడా జిల్లాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. అయితే ఆ సమయంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతి వ్యతిరేకంగా జమ్ముకశ్మీర్​లో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు జరిగాయి. దీంతో దర్యాప్తు చేసేందుకు ఆటంకం కలిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే విచారణ గడువును 45 రోజులు పెంచినట్లు సమాచారం.

11 మంది అరెస్ట్
ఉమర్ నబీకి ఆయుధాలు సరఫరా చేసిన తుఫైల్ అహ్మద్ భట్, జమీర్ అహ్మద్ అహంగర్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను ఎన్​ఐఏ ఇటీవల అరెస్ట్​ చేసింది. వీరు స్లీపర్ సెల్స్‌గా ఉంటూ, ఉగ్ర సంస్థలకు సమాచారం చేరవేస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో ఈ కేసులో మొత్తం అరెస్ట్ అయిన వారి సంఖ్య 11కు చేరింది. ఇక ఈ నెల మొదట్లోనే పాటియాలా హౌస్​ కోర్టు ఏడుగురు నిందితుల జ్యుడిషియల్ కస్టడీని పొడిగించింది. డాక్టర్ షాహీన్ సయ్యద్, ముప్తీ ఇర్ఫాన్, డాక్టర్ అదీల్ అహ్మద్, జసీర్ బిలాల్ వానీ, డాక్టర్ ముజమ్మిల్, యాసిర్ అహ్మద్ దార్, నసీర్ బిలాల్ మల్లా ఈ ఏడుగురు నిందితులకు కస్టడీని పొడిగించింది.

దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద ఈ ఏడాది నవంబరు 10న కారు బాంబు పేలుడు జరిగింది. ఈ పేలుడు వల్ల 15 మంది మృతి చెందారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. ఉగ్రవాది ఉమర్‌ ఉన్‌ నబీ హ్యుందాయ్‌ ఐ20 కారులో ఆత్మాహుతి చేసుకొని ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీంట్లో అల్‌-ఫలా వర్సిటీకి చెందిన చాలా మంది డాక్టర్లకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలింది. దీనిపై దర్యాప్తు సంస్థలు ముమ్మరంగా విచారణ చేపట్టాయి. దిల్లీ పేలుడు కేసును ఎన్‌ఐఏ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇందుకోసం 10 మంది సభ్యులతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. జమ్ముకశ్మీర్‌, దిల్లీ, హరియాణా పోలీసుల నుంచి కేసు డైరీలను తీసుకొని అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేసింది. ఎన్​ఐఏ తొలుత 2025 నవంబర్ 16న ఆమీర్ రషీద్​ మీర్​ను అరెస్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత మిలిగిన వారిని వేర్వేరు తేదీల్లో అరేస్ట్ చేసింది.

TAGGED:

NIA RAIDS IN KASHMIR
DELHI BLAST CASE
RED FORT BLAST NIA RAIDS
NIA RAIDS JAMMU
NIA RAIDS IN KASHMIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.