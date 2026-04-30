తండ్రికి అండగా ట్రాక్టర్ డ్రైవింగ్- కానీ పోలీస్ కావడమే లక్ష్యం- ఓ యువతి స్ఫూర్తిదాయక పయనం!
పురుషులకంటే తానేమీ తక్కువ కాదని నిరూపించిన హరియాణాకు చెందిన యువతి- ట్రాక్టర్ను డ్రైవింగ్ చేస్తున్న ముస్కాన్- అన్నీ పనుల్లో తండ్రికి సాయపడుతున్న యువతి- ఓ వైపు చదువు, మరోవైపు సాగులో దూసుకెళ్తున్న ముస్కాన్
Published : April 30, 2026 at 1:09 PM IST
Woman Tractor Driver In Haryana : దాదాపుగా ట్రాక్టర్ను పురుషులే నడుపుతారు. మహిళలు ట్రాక్టర్ను నడపడం చాలా అరుదు. అయితే హరియాణాకు చెందిన ఓ యువతి మాత్రం మగవాళ్లలా ట్రాక్టర్ను నడుపుతోంది. తండ్రిగా సాగులో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటోంది. అలా అని చదువును నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. 12వ తరగతి చదువుతోంది. ఈ స్టోరీలో ఆ యువతి ఎవరు? ఆమె ట్రాక్టర్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
జింద్ జిల్లాలోని డూమర్ఖా కలన్ గ్రామానికి చెందిన ప్రవీణ్ గర్వ్కు నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఆయనకు మగ సంతానం లేరు. అయితే ప్రవీణ్ పెద్ద కూతురు ముస్కాన్ తన తండ్రికి అన్ని పన్నుల్లో సాయంగా ఉంటోంది. చిన్న వయసులోనే కుటుంబ బాధ్యతలను భుజాన వేసుకుని, ఆడపిల్లలు ఏ విషయంలోనూ పురుషులకు ఏ మాత్రం తీసిపోరని నిరూపించింది. నేడు, ముస్కాన్ సోషల్ మీడియాలో డ్రైవర్ చోరీ (ట్రాక్టర్ నడిపే అమ్మాయి) అనే పేరుతో విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందింది.
బాబాయ్ మరణంతో మారిన జీవితం
అయితే ముస్కాన్ బాబాయ్ మరణం తర్వాత ఆమె జీవితంలో కీలక మలుపు వచ్చింది. వ్యవసాయం, ఇంటి బాధ్యతలు నిర్వహించే బారం ముస్కాన్ తండ్రి ప్రవీణ్పై పడింది. ఈ క్రమంలో 12వ తరగతి చదువుతున్న ముస్కాన్ కేవలం ఇంట్లోనే కూర్చోకుండా తన తండ్రికి చేదోడు వాదోడుగా నిలబడాలని నిర్ణయించుకుంది. ముస్కాన్కు ట్రాక్టర్ నడపడం కేవలం ఒక హాబీ మాత్రమే కాదు. అది ఆమె దినచర్యలో ఒక భాగం. ముస్కాన్ కేవలం సాధారణ ట్రాక్టర్ను మాత్రమే కాకుండా భారీ వ్యవసాయ యంత్రాలను కూడా ఒక అనుభవజ్ఞురాలైనా డ్రైవర్లా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో నడుపుతోంది. పొలాలను దున్నడం నుంచి పశువుల కోసం ఎండుగడ్డిని సిద్ధం చేసే ట్రాక్టర్ వ్రాపర్ను నడపడం వరకు ఆమె ప్రతి పనిని ఎంత నైపుణ్యంతో చేస్తోంది. దీంతో ప్రజలు ముస్కాన్ చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ముస్కాన్ ఉదయం పూట పాఠశాలకు వెళ్తుంది. మధ్యాహ్ననికి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి చేరుకుని పొలానికి వెళ్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్
అయితే ముస్కాన్ కష్టాన్ని, టాలెంట్ను చాటిచెప్పే వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అంత చిన్న వయసులో ఒక యువతి పొలాల్లో చెమటోడుస్తూ, ట్రాక్టర్ను నడపడాన్ని చూసి నెటిజన్లు ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. యువతి అకుంఠిత దీక్ష, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కొనియాడుతున్నారు. ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు నిరాశకు గురయ్యే వేలాది మంది బాలికలకు, ముస్కాన్ ప్రేరణగా నిలిచిందని ప్రశంసిస్తున్నారు.
తొమ్మిదేళ్ల వయసులో డ్రైవింగ్ స్టార్ట్
తన బాబాయ్ మరణానంతరం వ్యవసాయ పనుల్లో తండ్రికి సాయపడడం, ట్రాక్టర్ నడిపే బాధ్యత మొత్తాన్ని ముస్కాన్ తన భుజాలపై వేసుకుంది. కేవలం తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే ఆమె తొలిసారి ట్రాక్టర్ స్టీరింగ్ను పట్టుకుంది. ఆ తర్వాత డ్రైవింగ్లో పూర్తి ప్రావీణ్యం సంపాదించింది. తన బాబాయ్ కోరిక మేరకు పోలీస్ ఉద్యోగాన్ని సాధించేందుకు కష్టపడుతోంది. తన చదువును, సాగును సమన్వయం చేసుకుంటూనే పోలీసు నియామక పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతోంది.
తన తండ్రికి కుమారుడు లేని లోటు తెలియకూడదని తాను అనుకున్నానని ముస్కాన్ చెప్పింది. అందుకే పొలాల్లో ఏ పని చేయాల్సి వచ్చినా తానే చేస్తానని పేర్కొంది. మరోవైపు, కుమారుడు, కుమార్తెకు మధ్య ఉన్న తేడాను ముస్కాన్ తనకు ఎప్పుడూ తెలియనివ్వలేదన్నాడు ముస్కాన్ తండ్రి ప్రవీణ్. వాస్తవానికి ముస్కాన్ అబ్బాయిల కంటే కూడా ఎక్కువ కష్టపడి పనిచేస్తుందని గర్వంతో చెప్పుకొచ్చాడు.
తాను 30 ఎకరాల్లో గోధుమ సాగు చేస్తున్నానని స్థానిక రైతు సూరజ్మల్ తెలిపాడు. అయితే పొలంలో పంట వ్యర్థాలను పశువుల మేతగా మార్చే పని కోసం ముస్కాన్కు వీలైనవరకు చాలా రోజులు వేచి ఉన్నానని చెప్పాడు. "నేను వేరొకరిని పనికి పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ముస్కాన్ ప్రతి పనిని శ్రద్ధగా చేస్తుంది. అందుకే నేను ఆమె కోసం వేచి ఉన్నాను. శారీరకంగా ఎంతో శ్రమతో కూడిన ఇటువంటి వ్యవసాయ పనుల్లో పాల్గొనే అమ్మాయిలు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ముస్కాన్ మా గ్రామానికే కాదు, మొత్తం హరియాణాకే గర్వకారణం" అని సూరజ్మల్ చెప్పాడు.
