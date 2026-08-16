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ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడంలో రాహుల్ ఫెయిల్- కూటమి నుంచి కాంగ్రెస్ బయటకు రావాల్సిందే: విద్యార్థుల డిమాండ్

ఝార్ఖండ్​లో 23వ రోజుకు చేరిన విద్యార్థుల నిరసన కార్యక్రమం- కూటమి ప్రభుత్వం తమ సమస్యలపై రాజకీయం చేస్తోందని విద్యార్థుల ఆరోపణ- హేమంత్ సోరెన్, రాహుల్ గాంధీ దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేయనున్నట్లు వెల్లడి

Jharkhand Student Protest Update
ఝార్ఖండ్​లో నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థుల (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 7:16 AM IST

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Jharkhand Student Protest Update : ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఝార్ఖండ్‌లో విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళన 23వ రోజుకు చేరుకుంది. ఝార్ఖండ్​ ముక్తి మోర్చా(జేఎంఎం) నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం తమ సమస్యలపై రాజకీయం చేస్తోందని విద్యార్థులు ఆరోపించారు. తమ డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సరైన చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఆదివారం రోజు, ఝార్ఖండ్​లోని 24 జిల్లాల్లో సీఎం హేమంత్ సోరెన్, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేయనున్నట్లు విద్యార్థి నాయకులు ప్రకటించారు. సీఎం హేమంత్ సోరెన్ రాజీనామా డిమాండ్ చేస్తూ, ఈ నెల 20న ఆయన నివాసాన్ని ముట్టడించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

తమ ఉద్యమానికి మద్దతు ఇచ్చినా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో రాహుల్ గాంధీ విఫలమయ్యారని విద్యార్థులు దుయ్యబట్టారు. జేఎంఎం కూటమి నుంచి కాంగ్రెస్‌ బయటకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చే వరకు ఆందోళన విరమించేది లేదని విద్యార్థులు స్పష్టం చేశారు. అక్రమాలు జరిగినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలపై నిష్పాక్షిక విచారణ జరిపి, తప్పు చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఝార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో పరీక్షలను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు సాంకేతికతను వినియోగిస్తామని చెప్పారు. విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంపై విద్యార్థుల నుంచి సూచనలు కోరేందుకు ప్రభుత్వం 'ఛత్రోన్ కీ బాత్- ఛత్రోన్ కే సాథ్'ను ప్రారంభించిందని ఆయన తెలిపారు.

'మా ఉద్యమ గమనాన్ని మారుస్తున్నాం'
గత కొద్దిరోజులుగా విద్యార్థులు నిరసన తెలుపుతున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం తమ సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదని విద్యార్థి నాయకుడు రవీందర్ పాశవాన్ శనివారం ఆరోపించారు. డిమాండ్ల విషయంలో జేఎంఎం ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ రెండూ రాజకీయాలు చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. "మా ఉద్యమ గమనాన్ని మారుస్తున్నాం. గాంధేయ పద్ధతులు, శాంతియుత నిరసనలతో విసిగిపోయాం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మా మాట అస్సలు వినడం లేదు. కాబట్టి ఇకపై మేం భగత్ సింగ్ మార్గాన్ని అనుసరించనున్నాం. ఈ పోరాటంలో ప్రభుత్వం మాపై కాల్పులు జరిపినా సరే, బుల్లెట్లను ఎదుర్కోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు మా ఆందోళనను కొనసాగిస్తాం. ప్రభుత్వానికి మేం ఒక అల్టిమేటం ఇస్తున్నాం. ఈ నెల 18వ తేదీలోగా మా డిమాండ్లను నెరవేర్చండి. జేఎస్ఎస్సీ ఫలితాలను రద్దు చేయండి, టీడీపీఎల్ ఏజెన్సీ నిర్వహించిన అన్ని పరీక్షలను రద్దు చేయండి. అలాగే, వాటన్నింటిపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించండి. ఇలా చేయని పక్షంలో, 20వ తేదీన లక్షలాది మంది విద్యార్థులతో ముఖ్యమంత్రి నివాసాన్ని ముట్టడిస్తాం" అని రవీందర్​ హెచ్చరించారు.

'ముఖ్యమంత్రి నివాసాన్ని ముట్టడిస్తాం'
ఇదిలా ఉండగా, విద్యార్థుల సుదీర్ఘ నిరసనకు ప్రభుత్వం స్పందించడంలో విఫలమైందని, ఇకపై ఆందోళనను మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని మరో విద్యార్థి నాయకుడు పీయూశ్​ కుమార్​ స్పష్టం చేశారు. జేపీఎస్సీ 11వ తరగతి నుంచి 13వ తరగతికి ప్రమోషన్లు, జేఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ రద్దు, దానితో పాటు సీబీఐ విచారణ జరపాలని​ డిమాండ్​ చేశారు. ఒకవేళ ఇవి జరగకపోతే, ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేయాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తోందని ఆరోపించారు. ఆగస్టు 10న జరిగిన 'విధానసభ ముట్టడి' కేవలం ఒక 'ముందుమాట' మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. డిమాండ్లను నెరవేర్చని పక్షంలో ఆగస్టు 20న విద్యార్థులు హేమంత్ సోరెన్ నివాసాన్ని చుట్టుముడతారని ప్రకటించారు.
23 రోజులుగా కొనసాగుతున్న నిరసన కార్యక్రమంలో, విద్యార్థి నాయకుడు దేవేంద్ర నాథ్ మహతో నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. రాంచీలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ త్రివర్ణ యాత్రలో పాల్గొనకుండా పోలీసులు తనను అడ్డుకున్నారని, అలాగే విద్యార్థులపై దాడి చేశారని మహతో ఆరోపించారు.

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