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ఝార్ఖండ్‌ 'విద్యార్థుల' ఉద్యమం ఉధృతం- అలా చేయకపోతే నిరాహార దీక్షకు దిగుతానంటూ మాజీ సీఎం వార్నింగ్!

ఝార్ఖండ్‌లో 19 రోజులుగా కొనసాగుతున్న విద్యార్థుల నిరసనలు- సీబీఐ దర్యాప్తునకు సిఫార్సు చేయకుంటే నిరాహార దీక్ష చేస్తానని మాజీ సీఎం రఘుబర్ దాస్ హెచ్చరిక- దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు ఏబీవీపీ పిలుపు

Jharkhand Students Protest
మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ నేత రఘుబర్ దాస్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 10:27 PM IST

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Jharkhand Students Protest : ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల్లో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఝార్ఖండ్‌లో విద్యార్థులు, అభ్యర్థులు చేపట్టిన నిరసనలు 19వ రోజుకు చేరాయి. 'JPSC- JSSC రీఫార్మ్స్ మంచ్' ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు రాంచీలోని జైపాల్ సింగ్ ముండా స్టేడియం వద్ద ఆందోళనలు చేపట్టారు. పరీక్షల్లో అక్రమాలు, ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, పరీక్షల నిర్వహణలో అవకతవకలపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ ఉద్యమానికి మద్దతు తెలిపిన రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ నేత రఘుబర్ దాస్ ఝార్ఖండ్‌లోని హేమంత్ సోరెన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.

నియామక పరీక్షల్లో జరిగిన అక్రమాలు, అవకతవకలపై వారం రోజుల్లోగా సీబీఐ విచారణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఫార్సు చేయాలని రఘుబర్ దాస్ డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే తానే స్వయంగా భగవాన్ బిర్సా ముండా పేరిట నిరాహార దీక్షకు దిగుతానని హెచ్చరించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం ఆడుకుంటోందని ఆరోపించిన రఘుబర్ దాస్, ఆందోళనల్ని అణచివేసేందుకు అధికార యంత్రాంగం ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోందని అన్నారు. అసెంబ్లీ బయట పోలీసుల చర్యల్లో గాయపడ్డ నిరసనకారుల్ని ఆయన సదర్ ఆస్పత్రిలో పరామర్శించారు. పోలీసుల లాఠీఛార్జీని తీవ్రంగా ఖండించిన రఘుబర్ దాస్ దీనిపై ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరగాలని డిమాండ్ చేశారు.

'యువత, విద్యార్థుల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసి ఆందోళనల్ని ముగించేలా ఒత్తిడి చేస్తున్న అధికారుల తీరును తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. మీ ఉద్యోగాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం, హోం శాఖ, ఝార్ఖండ్ ప్రజలతో ముడిపడి ఉన్నాయని గుర్తుంచుకోండి. ప్రజలు చెల్లించే పన్నుల డబ్బుతోనే మీకు జీతాలు, ప్రభుత్వ బంగ్లాలు వస్తున్నాయి. విద్యార్థుల నిరసనను అణచివేయాలని చూస్తే ఝార్ఖండ్ ప్రజలు ఈ వ్యవస్థనే నాశనం చేస్తారు.' అని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు రఘుబర్ దాస్. అలాగే 2024లో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ ఫిట్‌నెస్ టెస్టుల్లో పాల్గొని మరణించిన 19 మంది అభ్యర్థుల కుటుంబాలకు రూ. 1 కోటి చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

ఆస్పత్రిలో చేరిన నలుగురు అభ్యర్థులు, నిలకడగానే ఆరోగ్యం!
మరోవైపు ఆందోళనల్లో భాగంగా నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన నలుగురు విద్యార్థుల ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో వారిని సదర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. గత 11 రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న విద్యార్థి నాయకుడు దేవేంద్ర నాథ్ మహతో ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నా ఇప్పటికీ ఆహారం తీసుకోవడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. ఆగస్ట్ 4 నుంచి దీక్ష చేస్తున్న రాహుల్ క్రాంతికి డాక్టర్ల సూచనలతో లిక్విడ్ డైట్ (పాలు, జ్యూస్) అందిస్తున్నారు. మరో ఇద్దరు హబీబా, మహేంద్ర ప్రతాప్ కూడా ఆస్పత్రిలోనే చికిత్స పొందుతుండగా వీరి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని డాక్టర్లు చెప్పారు.

రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఇర్ఫాన్ అన్సారీ, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శిల్పి నేహా తిర్కీలు బుధవారం రోజు ఆస్పత్రిలో విద్యార్థుల్ని పరామర్శించారు. ప్రభుత్వం 98 శాతం డిమాండ్లను అంగీకరించిందని, దీక్ష విరమించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే 'మిగతా 2 శాతం అంగీకరించేందుకు సమస్య ఏంటి? JSSC- CGL పరీక్షలో 135 ప్రశ్నలకు గానూ 120 ప్రశ్నలు లీక్ అయ్యాయి. ఆ పరీక్షను రద్దు చేసే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదు.' అని ఉద్యోగ అభ్యర్థి హబీబా స్పష్టం చేశారు.

రంగంలోకి ABVP- దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు
విద్యార్థుల సమస్యకు సంబంధించి అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ (ABVP) కూడా రంగంలోకి దిగింది. ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్ చేయడం, అరెస్టులు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ క్రమంలోనే దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. మొత్తం 1200 విశ్వవిద్యాలయాల్లో, ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో భారీగా ఆందోళనలు నిర్వహిస్తామని ఏబీవీపీ జనరల్ సెక్రటరీ వీరేంద్ర సింగ్ సోలంకీ ప్రకటించారు. జీఎస్ఎస్‌సీ- సీజీఎల్ పరీక్షను తక్షణమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్ కమిటీని తరచూ మార్చడం వల్ల దానిపై నమ్మకం పోయిందని, సీబీఐ విచారణ మాత్రమే సరైన పరిష్కారమని స్పష్టం చేశారు. తప్పు చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే వరకు తమ ఉద్యమం కొనసాగుతుందని ఆయన అన్నారు. రఘుబర్ దాస్ ఇచ్చిన వారం రోజుల గడువు, నిరాహార దీక్షలతో విద్యార్థులు ఆస్పత్రుల్లో చేరడం, మరోవైపు ఏబీవీపీ దేశవ్యాప్త ఆందోళన పిలుపుతో ఝార్ఖండ్‌లో ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల వివాదం రాజకీయంగా మరింత వేడెక్కింది.

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