జమ్ముకశ్మీర్​లోని పౌరులందరూ ఉగ్రవాదులు కారు : సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా

దిల్లీ పేలుడు ఘటనను ఖండించిన సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా

Omar Abdullah on Bomb Blast
Omar Abdullah on Bomb Blast (PTI)
Published : November 13, 2025 at 4:34 PM IST

Omar Abdullah on Bomb Blast : దిల్లీ బ్లాస్ట్ ఘటన నేపథ్యంలో జమ్ము కశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కశ్మీర్​లో నివసించే ప్రతీ పౌరుడు ఉగ్రవాది కాదని, కొంతమంది మాత్రమే శాంతికి విఘాతం కల్పిస్తున్నారని అన్నారు. దిల్లీ పేలుడు ఘటనను ఖండించిన ఆయన, ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కశ్మీర్​ ప్రాంతంలో కొంతమంది శాంతిని, సోదరభావాన్ని నాశనం చేస్తున్నారని తెలిపారు. దిల్లీ పేలుడుకు భద్రతా వైఫల్యమే కారణమన్న ఆయన, దీనికి కారకులైన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు.

"దిల్లీ పేలుడు ఘటన తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఏ మతం కూడా ఇలాంటి అమాయకులను దారుణంగా చంపడాన్ని ఒప్పుకోదు. ఇప్పటికే దీనిపైన దర్యాప్తు జరుగుతోంది. అయితే, ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. జమ్ము కశ్మీర్​లో నివసించే ప్రతి ఒక్కరూ ఉగ్రవాది కాదు. వారికి అనుబంధంగా పనిచేయరు. ఇక్కడ ఉండే కొంతమంది ఎప్పుడూ శాంతిని, సోదరభావాన్ని నాశనం చేస్తుంటారు. జమ్ముకశ్మీర్​ పౌరుడిని, కశ్మీరీ ముస్లింలను ఉగ్రవాదులుగా చిత్రీకరించవద్దు. ఇలా ఒకే భావజాలంతో చూసినప్పుడు వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టడం చాలా కష్టం. మనం ఇంతకుముందు విశ్వవిద్యాలయాల ప్రొఫెసర్‌ను చూడలేదా? విద్యావంతులు ఇలాంటి పనుల్లో పాల్గొనరని ఎవరు చెప్పారు? వారు కూడా ఇలాంటి పనులు చేస్తారు. వారిని ఉద్యోగం నుంచి బహిష్కరించిన తర్వాత ఎలాంటి దర్యాప్తు చేపట్టారు. వారిపై ప్రాసిక్యూషన్ ఎందుకు చేపట్టలేదు? పరిస్థితిని సాధారణంగా ఉంచేందుకు మాత్రమే మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సాయం చేయగలం. ఆ పని చేస్తున్నాం."

--ఒమర్ అబ్దుల్లా, జమ్ము కశ్మీర్​ ముఖ్యమంత్రి

జమ్ముకశ్మీర్‌లో 10 మంది అదుపులోకి
మరోవైపు ఈ వైట్‌కాలర్‌ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్‌లో ఇప్పటివరకు జమ్ముకశ్మీర్‌లోని వేర్వేరు ప్రదేశాల నుంచి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో సహా 10 మందిని దర్యాప్తు బృందాలు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. అనంతనాగ్‌, పుల్వామా, కుల్గాం జిల్లాల్లో రాత్రి తనిఖీలు నిర్వహించి వీరిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిలో కొంతమంది గడిచిన ఏడాది సమయంలో తుర్కియేకు వెళ్లివచ్చినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దిల్లీ పేలుడు తర్వాత కశ్మీర్‌ లోయలో భద్రతాబలగాలు ఉగ్రవాద నెట్వర్క్‌ మూలాలను కనుగొనేందుకు యత్నిస్తున్నాయి. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు 200 మందికి పైగా అనుమానితులను ప్రశ్నించారు.

సోమవారం దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద భారీ పేలుడు ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనలో 12 మంది మరణించగా, ఇంకా అనేకమంది గాయపడ్డారు. హ్యుందాయ్‌ ఐ20 కారులో ఈ పేలుడు జరిగినట్లుగా ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఈ కారు నడిపింది జమ్ము కశ్మీర్​కు చెందిన డాక్టర్ ఉమర్‌ అని సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా ధ్రువీకరించారు. ఇతడికి ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఫరీదాబాద్ మాడ్యూల్‌తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. ఈ మాడ్యూల్‌కు సంబంధించిన కీలక విషయాలను కూడా అధికారులు రాబట్టగా, దీనిపై ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

పేలుడుకు కొన్ని గంటల ముందు మసీదుకు
ఇదిలా ఉండగా దిల్లీ పేలుడుకు కొన్ని గంటల ముందు కూడా నిందితుడు ఉమర్ ఓ మసీదుకు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు తాజాగా బయటకు వచ్చాయి. సోమవారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ఎర్రకోట వైపునకు వెళ్లే ముందు రాంలీలా మైదాన్‌ సమీపంలో ఫైజ్‌-ఎ-ఇలాహి మసీదుకు వెళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఉమర్ దాదాపు 10 నిమిషాలకు పైగా అక్కడే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

OMAR ABDULLAH ON BOMB BLAST
CM OMAR ABDULLAH ON DELHI BLAST
DELHI BOMB BLAST RED FORT
JAMMU KASHMIR SEARCH OPERATION
OMAR ABDULLAH ON BOMB BLAST

